Dette er Oslolagenes planer for sommerens overgangsvindu: – Vi er på jobb

Fra og med i dag, onsdag 17. juli, er overgangsvinduet igjen åpent. Det betyr at klubber igjen kan kjøpe og selge spillere, og Oslolagene kan forsterke seg for det som blir en spennende høst der flere kjemper om opprykk og andre kjemper for å bli værende i sin egen divisjon.

Flere av Oslolagene på de tre øverste nivåene, altså Eliteserien, Obosligaen og PostNord-ligaen, gjorde ganske store forandringer gjennom vinteren. De kan du lese mer om her, og derfor er det forventet at sommervinduet blir litt roligere enn vinterens vindu. Enkelte lag, som Vålerenga, har allerede før vinduet åpnet sikret seg nye spillere, og andre lag vet allerede at de mister spillere som de vil erstatte.

Les flere saker fra lokalfotballen her

Dette er planene for Oslo-lagene i de tre øverste divisjonene:

KFUM Oslo

Oslos eneste lag i Eliteserien hentet inn ny assistenttrener i Thomas Holm og forsterket laget med blant annet Haitam Aleesami, David Hickson og Petter Nosa Dahl tilbake på lån, mens Idar Nordby Lysgård har kommet inn for en skadet William da Rocha siden. Kristoffer Lassen Harrison har gjort låneoppholdet i Moss til ut sesongen, mens Adnan Hadzic har blitt lånt ut til Raufoss og Mohammed Abbas til Strømmen.

Sportssjef Daniel Fredheim Holm opplyser at de er veldig fornøyde med stallen, og at det verken er økonomi eller interesse for å gjøre store omveltninger på laget. Joshua King har vært på treningsfeltet med Kåffa også denne sommeren, uten at økonomien strekker til for å hente inn en ny spiss.

Dermed er det å forvente et nokså rolig overgangsvindu på Ekeberg, selv om det kan bli noen utskiftninger avhengig av om KFUM Oslo får bud på noen av sine spillere, kommer det ikke til å bli mange spillere som verken kommer eller går ut av portene på KFUM Arena.

Les også: Tøff kamprekke venter for Kåffa: – Må gjøre det bedre for å overleve (+)

Vålerenga

Både sportssjef Joacim Jonsson og trener Petter Myhre sier at det ikke er den helt store økonomien til å gjøre så mange krumspring på Valle, etter at Vålerenga fikk hentet inn Carl Lange og Muamer Branajac før vinduet åpnet.

– I utgangspunktet ser vi ikke etter så veldig mye i vinduet som kommer. Vi er ikke så mange forsvarsspillere, så hvis det er noe vi ser etter i dette vinduet blir det å få inn en forsvarsspiller til. Så vet du aldri hva som skjer i et vindu, og hvis det forsvinner spillere ut må de erstattes. Det er et ganske langt vindu som åpner nå, og vi har flere spillere som er attraktive for andre klubber, så ting kan skje, forteller Jonsson til Dagsavisen.

Trener Petter Myhre er naturlig nok også fornøyd med at laget har forsterket seg, allerede før vinduet er åpent.

– Vi har jobbet knallhardt med å få inn folk siden vi tok over klubben, selv om det fra utsiden kan lages narrativer om hvor få vi har vært og at vi sliter på overgangsmarkedet. Vi har både vært i dialog om mange spillere der vi har fått nei fra klubb, og vært enige med klubber, der spillerne selv har takket nei. Vi har også vært enige med både spiller og klubb og trodd vi har signert noen bare for at noe har skjedd helt på tampen, sier Myhre og fortsetter:

– For oss har det vært helt bevisst at vi ønsket å få inn spillere tidlig i vinduet, men det er ikke dermed sagt at vi får det til. Vi er prisgitt at spillerne er interesert og at klubben er villig til å selge, så det er ikke bare oss det står på, men nå materialiserte det seg med Carl og Mo som vi har jobbet med lenge, og i tillegg fikk vi signert Brice permanent. Det er vi veldig fornøyde med, forteller Myhre.

Les også: VIF endelig i forkant av overgangsvinduet: – Må være første gang (+)

Lyn

Heller ikke Lyn har de store planene, men har fått inn publikumshelt Ole Breistøl.

– Vi er veldig fornøyd med at Ole er tilbake, men samtidig kan ikke han heller gå rett inn på laget. Det er stor konkurranse, og vi mener at vi har en god stall med gode spillere, og at vi derfor ikke trenger å hente så mye. Derfor har ikke vi de store planene. Vi både håper og tror at vi har det vi trenger for å spille Obosligaen i 2025, sier sportssjef Glenn Hartmann til Dagsavisen.

Han understreker at det ikke betyr at de ikke følger med på spillermarkedet, for også Lyn er klare til å hugge hvis det dukker opp spillere de har i kikkerten.

– Vi kommer ikke til å hive oss rundt og kjøpe spillere fordi vi trenger noe på kort sikt, men hvis det er noe vi har planlagt og som blir en mulighet, kan det være at vi gjør noe. Hvis ikke blir det nok rolig på kontoret fremover, selv om vi har noen prøvespillere som kommer inn, sier Hartmann.

Han opplyser at det både vil komme inn spillere fra 3. divisjon, og fra utlandet.

– Det å hente spillere fra utlandet kan være spennende det, men de kan også være drit dårlig. Hvis de er bra, kan det godt være vi gjør noe og om de ikke er det så gjør ikke det noe heller. Da prøver vi igjen senere, sier Hartmann og fortsetter:

– De som kommer nå er en som kan spille på hele venstresiden, og en som er spiss. Så er det litt tilfeldig at det er de posisjonene som kommer inn, da det ikke er sånn at vi tenker at det er der vi må forbedre oss. Det går litt mer på at de vi samarbeider med har tipset om at her har vi spillere med potensial, og for oss tenker vi at det kan være noe som er bra sportslig og som kan gi avkastning på sikt, forteller han.

Skeid

Også Skeid har vært aktive på overgangsmarkedet før vinduet åpnet, og sikret seg spissen Jesper Fiksdal fra Viking.

– Jesper er den brikken vi manglet for å få et bedre utvalg i angrep, så vi er veldig fornøyd med å få inn han. Ut over det har vi ingen umiddelbare planer for å forsterke andre posisjoner akkurat nå, men det er klart at vi alltid følger med. Jeg har vel også til gode å gå gjennom et vindu uten interesse for noen av våre spillere, så hvis det skulle skje må vi kanskje erstatte noen. Men akkurat nå er det ingen konkrete bevegelser verken inn eller ut, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand.

– Vi har vært på utkikk etter en spiss til hele veien, da vi ønsket å ha tre spisser i teamet vårt. I jakten på den tredje spissen har det handlet om å finne en med komplementære ferdigheter til de vi har fra før, og det føler vi at Jesper har. Han er en veldig annerledes type, som gjør at vi kan være mer fleksible både med taktikk og om vi bruker en eller to spisser. Det er litt avhengig av motstander og hvordan de presterer på trening, men det blir spennende å se om vi kan knekke flere offensive koder nå som vi har flere strenger å spille på, legger Skeid-trener Vilde Rislaa til.

Les også: Rislaa svarer på kritikken om kjedelig Skeid-fotball: – Skjønner at folk vil se mål (+)

Kjelsås

På Oslos tak gjorde man ganske store endringer på laget gjennom vinteren, og det har så langt fungert greit med 26 poeng i vårsesongen og andreplass på tabellen poenget bak Skeid.

– Vi gjorde en stor forandring i januar, så det sier seg selv at det ikke blir så store forandringer nå. Vi føler ikke vi er på desperat jakt etter noe i laget, men følger med hvis det skulle dukke opp noe som passer, men jobber ikke knallhardt med å få inn nye spillere. Så vet du aldri om det kommer noen bud på noen av våre, som kan forandre på den situasjonen, forteller Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen.

Kjelsås har vært en talentfabrikk som har sendt flere spillere oppover i divisjonene de siste årene, og blant nykommerne på Grefsen stadion er Kristian Eriksen, som har scoret ti mål på sine 15 første kamper.

– Gutta som putter ballen i mål er alltid superinteressante for de fleste, så der vet du aldri hvem som er interessert og som følger med. Foreløpig er ting rolige, så vet vi alle at ting skjer fort i fotballen, og de siste årene har vi blitt mer vant til å leve i den verden der med alle spillerne vi har utviklet og solgt. Jeg håper vi ikke mister noen i dette vinduet, sier Kampen.

Les også: Eidsvold Turn tar grep mot homo-hets, ga Kjelsås unnskyldning (+)

Grorud

I Grorud har allerede høyreback Mathusan Sandrakumar og midtbanespiller Simen Heggdal Beck forlenget sine avtaler denne sommeren. Hovedtrener Andreas Alrek forteller at de nødvendigvis ikke må ha nye spillere inn i løpet av vinduet.

– Vi ser veldig bra ut inn mot neste år. Vi har to spillere som trener med oss nå, men vi må ikke ha noe inn. Hvis det er noen som går ut, kommer vi til å fylle på, sier Alrek til Dagsavisen.

Spillerne som er på prøvespill er Arnar Gudjónsson og Ebrima Sawaneh. Førstnevnte er midtstopper, og spilte i Grorud i 2020 og 2021, før han dro videre til Raufoss. Der var han frem til i fjor. I år har han kun spilt 6. divisjon, for Oslostudentenes Idrettsklubbs annetlag.

– Han hadde egentlig lagt opp, men lukter litt på å starte opp igjen. Han ser veldig bra ut, sier Alrek om 25-åringen.

Ebrima Sawaneh er venstreving og har spill i Frigg siden 2023.

– Han passer spillestilen vår veldig godt. Vi har fulgt med på ham i noen år nå, så da var det greit å bli bedre kjent med ham mens Frigg har ferie, sier Alrek.

– Disse to kan fort ende opp med å signere?

– Ja, men vi har mer enn nok spillere og får flere tilbake fra skade. Vi trenger ingen forsterkninger. Laget vårt er sterkt nok som det er, og spillerne som kommer tilbake kommer til å føles som nye spillere ettersom de ikke har vært noe særlig tilgjengelig i år, forteller Alrek.

Les også: Hristov vil bort fra Bulgaria – utelukker ikke Norge-retur: – Må spille (+)