Åpnet Holmlia bad etter sju måneders rehabilitering

Holmlia ble bygget ut midt under den kalde krigen, og tilfluktsrom var noe man så nødvendighetene av. Da slo man kloke hoder sammen, og fant ut at det var mulig å kombinere idrettshall, svømmehall og tilfluktsrom.

Dermed ble store haller sprengt ut under fjellet på Holmlia, og i 1983 stod svømmehallen klar.

Faktisk den siste som er bygget i Oslo.

500 haller

Tirsdag ettermiddag var det duket for snorklipping, taler og offisiell åpning av hallen etter totalrehabiliteringen, som har tatt sju måneder og kostet 46 millioner kroner.

– Vi er utrolig stolte over at vi de siste åra har fått til et taktskifte i investeringer i folkebad og idrettsanlegg i Oslo. I løpet av 2023 står nye bad klare på Tøyen, Manglerud og Stovner, i tillegg pusser vi opp flere av de andre offentlige badene. Ikke siden 1983 har det blitt åpnet et nytt folkebad i Oslo, sier byrådslederen.

Men en ting kunne byrådslederen love at aldri vil skje.

– Vi vil aldri komme opp på landsgjennomsnittet når det gjelder idrettsanlegg. Da må vi bygge 500 nye anlegg. Det kommer aldri til å skje. Selv ikke med dette fantastiske byrådet får vi til det, sa han humoristisk, da han og Evensen klippet snoren.

Byråd Victoria Marie Evensen og byrådsleder Raymond Johansen fikk æren av å klippe snora. Foto: Tom Vestreng

– Badeanlegget fremstår som nytt, og er nå tilrettelagt med egen HC garderobe og HC heis. Det er installert et helautomatisk renseanlegg med sandfilter, gjenbruk av spylevann og akustisk demping både i svømmehall og i garderober, sier direktør for Kultur og idrettsbygg, Eli Grimsby.

– Det har ikke vært gjort noen større utbedringer her siden anlegget var nytt, og det trengtes en skikkelig oppgradering. Vi fikk ekstrabevilgninger av byrådet, noe som gjorde dette mulig. Vi fikk 56 millioner, men brukte bare 46 av dem. Så vi er godt fornøyd med å ha kommet under budsjett og til den tiden vi hadde til rådighet, sier Grimsby til Dagsavisen.

En lite «fun fact» er at de originale benkene fra 1983, er pusset opp og gjenbrukt i svømmehallen.

– Bra for miljøet og bra for budsjettet, sier Grimsby.

I fjellet

Svømmehallen, garderobene og fellesarealene var nedslitte og ikke tilrettelagt for universell utforming. De tekniske installasjonene var fra begynnelsen av 80-tallet, og trengte en full rehabilitering for å opprettholde sin funksjon.

Svømmehallen ligger et par hundre meter inn i fjellet, og for to år siden ble deler av anlegget, blant annet adkomsten til svømmehallen, fellesarealene og flerbrukshallen med tilhørende garderobefasiliteter pusset opp.

Selve bassenghallen har fått ledlys, som jevnlig kan skifte farge, noe som skaper en hel spesiell stemning i anlegget.

Bassenget er blitt rett så innbydende.

Badet betyr mye for de som bor i området og nå er badet blitt både langt hyggeligere og mer funksjonelt.



– Vi må ta vare på idrettsanleggene våre og rehabiliteringen av Holmlia bad og fellesarealene er et godt eksempel på nettopp det, sier Victoria Marie Evensen, som hadde sin første store oppdrag som byråd, etter at hun siden hun ble utnevnt etter valget, har vært i svangerskapspermisjon.