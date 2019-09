Det var i anledning verdens overdosedag sist lørdag, at leder av Kirkens Bymisjons tilbud «24sju», Kirsten Frigstad, foreslo dette.

Nesesprayen Nalokson er et effektivt virkemiddel mot overdoser, og Frigstad mener liv kan reddes hvis langt flere har den tilgjengelig til enhver tid.

– Det er folk som dør i det offentlige rom. Da kan det å utstyre folk flest med nesespray utgjøre en forskjell, uttalte hun til Dagsavisen.

Lege Sverre Eika, som tidligere har jobbet ved 24sju, og som også er medlem av Foreningen Tryggere Ruspolitikks fagkomité, er dypt uenig.

– Alltid en annen side

– Frigstad har ikke helsefaglig bakgrunn, påpeker Eika.

Han advarer på det sterkeste lekfolk mot å gi Nalokson til bevisstløse personer som man måtte komme over på gata, og reagerer kraftig på Frigstads uttalelse om at Nalokson også kan benyttes selv om det i realiteten skulle vise seg å være snakk om et hjerteinfarkt og ikke en overdose.

– Hvis det ikke er snakk om en overdose, men i stedet for eksempel et hjerteinfarkt eller en kreftpasient som har kollapset, kan bruk av Nalokson være farlig for vedkommende, eller føre til voldsomme smerter. Og hvis det er snakk om en overdose, kan folk sprette opp etter å ha fått Nalokson, bli aggressive, eller sjangle 300 meter ned gata før de igjen faller sammen, påpeker Eika.

Han understreker at opplæring og kunnskap er nødvendig for å kunne dele ut og ta i bruk Nalokson, og at dette ikke er noe hvem som helst kan gjøre uten videre.

Eika henviser også til en artikkel på nettstedet drugs.com. Her går det fram at bruk av Nalokson kan medføre mange bivirkninger for den enkelte. Blant det som nevnes er pusteproblemer, krampetrekninger, ulike typer smerter, ujevn hjerterytme, feber, diaré, kvalme og oppkast.

– Medisiner som virker har alltid en annen side, påpeker Eika.

– Godt begrunnet

Ifølge drugs.com er det rapportert om dødsfall i forbindelse med bruk av Nalokson.

Også annet helsepersonell som har kontaktet Dagsavisen, advarer mot at lekfolk tar i bruk Nalokson uten opplæring - selv om intensjonen er å redde liv.

Da Dagsavisen kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet om forslaget til Kirkens Bymisjon, var tilbakemeldingen at departementet mente det var positivt med forslag om hvordan Nalokson kan bli mer tilgjenglig, men det ble også påpekt at det er opp til kommunene å avgjøre hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Dagsavisen har forelagt Kirkens Bymisjon kritikken fra Sverre Eika. Avdelingsdirektør for rusbehandling, Hildegunn D. Hermansen, svarer slik på den i en epost:

– Nalokson nesespray er i dag tilgjengelig for brukere, pårørende og andre som kan oppleve å være tett på en overdose, og er per i dag utplassert i 35 kommuner. Vi er positive til at Nalokson er en sentral del av den nasjonale overdosestrategien, og at Helsedirektoratet understreker behovet for at Nalokson skal være lettest mulig tilgjengelig når en overdose skjer. Kirkens Bymisjon støtter at Nalokson i enda større grad tilgjengeligjøres. Dette er godt faglig begrunnet, og basert på erfaringene til det helsefaglige teamet hos oss som arbeider tett på mennesker som lever med overdoserisiko.

