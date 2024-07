Statsforvalteren hindrer byggestart av ny KFUM-arena: – Veldig skuffet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet, sier kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H) til Avisa Oslo.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus skriver i sitt vedtak at vurderingene av risiko ikke anses som tilstrekkelige, med bakgrunn i størrelsen på garantien.

De ber Oslo kommune foreta nye og utvidede vurderinger av lånegarantien på 545 millioner kroner gitt i forbindelse med KFUM Familiearena.

– Dette er ikke et avslag. Vi må være positive og jobbe med saken, slik at vi kan belyse den enda bedre, sier Leirvik North til avisen.

Byråden sier hun planlegger et møte med klubben etter sommeren. KFUM Oslos daglige leder Thor Erik Stenberg er fortsatt trygg på at eliteserieklubben vil få en ny arena, men han er oppgitt over trøbbelet på veien.

– Vi hadde håpet på å ha byggestart høsten 2024, men dette forsinker oss betydelig. Forsinkelser gjør også at det påløper ekstra kostnader, sier han.

Les også: Dette er Kåffa og Oslolagenes planer for sommerens overgangsvindu (+)

Les også: Kåffas stadionplaner endelig godkjent: – Betyr utrolig mye