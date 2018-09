Oslo

SVs gruppe i Bydelsutvalget (BU) i Bydel Gamle Oslo foreslo tiltaket og fikk med seg samarbeidspartiene Ap, Rødt og MDG.

Det ble satt av en halv million kroner til tiltaket.

Mindre bråk

Ikke bare fikk ungdommen mer tid sammen med andre ungdommer og voksne, men antall uønskede hendelser i bydelen gikk drastisk ned.

Nå blir tilbudet videreført utover høsten.

– Vi har sett at dette tiltaket har virket. Denne sommeren har vært roligere og det har vært mindre bråk i bydelen enn tidligere, sier en av initiativtakerne, og medlem av BU i Bydel Gamle Oslo, Marian Hussein (SV) til Dagsavisen.

Bydelen har flere tilbud for ungdom, og lengre åpningstider har gjort at ungdom kan være lenger i trygge rammer, i stedet for å «henge» ute på gata.

– Mange av disse ungdommene kommer fra trangbodde leiligheter og fra hjem med dårlig økonomi. Mange går ikke hjem fordi de ikke har egen rom til å invitere venner til. Derfor betyr utvidede åpningstider at de har et sted å være utover kvelden, sier hun.

På Jordal fritidsklubb ble ordinære åpningstiden utvidet med to timer fra mandag til onsdag (tre dager i uka) fra juni. For framtida planlegges det åpningstid fra kl. 15–21 på lørdager og søndager. I tillegg har Jordal fritidsklubb hatt sommeråpent i skolens ferie for første gang på flere år med åpningstid fra kl. 15–21 fra mandag til fredag.

Da Dagsavisen besøkte fritidsklubben torsdag ettermiddag, sto ungdommen utålmodig i kø lenge før den åpnet klokken 14.00.

– Vi er her så ofte vi kan. Her kan vi drive med masse forskjellige aktiviteter, som bordtennis, biljard, fotballspill, snakke sammen eller høre på musikk, sier en elev fra 10-klasse.

– Hadde vi ikke hatt fritidsklubben, hadde vi bare hengt på gata. Og så er det veldig bra at de har utvidet åpningstidene. Særlig til vinteren når det blir kaldt blir det deilig å være inne, sier to fra åttende klasse.

Andre tilbud

Også andre ungdomstilbud i bydelen, som K1-klubben, Central Park ungdomscafe, Frigo (Friluftssenteret i Gamle Oslo), Kampen økologiske bondegård og oppsøkende virksomhet i bydelen har hatt utvidede åpningstider.

Noe de vil videreføre utover høsten og neste år.

– For få år siden var det nære på at Jordal fritidsklubb skulle bli nedlagt på grunn av dårlig økonomi i bydelen. Vi ønsker å satse på barn og unge. Ikke lenge ned tilbudene, sier Marian Hussein.

Hun påpeker at gode tilbud er et grep for å holde barn og unge vekk fra kriminalitet.

– Ungdom er sårbare, og lett å fange opp av kriminelle miljøer. Utvidede åpningstider er med på å forhindre dette, sier hun.

– Rolig årstid

Teamleder i Bydel Gamle Oslo, og leder for fritidsklubbene på Tøyen og Jordal, Edin Krajisnik, ser bare positivt på en utvidelse av åpningstidene.

– Hadde ungdommen selv fått velge, ville vi hatt oppe døgnet rundt, humrer han.

– De tilbakemeldingene vi har fått av og politiet i sommer forteller om en veldig rolig årstid. Det har vært lite bråk. For første gang på lenge har vi hatt sommeråpent på Jordal, noe ungdommen har satt pris på, sier han til Dagsavisen.

Han mener fritidsklubbene er en stabilisator i et for mange utrygt miljø.

– Her kan de føle seg trygge, og de har en arena hvor de kan møte likesinnede, i stedet for å reke gatelangs. Fritidsklubbene handler ikke bare om aktiviteter, men like mye et sted å treffe venner, sier han.

Blir sett

Han er glad for de ekstra midlene de har fått til utvidede åpningstider. Og han er glad for at tilbudet fortsetter utover høsten og til neste år.

– Det er ikke like kult å gå gatelangs i kulda om vinteren. Da er veien ned til Oslo S og et belastet miljø kort, sier Krajisnik.

Han er opptatt av at ungdommen blir sett og lyttet til.

– Vi snakker om tidlig innsats i barnehagen. Men vi må også gå inn når de begynner på ungdomsskolen. De er da inne i en vanskelig tid, på grensen mellom barn og voksne. Her har vi ikke vært flinke nok, sier Edin Krajisnik engasjert.

