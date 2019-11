Nyttårsaften trekkes proppen ut av Tøyenbadet i denne omgang. Tre år senere vil ett nytt bad til 1,4 milliarder kroner stå klart. En sum som også inkluderer en flerbrukshall.

Tappes

Og neste sommer tappes vannet ut av Bøler bad, som skal totalrehabiliteres for 60 millioner kroner. Dette badet skal være ferdig første halvår 2021.

Tøyenbadet og Bøler bad er de to mest besøkte badene i Oslo, og at disse stenges vil få store konsekvenser for svømmeanlegg-kapasiteten i Oslo.

For å bøte på dårlig kapasitet, skal det bygges et midlertidig svømmeanlegg på Økern, før NRK eventuelt overtar tomta.

Dette skal stå klart til den dagen Bøler bad stenges, og demonteres når nye Tøyebadet åpner sommeren 2023.

Selv om det bygges erstatningsbasseng på Økern, er ikke stemningen akkurat høy i Norges Svømmeforbund (NSF).

– Tøyenbadet er på 50 meter, og tilsvarer fire 25 meters bassenger. Tar vi med at Bøler bad også stenges for rehabilitering, så mister vi fem 25-metersbassenger i flere år. For idretten er dette stusselig, sier utviklingskonsulent i NSF, Jan Kjensli til Dagsavisen.

– Det blir også krise for stuperne. Oslo Stup har hatt en fin utvikling over flere år, men nå mister de fasilitetene til nye Tøyenbadet er klart. Det er stupmuligheter i Asker og Bærum, men det er ikke akkurat overkapasitet der heller, sier han.

Han er også bekymret over svømmeopplæringen i skolene.

– En ny undersøkelse viser at de nordligste fylkene er best på svømmeopplæring. De dårligste er Oslo og Akershus. Det er grunn til å tro at anleggssituasjonen spiller en rolle her. Så vi må definitivt bygge flere anlegg, sier Kjensli.

Har stått stille

Badetilbudet i Oslo har stått stille i mange år. Det er ikke bygget nytt folkebad siden Holmlia i 1983, og mange av badene har hatt store vedlikeholdsetterslep.

– Badetilbudet i Oslo er for dårlig, og det prøver vi å gjøre noe med. Vi bygger nytt Tøyenbad, nytt bad på Stovner og nytt bad på Manglerud. Vi vet det trengs nytt bad i Oslo vest. Vi har utvidet åpningstidene og halvert billettprisen for barn, og vi har pusset opp flere av badene. Vi har utvidet sesongen på utebadene. Det blir dårligere nå en liten stund, før det blir mye bedre. Så vi ber folk være tålmodige, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), til Dagsavisen.

– Mange fra Oslo drar jo i dag til Asker og andre nabokommuner for å få et bedre badetilbud. Vi håper folk kan ta T-banen til et bad de ikke har prøvd. Det er blitt kjempefint de stedene vi har pusset opp, sånn som på Romsås. Og når Tøyen står ferdig blir det det beste badet i vår region, sier Hansen.

Minst fem år for NRK

I begynnelsen av desember går budfristen for NRK-tomten på Marienlyst ut, og torsdag ble det klart at byrådet tilbyr NRK tomt på Økern. Samme tomt som det midlertidige bassenget skal bygges.

Men de kommer ikke i konflikt med hverandre. Svømmehallen på Økern skal fjernes når Tøyenbadet er ferdig i 2023. Og det vil gå minst fem år før NRK setter i gang med bygging på Økern.

Om de takker ja til tilbudet er ikke klart.

– Det er bra at byrådet aktiverer seg i denne saken, sier kringskastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen.

– Men kommunen kan bare tilby tomter de selv eier, og de er det ikke mange igjen av. Men det som er viktig er at det er NRK som skal flytte, ikke Marienlyst-området. NRK trenger i framtiden mindre plass ennn den tomta vi legger beslag på idag, sier Eriksen.

Eriksen er opptatt av å finne en tomt som er bra for NRK, for omgivelsene, miljømessig, i forhold til kollektivtransport og som kan gi positive ringvirkninger.

– Økern er et område i sterk utvikling. Men NRK jobber intenst for å finne andre alternativer og måle de forskjellige alternativene opp mot hverandre. Av miljøhensyn og i forhold til de mange kulturaktivitetene vi har er det en fordel om NRK ligger rimelig sentralt, sier han.

NRK har ikke dårlig tid, men Eriksen ser for seg et femårsperspektiv til når de kan starte byggingen.

– Nå skal vi bruke noen måneder og jobbe intenst for å finne tomtealternativer i tillegg til tomten på Økern, sier Eriksen.

