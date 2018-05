Oslo

Av Aslak Borgersrud og David Stenerud

De siste ukene har det vært flere voldsepisoder ytterst i Groruddalen.

Natt til 1. mai arrangerte Fremskrittspartiet busstur til dalføret for å studere kriminaliteten på nært hold.

Siden har Frp-toppene Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde snakket om innvandring som de store problemene i Oslos fattigste bydeler.

Justisminister Wara sa til Dagsrevyen at gjengkriminaliteten i Oslo skyldes for stor innvandring. Og at Oslo ikke tåler mer innvandring. Tybring-Gjedde sa til TV 2 at innvandrere må gifte seg med nordmenn.

Dette reagerer Ap-politiker Abdullah Alsabeehg på.

– Hvorfor giftet ikke Tybring-Gjedde seg selv med en med innvandrerbakgrunn, hvis det er løsningen? spør han.

Fullstendig bak mål

– Dette handler først og fremst om sosiale forskjeller og ulikhet. Ungdom som ser at det er bedre å satse på kriminalitet for å tjene penger, sier han til Dagsavisen.

– Man analyserer problemene feil. Og hvis man gjør det så blir løsninga feil. Man tror at hvis man stopper innvandringa så vil man sørge for at ungdom som er født og oppvokst i Norge kommer seg ut av kriminaliteten, sier han.

– Det er fullstendig bak mål.

– Hvorfor tror du de vil ha det til å handle om hudfarge?

– Det er for å skåre billige poeng, og det er det siste vi trenger nå, sier Alsabeehg.

Manglende vilje

– Handler dette om økonomi eller innvandring, Tybring-Gjedde?

– Selvfølging handler det om for rask innvandring, og segregering. Vi har hatt sosiale forskjeller i Oslo til alle tider, uten at folk har kasta stein på natteravner av den grunn, sier Tybring-Gjedde.

– Er dette å skåre billige politiske poenger?

– En politikers oppgave er å finne løsninger på problemer. Vi engasjerer oss. Hvis det er negativt, så skjønner jeg ikke.

