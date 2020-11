– Selv om smittetallene fortsetter å være høye, gir utviklingen også grunn til forsiktig optimisme. Veksten i smitten har de siste dagene flatet ut. Den kraftige økningen som vi har hatt uke for uke i over en måned, har stoppet opp, sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

På pressekonferansen sa han at den sosiale nedstengingen som Oslo-byrådet innførte i uke 46, nå forlenges til mandag 14. desember.

Strammet inn

De strenge smitteverntiltakene Oslo har innført, innebar blant annet at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinghaller og lekeland. Det ble også innført full skjenkestopp.

16. november strammet Oslo kommune ytterligere inn og innførte blant annet rødt nivå på ungdomsskolene. Det ble også forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.

Ingen garanti

Johansen begrunner videreføringen av nedstengingen med at man ikke har noen garanti for at smitteøkningen i Oslo er over.

– Vi har flere eksempler på at smitten har gått noe ned, før den igjen stiger bratt, sa Johansen.

Egen krisepakke

Samtidig ber byrådslederen om at regjeringen kommer med en egen til tiltakspakke for Oslo og at de gir overlevelsesgaranti til bedrifter.

– Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet, sier Johansen.

Byrådslederen sier det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer dem som er hardest rammet, og at de sikrer at konkursutsatte bedrifter overlever.

Aksjon

Han viser også til det han kaller en tankevekkende aksjon som ble gjennomført på Grünerløkka tidligere i uka. Der ble det hengt opp en rekke plakater om at store kjeder kan komme til å åpne der det i dag er uavhengige butikker og spisesteder.

– Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien.

På spørsmål om han har fått indikasjoner fra regjeringen om at de vil komme med en slik Oslo-pakke, svarer Johansen at han har tett kontakt med bransjen og ser at tiltakene som har kommet så langt, ikke treffer godt nok.

– Dette var et nødrop. Jeg vil fortsette å ha tett kontakt med næringsministeren og andre, men så langt har vi ikke greid å få en Oslo-pakke.

Dette er koronatiltakene som Oslo kommune innførte i uke 46 og som nå forlenges:

* Oslo kommune innfører det som omtales som sosial nedstengning.

* Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer, er ikke tillatt i den kommende perioden.

* Alle fritidsaktiviteter for voksne stanses.

* Alle treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre og andre steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Biblioteker får imidlertid holde åpent.

* Det blir full skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

* Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene

* Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

* Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.

* Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

* Begravelser og bisettelser er fortsatt tillatt.