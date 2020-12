Av Marius Helge Larsen og Oddvar Sagbakken Saanum

– Dette er ikke bare et klask i trynet på vanlige arbeidsfolk, det er et hardt slag som gir langvarige skader, sier en oppgitt Raymond Johansen til NTB.

Han har akkurat mottatt ferske tall som viser at det nå er 34.822 arbeidsledige i Oslo. Andelen helt ledige er nå på 5,8 prosent, mot 3,8 prosent i landet for øvrig.

I tillegg har han fått beskjed om at Fremskrittspartiet vender tommelen ned til et hasteforslag i Stortinget som Johansen mener kunne ha hjulpet mange av dem som nå står uten jobb i Oslo, blant annet i hotell- og utelivsbransjen.

Frp bekrefter til NTB at de ikke vil støtte forslaget.

– Forslaget er fremmet under behandlingen av en lovsak uten at det er gjort noen vurderinger av kostnadene. Hvis kommunene vedtar mer inngripende tiltak enn de nasjonale, må de selv ta ansvaret for hvordan de skal kompensere det overfor sine lokale bedrifter, sier medlem av næringskomiteen Bengt Rune Strifeldt (Frp).

– Strengest i landet

Forslaget, som er fremmet av Arbeiderpartiet, går ut på å lage en egen støtteordning til bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak. SV har fremmet et lignende tiltak.

– Bakteppet er at vi har satt inn de strengeste smitteverntiltakene i landet. Det har vi gjort fordi vi har tatt dette på alvor, og også fordi det har vært en klar forventning fra de nasjonale helsemyndighetene om hva vi skal gjøre. Nå opplever jeg at regjeringen ikke ser ut til å bry seg om de store negative konsekvensene dette har for arbeidsplasser, sier Johansen.

Det er usikkert hvordan resten av opposisjonen stiller seg til forslaget, som skal voteres over på torsdag, men Johansen retter spesielt skytset sitt mot Frp, som uansett nå sørger for at forslaget ikke får flertall.

– Kald skulder

– De framforhandlet nylig et statsbudsjett med regjeringen med 18 milliarder kroner ekstra. Under oljeprisfallet var de villige til å hjelpe arbeidsfolk og bedrifter, men nå vender de disse en kald skulder, sier Johansen.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi fremhever overfor NTB at Frp i forhandlinger med regjeringspartiene fikk gjennomslag for det han kaller vesentlig styrking av den generelle kompensasjonsordningen.

– Kompensasjonsgraden ble økt fra 70 til 85 prosent i november og desember, og maksbeløpet ble økt til 80 millioner kroner i måneden. Vi sørget for at det skal gjennomføres en raskest mulig utbetaling av pengene på nyåret, sier Limi.

– Ikke under kontroll

Frp forhandlet riktignok fram en forbedret kompensasjonsordning til bedriftene i statsbudsjettet, men byrådslederen mener det ikke er nok i byer som er så hardt rammet som Oslo.

– Men sitter ikke du på noe av nøkkelen her, med en eventuell gjenåpning nå som smittetallene har gått ned?

– Når man åpner opp, må man være helt sikker på å unngå å stenge ned igjen. For det å ta folk tilbake i jobb koster også. Jeg minner om Danmark som har stengt ned 38 kommuner fram til mars. Det er feil å tro at pandemien er over og smitten er under kontroll, sier Johansen, som har varslet en pressekonferanse torsdag denne uken for å redegjøre om koronasituasjonen.

– Det er en stund til vi kan åpne hele Oslo igjen, smittetallene er fortsatt for høye til det, sier han.

Har ingen oljefond

Tidligere har kommunalminister Nikolai Astrup (H) oppfordret Raymond Johansen til å vurdere hva Oslo kommune selv kan gjøre for å avhjelpe situasjonen for bedriftene i Oslo som sliter.

– Vi har gitt de lettelsene vi kan gi mot denne næringen. Vi har ikke noe oljefond. Vi er også sterkt preget av korona gjennom at skatteinntekter er blitt borte. Det å tro at en kommune kan løse dette nå, er å tro på julenissen, selv om det nærmer seg jul, sier Johansen.

