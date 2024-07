Hristov vil bort fra Bulgaria – utelukker ikke Norge-retur: – Må spille

Dagsavisen intervjuet Nikolai Hristov i slutten av februar i år. Da hadde han akkurat signert for Slavia Sofia, en av de største klubbene i Bulgaria. Hristov, som selv er halvt bulgarsk, startet debuten sin og spilte 40 minutter i neste kamp, men derfra og ut har det vært ellers iskaldt.

I løpet av de 14 neste kampene, etter 35 minutter mot CSKA 1948 Sofia, ble det spilletid i kun tre kamper. Han fikk 19 minutter mot Arda, åtte mot samme klubb og to mot CSKA 1948 Sofia igjen. I tre av kampene var han ubenyttet reserve, mens han ikke engang var i troppen i de åtte resterende.

Med andre ord har det vært et meget turbulent halvår for unggutten som kom fra Grorud på nyåret.

– Det er noen problemer med treneren. Det er usikkert hvor mye jeg kommer til å spille fremover. Jeg leter etter et sted å få spille mer. Det er det viktigste for meg nå, sier han til Dagsavisen.

Signerte nye spisser

– Hva har skjedd?

– De har signert to nye spisser uten at jeg har fått noe beskjed. Ting går fort her nede. Det er ikke noe «hei, kan vi ta en prat med deg for å fortelle hva ståa er fremover». Du kommer på trening og det står to nye spisser der.

– Hva tenker du om det?

– Altså, det skal jo være konkurranse på dette nivået. Det er ikke noe barnefotball med utvikling de driver med. Laget skal vinne kamper og de gjør alt de kan for å vinne, koste hva det koste vil, sier han og fortsetter:

– Det hadde jo vært fint å vite hva de tenker rundt min situasjon og hva de har tenkt på med meg fremover. Men jeg får ikke noen beskjeder. Det har vært veldig stille. Treneren er ikke kjent for å være veldig pratsom med spillerne heller, så det blir lite kommunikasjon, forteller Hristov.

Nikolai Hristov byttet ut Grorud og norsk 2. divisjon med spill i bulgarsk toppdivisjon foran årets sesong. (Slavia Sofia)

Sykdom og skader

På spørsmål om hvorfor «ingenting» har klaffet det siste halve året, svarer han at det har vært en kombinasjon av sykdom, skade og at han ikke har levert på sitt beste.

– Det er ikke 2. lagskamper i Bulgaria, så jeg har slitt med å komme meg opp i normal fotballform hvor man spiller jevnt og trutt. Det har vært en tung og turbulent sesong. Det startet bra med opphold i Tyrkia og mye spilletid, men så gikk det nedover etter det.

I sommer har han vært på banen i to av fire treningskamper, men ikke der han ønsker å spille.

– Mot Septemvri Sofia fikk jeg ti minutter på høyrekanten, mens det ble 45 minutter som sentral midtbane mot Belasitsa noen dager senere. Jeg kjenner på at jeg er ute av trenerens fremtidsplaner. Jeg er jo spiss, ikke kant eller midtbane.

– Ingen morsom beskjed å få

– Har du hørt noe som helst fra treneren?

– Etter de to kampene sa treneren at han ikke så noe spilletid for meg fremover, så det var lurt å prøve å se meg om etter andre muligheter. Det skjedde uten at det hadde blitt gitt noen beskjed fra presidenten eller sportslederen til meg. Treneren har bare bestemt seg.

– Det er selvfølgelig ingen morsom beskjed å få, men det er jo vanlig i fotballen. Ser ikke treneren på deg som en spiller han vil bruke i sitt system, så er det ikke lang vei ut. Jeg har slitt litt med å tilpasse meg systemet deres også, samtidig som jeg ikke synes treneren har fått ut det beste av meg og mine kvaliteter heller. Da er det som det er. Man må tilpasse seg til en viss grad, men ikke alt for mye, sier Hristov.

Utelukker ikke retur til Norge

Håpet nå er å finne seg en ny klubb så fort som mulig.

– Jeg er fortsatt Slavia-spiller, men nå trenger jeg å få masse spilletid. Det er det som er målet. En retur til Norge er ikke uaktuelt, men vi får se hva som er der ute. Ting er usikkert og overgangsvinduet har ikke engang startet i Norge. Det haster jo litt hvis jeg skal finne meg en klubb i Bulgaria.

Etter det Dagsavisen kjenner til har både Strømsgodset og Tromsø vært på ballen den siste tiden, uten at det har blitt noe konkret enda.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer, da de fleste lagene jo har fulle tropper. Vi får se, avslutter Hristov.

Nikolai Hristov utelukker ikke å returnere til norsk fotball. Her sammen med tidligere lagkamerat Musa Dubois i Grorud. (Even Lübeck)

