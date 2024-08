Grei holdt unna for Heming i opprykkskampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

HEMINGBANEN (Dagsavisen): Den kampen endte uavgjort og da er det fordel Grei der de topper denne avdelingen med fem poeng.

Hemings nye spiller som de har hentet fra Lokomotiv Oslo, Mika Mykkeltvedt sendte Hemiong i ledelsen rett før pause. Han stanget ballen i mål etter corner. Men Grei slo tilbake, presset på og utlignet elleve minutter før slutt ved innbytter Theodor Kramarics.

Etter at Groruds 2. lag slo Heming i forrige serierunde kom Heming på etterskudd i opprykkskampen. Laget fra Oslo vest har kjempet i årevis for å komme seg opp i 3. divisjon og har også i år styrket laget betydelig.

- Dette var moro. Vi har mange unge spillere som viser hva som bor i dem, mens vi gamlinger er avanserte mosjonister, sier midtstopper Geirald Meyer til Dagsavisen etter kampslutt. Han har spilt i OBOS-ligaen med Grorud.

Ledet med fem poeng

Grei ledet avdelingen med fem poeng foran tirsdagens oppgjør og dermed ble dette en foreløpig seriefinale selv om det er tidlig å snakke om det mens vi ennå er i august. Heming er ubeseiret på hjemmebane og det måtte fortsette denne kvelden hvis laget skal ha noen muligheter. Åtte poengs forsprang ville bli tungt å ta igjen. Nå skiller det fortsatt fem.

Grei vant vårkampen 2–0 og har hatt kommandoen i avdelingen. Men Heming har fortsatt å styrke laget, senest med Mika Mykkeltvedt fra Lokomotiv Oslo, Christiaan Wielens fra Gamle Oslo og Erik Nordengen fra Notodden, som mange husker fra Skeid. Alle tre spilte denne kampen fra start.

Heming gikk opp i ledelsen i siste spilleminutt før pause da Mika Mykkeltvedt brukte hver av sine mange centimeter og stanget ballen i mål etter corner.

Mika Mykkeltvedt stanger inn 1-0-scoringen for Heming mot Grei (Pål Karstensen)

Store sjanser

Før det hadde begge lag misbrukt store sjanser. Heming kaptein Henrik Lene Olsen fikk ikke stablet beina da han kunne sette ballen i åpent mål, på den andre siden blåste Almas Samrat ballen over et nesten like åpent mål.

Rett etter pause kunne Tobias Sagli økt til 2–0 da han kom alene med keeper, men Grei-målvakt Marcus Kristiansen stoppet forsøket effektivt.

Han hadde vært på bryllupsreise i USA, kom hjem mandag morgen og var klar for toppkamp tirsdag kveld.

Grei løftet laget og satte et press på Heming, som på sin side var farlige på kontringer. Men det høye presset betalte seg og elleve minutter før slutt kom utligningen.

Grei mest aggressive

Et hardt skudd fikk Heming-keeper Borger Thomas blokkert, men Greis innbytter Theodor Kramarics vant duellen om returballen og banket ballen i mål retning Holmenkollåsen.

Dommer la til fire minutter, men de ble veldig lange for Grei, men de berget et superviktig poeng. Mesut Can, som mange husker fra Skeid, kom inn og gjorde sin jobb i forsvaret.

For Heming-trener Ryan Ashwood blir det uansett en spennende høst. Fem poeng er fullt mulig å ta igjen, men de er avhengig av at Grei snubler noen ganger. Grei har ikke avgitt poeng på hjemmebane i år.

- Nå skal vi jo ha Groruds 2. lag i neste kamp. De hjalp oss ved å slå Heming sist, tak for det, men vi må ta dem på vår egen hjemmebane, sier Meyer.

Andrelagene til Grorud og Asker henger også med i opprykkskampen, men Asker kan ikke rykke opp hvis ikke klubbens førstelag vinner sin 3. divisjonsavdeling.

---

FAKTA

4. divisjon menn, avdeling 2 tirsdag:

Heming – Grei 1–1 (1–0)

Hemingbanen: Ca. 300 tilskuere.

Mål 1–0 Mila Mykkeltvedt (44), 1–1 Theodor Kramarics (79).

Dommer: Jørgen Gundersen, Ready.

Gult kort: Ian Barobe, Grei.

Heming: Borger Thomas – Ola Rognerud, Mika Mykkeltvedt, Mads Lyngen, Jens Cato Rosenlund – Jørgen Solvang Nilsen, Tobias Sagli, Adrian Sørensen, Erik Nordengen – Christiiaan Wielens, Henrik Lehne Olsen.

Grei: Marcus Kristiansen – Jacob Barrow, Arselan Rasoul, Geirald Meyer, Ian Barobe – Isak Løvlund, Trym Aamodt Thorbjørnsen, Thomas Totlandsdal – Eirik Holt Løv, Almas Ayman Samrat, Sheikh Omar Mye.





---

