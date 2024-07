Asp-hattrick da Grorud knuste VIF-rekruttene

VALLE (Dagsavisen): Rett etter pause fullførte Grorud-spissen hattricket sitt da han spaserte inn innlegget fra kaptein Mathusan Sandrakumar. Fulltrefferen gjør at Asp nå er toppscorer i avdeling 2 i 2. divisjon. Han går forbi Altas Christian Reginiussen på lista (12 mål) og har scoret hele 13 mål på 14 kamper for Grorud denne sesongen.

Hattricket hans bidro sterkt til at de gule og blå fortsatte scoringssformen i første kamp etter ferien. På de to siste matchene har Grorud scoret ti mål.

Det meste handlet om Grorud på Valle, men forhåndsfavorittene kunne ha fått en marerittstart mot laget som ligger desidert sist på tabellen.

Et sterkt VIF 2-lag fikk en god start på matchen og kunne fort ha tatt ledelsen. Den nye Vålerenga-spissen Muamer Brajanac debuterte for A-laget mot Start lørdag, og markerte seg raskt for rekruttlaget da han startet på topp for VIF 2. Han knuste Grorud-keeper Noah Rychter i en duell og headet mot nettmaskene etter seks minutters spill. Heldigvis for Rychter var både Hyder Altai og Sandrakumar våkne og klare til å rydde opp like ved målstreken. Forsvarsspillerne fikk klarert, og Grorud slapp med skrekken.

Midtveis i første omgang satte Grorud-vingen Willian Pozo-Venta på turboen på venstrekanten. Han kom seg foran VIF-stopper Nathan Idumba Fasika og gikk ned i 16-meteren. Dommer Herman Leiulfsrud Aass var sikker i sin sak og pekte på straffemerket, og derfra var Preben Asp sikker. Spissen satte sitt ellevte mål for sesongen, men var ikke ferdigscoret denne ettermiddagen.

Bare tre minutter senere lurte han seg rundt og forbi Fasika ved midtbanen og fikk halve banen å løpe på. 22-åringen fikk med seg kula helt til 16-meteren og kom seg til avslutning. Asp chippet elegant over Ulrik Strøm i VIF-buret og i mål, og sørget for at Grorud ledet 2-0 til pause.

Like etter sidebyttet satte Asp sitt tredje for dagen, og bare sju minutter senere la Pozo-Venta på til 4-0 etter et flott raid på venstrekanten.

Vålerengas lynving Obasi Onyebuchi satte inn et trøstemål for vertene mot slutten av matchen, men bare ett minutt senere hadde Grorud scoret igjen. Tollef Etholm dukket opp på rett sted til rett tid i feltet og fikk en enkel jobb da han satte inn Groruds femte for dagen med ti minutter igjen av ordinær tid.

Omar Bully var for sent inne i en takling på Grorud-innbytter Musa Dubois og fikk sitt andre gule kort åtte minutter før slutt. Dermed ble VIF-profilen utvist mot gamleklubben.

---

Kampfakta:

Vålerenga 2 - Grorud 1-5 (0-2)

Mål: 0-1 Preben Asp (str., 23.), 0-2 Asp (26.), 0-3 Asp (49.), 0-4 Willian Pozo-Venta (56.), 1-4 Obasi Onyebuchi (80.), 1-5 Tollef Kvello Etholm (81.).

Gule kort: Nathan Idumba Fasika, Omar Bully Drammeh (2), Vålerenga.

Rødt kort: Omar Bully Drammeh.

Vålerenga 2 (4-3-3): Ulrik Strøm (Jacob Storevik fra 46.)- Adrian Kurd Rønning (Gabriel Opsahl fra 63.), Jesper Renshusløkken, Nathan Idumba Fasika, Jakob Granli - Omar Bully Drammeh, Stian Sjøvold Thorstensen, Carl Lange (Haniel Samson fra 46.) - Obasi Onyebuchi, Muamer Brajanac (Taha Usman fra 63.), Filip Thorvaldsen (Emin Pajic fra 63.).

Grorud (4-4-2): Noah Vangen Rychter - Mathusan Sandrakumar (Tollef Kvello Etholm fra 63.), Hayder Altai, Mats Andersen, Theodor Agelin - Yasir Sa’Ad (Musa Joof Dubois fra 77.), Mohammed Mahnin, Simen Heggdal Beck (Karim Magdy Bata fra 77.), Willian Pozo-Venta - Abel Tjomsland (Luka Fajfric fra 63.), Preben Asp (Ola Nikolai Rye fra 63.).

---