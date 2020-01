– Reguleringsplanen har tatt lenger tid enn vi hadde regnet med. Av den grunn har vi også vært forsiktige med å gå ut og si når det nye badet skal stå ferdig, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

Halv milliard

Det har ikke vært bygget noen nye svømmehaller i Oslo siden Holmlia bad ble ferdigstilt i 1983. Og de har derfor liten erfaring med hva et slikt anlegg vil koste, men byråden anslår at anlegget vil koste nær en halv milliard kroner.

Nye Tøyenbadet, som også inkluderer en flerbrukshall har en kostnadsramme på nær 1,4 milliarder kroner.

Oslos badeanlegg, i likhet med idrettsanlegg generelt, har i mange år vært rammet av forsømmelse og forfall. Men nå bygges og rehabiliteres det mer enn noen gang, og bare i år vil byrådet bruke seks milliarder kroner til nybygg og rehabiliteringer av svømmehaller og idrettsanlegg i hovedstaden.

I år vil også Nye Jordal Amfi være ferdig, og neste år er også Sonja Henies ishall på Frogner klar, samt at det bygges flere nye flerbrukshaller i Oslo.

Les også: Rehabiliterer Bøler bad for 60 millioner kroner

Den siste tiden er svømmehallene på Romsås og Nortvedt rehabilitert, og til sommeren står Bøler bad for tur. I løpet av sommeren vil nye Manglerud bad være klart for svømming.

Tirsdag åpnet Holmlia bad i ny drakt etter sju måneders rehabilitering.

Men svømmeanlegget på Stovner lar vente på seg.

– Vi har ventet med å sende forprosjektet til kvalitetssikring til reguleringsplanen er vedtatt. Derfor har vi heller ikke grunnlag for å vite hva det vil koste. Men vi har satt av en halv milliard i investeringsplanen for idrett, sier byråden.

To år

Håpet var at alt skulle være på plass i 2019, og at byggingen kunne starte i år, med en byggetid på rundt to år. Noe som vil si at svømmeanlegget skulle stått ferdig i 2022.

– Det siste vi hørte fra plan- og bygningsetaten (PBE) er at reguleringsplanen vil bli oversendt til rådhuset i løpet av februar. Den vil da komme på byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussens (MDG) bord. Hun vil da lage en byrådssak av det, som til slutt ender opp i bystyret, sier Hansen.

Les også: Her kan du svømme når Tøyenbadet og Bøler bad stenges

Nytt

Det nye badet på Stovner ligger i det området som kalles «Fossumdumpa». Det pågår nå arbeid med en reguleringsplan for hele området, og den måtte sendes ut på en ny begrenset høring på tampen av fjoråret. Dette medfører at arbeidet med Stovner bad blitt noe forsinket.

«Kultur- og idrettsbygg har fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Stovner bad med beliggenhet i Fossumdumpa. Oppdraget er å utrede et 25 meter basseng med bredde inntil 21 meter og en enkel tribunetrapp. Det skal i tillegg legges til rette for opplærings- og behandlingsbasseng med heve-/senkebunn, HC-tilrettelegging og mulighet for 34 grader i vannet. Stovner bad skal inneholde et eget familiebasseng og et eget barnebasseng, og muligheten for en eller flere sklier skal vurderes», står det på kommunens hjemmesider.

Les også: Hit kommer kanskje NRK. Men først skal Økern få midlertidig bad

– Når det gjelder det nye badet på Stovner, gjennomføres to parallelle planprosesser. Den ene er forprosjektet, som vi er ferdig med. Det andre er reguleringsplanprosessen. Her har Plan og bygningsetaten bedt om nye dokumenter, utredninger og tilpasninger. Vi hadde håpet at dette ville bli sendt til politisk behandling før jul, men det siste vi vet er at dette vil bli oversendt på nyåret, sier direktør i Kultur og idrettsbygg, Eli Grimsby til Dagsavisen.

2023

Hadde reguleringsplanen vært vedtatt, og beslutningen samt finansieringen vært på plass i 2019, ville byggingen kunne startet i år, og stått ferdig i 2022.

– Dersom det fattes investeringsbeslutning i 2020, vil byggingen av badet kunne starte neste år (2021) med antatt åpning for publikum i siste halvdel av 2023. Så slik det ser ut nå, blir det ett år forsinket sammenlignet med opprinnelig plan, sier hun.