Det var under pressekonferansen torsdag at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kom med det han kalte et nødrop til regjeringen. Oslos uteliv og turistnæring blør etter lang tid med smitteverntiltak. At Johansen nå forlenger de strenge tiltakene fram til 14. desember, betyr enda tøffere økonomi og mer dramatikk framover.

Johansen ba om en egen tiltakspakke for Oslo.

– Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien, sa han.

Trenger cash

Men bønner og håp er ikke nok for bransjen.

– Vi trenger cash på konto, sier Runar S. Eggesvik.

Han er medeier i Noho Trøbbelskyter, og i Levende by, som driver et titalls utesteder i Oslo.

– Hadde vi kunne åpnet uke før i desember kunne det vært liv laga å fylle opp varelageret og åpne fram mot jul. Nå går vi inn i en tid med enda mer uforutsigbarhet. Vi aner ikke når vi kan ta folk tilbake i jobb, sier han til Dagsavisen.

– Det kan være at det lønner seg å vente til det hele er over. Vi er ikke tvunget til å holde stengt, og får ikke støtte siden vi liksom får lov til å holde åpent, sier han.

Eggesvik er bekymret over de mange ansatte, og hva de føler på av utenforskap og ensomhet.

– Jeg er bekymret for det psykososiale og hva som skjer med folk. Mange har vært uten jobb siden mars, og levd med forferdelige prøvelser siden da, sier han.

Eggesvik har lite til over for de tiltakene regjeringen har kommet med.

– Regjeringen skjønner ikke en dritt, og er alt for sent på ballen. De har ikke evnen til å forutse noen ting, og heller ikke evnen til å forstå noen ting om bransjens utfordringer. Vi som eiere og drivere vet at vi driver i en risikobransje. Men det er verst for de ansatte som har gjort en kjempeinnsats i denne tøffe perioden, sier han.

Han tror at halvparten av utestedene allerede er teknisk konkurs. Snart vil alle pengekilder være tomme.

– Mange har gitt opp. Og bransjen generelt preges av resignasjon og sinne, sier han.

Runar Eggesvik har vært med å starte utesteder som Mono, Internasjonalen, Vertshuset Kuba, Tilt, Fisk & Vilt, Bonanza og Garage. Han er partner i prosjektbyrået Trøbbelskyter, arrangør bak Oslo Fjord Fest og Piknik i Parken, og var i sin tid med på å starte Øyafestivalen. FOTO: Mimsy Møller

Nye tall

– Det er bekmørkt i Oslo nå. Vi har helt forferdelige tall, og dette kan ikke snus før tiltakene lempes på når det er forsvarlig, sier regiondirektør i NHO Oslo og Viken, Nina Solli.

Hun viser til ferske tall fra NHO som viser at 72 prosent av serveringsstedene i byen melder om reell konkursfare. I serveringsbransjen melder halvparten om at de har mistet 50 prosent av omsetningen sin i år, mens den andre halvparten har mistet hele 75 prosent.

– Mange frykter konkurs allerede før året er omme, sier hun.

Sollis klare råd til utestedene og bedriftene i Oslo er:

– Ring banken. Finansministeren har sagt at bankene skal være imøtekommende. Og kompensasjonstiltak må forlenges så lenge smitteverntiltakene gjelder, sier hun.

Solli er tilhenger av breie ordninger, men forstår Raymond Johansens rop om en egen tiltakspakke for Oslo.

– Det er nok riktig å prioritere by framfor land nå, siden det er mest smitte i hovedstaden, sier hun.

Solli mener imidlertid at Oslo også må evne å tenke framover.

– Jo raskere byen får åpnet opp skikkelig og får markedsført seg som turistby igjen, jo bedre går dette. Derfor vil jeg advare byrådet mot å kutte i midlene til nettopp dette, sier regionsdirektøren i NHO.

Nina Solli. Foto: NHO

Løkka-aksjon

Raymond Johansen viste til på pressekonferansen også til det han kaller en tankevekkende aksjon som ble gjennomført på Grünerløkka tidligere i uka. Der ble det hengt opp en rekke plakater om at store kjeder kan komme til å åpne der det i dag er uavhengige butikker og spisesteder.

Dan Michael Danino er daglig leder av Parkteateret, og var ikke så veldig overrasket over at restriksjonene ble forlenget.

– Det var forventet, sier han til Dagsavisen.

Dan Michael Danino er daglig leder ved Parkteatret. Foto: Mimsy Møller

Parkteatret ligger i hjertet av Grünerløkka, der det opprinnelig ble bygget som Norges første kino i 1907.

I dag er stedet en populær bar og uteservering, og en av byens viktigste konsertscener.

– Det som var positivt var at byrådslederen oppfordret til å støtte opp om de små, lokale stedene på Grünerløkka. Positivt var det også at han åpnet over for flere musikere i samme rom på digitale konserter, sier han.

Til tross for noe positivitet frykter også han mange utelivskonkurser i tiden fremover.

– De midlene de enkelte hadde til rådighet ble brukt opp under første runde av koronaen. Nå under runde to er det ikke mer igjen. Og uten hjelp er det vanskelig å overleve, når vi er blitt pålagt å stenge ned, sier han.

– Vi som er i kultur og utelivsbransjen er vant med restriksjoner. Nå føler jeg at vi er blitt en huggestabbe for symbolpolitikken. Regjeringen og byrådet må ta et større ansvar, noe det kanskje virker som de nå har innsett, sier han.