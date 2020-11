De strenge tiltakene i hovedstaden fortsetter fram til 14. desember Det betyr at julebordssesongen i praksis har gått tapt for en hel næring. Det er ille for alle byer og tettsteder som har restauranter, kafeer og barer som sine sosiale samlingspunkter.

Men Oslo er i en særstilling.

Les også: Utelivs-Oslo støtter Raymonds nødrop: Sju av ti serveringssteder nær konkurs

Landets hovedstad er også kulturbærer og en viktig turistattraksjon for hele landet. Byens rike ute- og restaurantliv kommer ikke bare byens borgere til gode, men er en attraksjon for hele landsdelen og for landet for øvrig.

Nå har mange steder stengt ned på grunn av koronatiltak. Ansatte er sagt opp eller permittert. De få som holder åpent, kan ikke servere alkohol og sliter med fortjenesten.

En næring står på stupets rand.

Ferske tall fra NHO viser at 72 prosent av serveringsstedene i byen melder om reell konkursfare. Derfor ba byrådsleder Raymond Johansen torsdag om en ekstra tiltakspakke til Oslo, og fikk støtte av NHO. Næringslivets egen organisasjon mener byene der smitten nå er størst, må prioriteres.

Les også: Listhaug om bunnotering i klimakåring: – En glede for oss å få sisteplassen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har vært mildt provoserende når han har oppfordret et knestående uteliv i Oslo om å gå til banken og be om hjelp. En statlig lånegarantiordning skal smøre godviljen hos bankene. Men å låne penger til drift, sitter langt inne for en næring der marginene er små. Men hans kollega kommunalminister Nikolai Astrup (H) tar arrogansen og de ideologiske skylappene til et enda høyere nivå.

Astrup avviser at Oslo skal få noen ekstraordinær hjelp, men viser til regjeringens generelle ordninger.

Debatt: «Vi så deg i alt mylderet vi, Nikolai. Vi har store forventninger til deg»

Han oppfordrer heller Oslo kommune til å senke eiendomsskatten for på denne måten å avlaste bedriftene i krisetid. Oslos byledelse har som kjent stått i en betent ideologisk strid med høyresida om eiendomsskatt, og de rødgrønne i bystyret har gjeninnført skatten. Det er disse tre promillene Astrup hevder skal redde en desperat næring i Oslo.

Det er en utidig blanding av faktorer, og det er en svært arrogant måte å avvise en bønn om hjelp på av Nikolai Astrup.