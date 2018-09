Oslo

– Jeg har selv vært en sånn ungdom. Jo mer man kjeder seg, jo mer trøbbel havner man i.

Nahom Daniel er 20 år og tidligere barneraner. Nå er han nyutdannet barne- og ungdomsarbeider.

I sommer jobbet han på sommercampen for barn og ungdom på Furuset Forum. Den var en av mange aktivitetstilbud i Groruddalen som ble styrket takket være en ekstrabevilgning fra bystyret. Blant annet har de hatt 60 ungdommer i jobb i forbindelse med alle aktivitetene.

– Har du ikke jobb eller skole, så har du ikke struktur i livet, man vet ikke hva morgendagen bringer. Og du har ingenting å gjøre, sier Nahom.

Nahom Daniel. Foto: Hilde Unosen

Urolig vår

Bydel Alna gikk sommeren i møte med dette bakteppet: En vinter og vår med et høyt konfliktnivå mellom ulike grupperinger, flere voldelige sammenstøt, bruk av stikkvåpen og knivstikking.

– Jeg fryktet at det i forbindelse med konfliktene kunne bli hevnaksjoner med ulikt utfall. At unge kunne bli skadet, eller at liv kunne gå tapt, forteller Salto-koordinator i bydel Alna, Eivind Fivelsdal.

– Hvem skulle på ferie, hvem skulle ikke? Ja, jeg var oppriktig bekymret og urolig med tanke på sommermånedene, innrømmer han.

Salto er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

Han får støtte fra Tom André Christiansen ved Stovner politistasjon, leder for det kriminalitetsforebyggende arbeidet i bydel Alna.

– Det var mye ungdomskriminalitet i bydelen, og ressursene til politiet var lave.

Les også: Politiet jobber for å forhindre flere skyteepisoder på åpen gate i Oslo etter at det har brutt ut konflikt mellom to grupperinger

Krisepakke

En krisepakke i form av 49 millioner kroner fra byrådet til forebygging blant unge i Oslo kom på plass i revidert budsjett i mai. 20 millioner ble øremerket strakstiltak denne sommeren.

Dermed kunne bydel Alna ta grep. De utvidet åpningstider på ungdomsklubbene, de skaffet flere ungdom sommerjobb, de arrangerte turer til Liseberg, Sommarland i Bø og dagsturer til Tusenfryd. Furuset Forum viste fotball-VM på storskjerm. Det ble arrangert fisketurer til øyene, musikkcamp og cricket. De fikk flere utegående miljøarbeidere. Mer politi fra forebyggende avsnitt. Og resultatet?

– Det har ikke skjedd stort. Og hadde det skjedd noe, så hadde vi fått greie på det, forteller Fivelsdal.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Triplet politibemanning

Politiførstebetjent Tom André Christiansen deler oppfatningen.

– Det har vært rolig, den roligste sommeren på mange år.

Christiansen har sammenlignet antall registrerte lovbrudd begått av gjerningspersoner under myndighetsalder i perioden mai til august med samme periode i fjor. Politiet har ikke anledning til å gå ut med konkrete tall i dag, men ifølge politibetjenten er effekten av tiltakene åpenbare.

– Den registrerte kriminaliteten begått av unge under 18 er uten tvil lavere. Det er en markant nedgang, fastslår Christiansen.

Hans avdeling fikk tredoblet bemanningen fra mai og utover. Av mange tiltakspakker var målrettet dialog med ungdommer i risikosonen en av de prioriterte.

– Det å være tilgjengelig, synlig og bygge relasjoner og tillit, det fungerer, sier Christiansen.

– Gir man ungdom oppfølging, aktiviteter, jobb, noe fornuftig å gjøre, da skaper det endring og man får positive resultater.

Han presiserer at den gode jobben som er gjort er et tverrfaglig samarbeid i bydelen.

– Vi jobber på det samme laget. Men politiet må være til stede og synlig i nærmiljøet, og det får vi til nå.

Les også: KFUM-treneren kritisk til Nordlie: – Jeg tolererer ikke slikt snakk

Fornøyd byrådsleder

Byrådsleder Raymond Johansen synes det er «utrolig hyggelig» at millionene som ble bevilget hadde en så god effekt.

– Det kosta litt penger, men det var det verdt.

– Var du bekymret før sommeren?

– Ja, det er jo min bydel. Erfaring viser at ting ofte eskalerer på sommeren. Lediggang er som kjent roten til alt ondt. Det står seg det gamle uttrykket, sier byrådslederen.

– Det å tjene penger, å vise at man er til nytte, det er en sterk motivasjon for ungdom, sånn som det er for folk flest.

Han vil gjerne rose alle som tro til.

– Det lokale næringslivet, foreldre, skolene og bydelene som snudde seg rundt så raskt da pengene kom. Dette er også en hyllest til dem.

– Blir det en fast post på budsjettet framover, nå som dere ser at dette funka?

– Det skal vi ikke se bort ifra. Vi vil ta hensyn til det når vi legger fram fremtidig budsjett.

Les også: Først satte kirken opp et enormt kors. Så tente de lys i det. Da brøt helvete løs.

– Ikke alle her drar på hytta

Det er Nahom Jonas (24), ungdomsleder på Furuset Forum, glad for.

– Å gi ungdom sommerjobb, noen å se opp til, det funker. Slik bør de også satse andre steder.

Han ønsker mer penger til ungdomstiltakene, også i høst- og vinterferiene.

– Ikke alle her drar på hytta eller har råd til å reise på ferie. Da blir det å henge ute i gatene.

Han vokste opp i blokka rett ved siden av.

– I 2006 var det veldig annerledes her. Masse gjengkriminalitet. Det var ingen rollemodeller å se opp til, forteller han.

Relasjonsbygging og tillit til ungdommene er det som funker, mener Nahom.

– Å bli snakket med i stedet for å bli ransaka.

– Har det vært noe bråk her i sommer?

– Vi har avverget noen situasjoner.

– Slåsskamper?

– Ja, slåsskamper. Og hevnaksjoner.

Null hærverk

Heldigvis gikk det ikke som Eivind Fivelsdal fryktet. I stedet kan han oppsummere sommeren i Alna på følgende måte.

– Jeg har tidligere sett på hærverk på skolene som et måleparameter – om sommeren har vært rolig eller ikke, forklarer han. Han har 25 års erfaring med ungdom i Groruddalen å vise til.

– Hvordan gikk det i år?

– I år meldte skolene om null hærverk.