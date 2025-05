Bill Gates om Elon Musk: – Verdens rikeste mann dreper verdens fattigste barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Verdens rikeste mann dreper verdens fattigste barn, sier han til Aftenposten.

Bakgrunnen er at Musk siden januar har kuttet stort i offentlige utgifter fra den amerikanske regjeringen. Blant annet har Musk, sammen med USAs president Donald Trump, kuttet nesten hele budsjettet til USAID, som sto for store deler av bistandsmidlene i verden.

– Jeg vet ikke hvorfor Elon gjør som han gjør, han kalte USAID slanger og kriminelle. Han sa at det var tvers igjennom råttent og måtte oppløses. Men du vet at han har ikke reist til Nigeria eller Kongo for å treffe disse hjelpearbeiderne, sier Gates.

69-åringen, som selv var verdens rikeste mann på et punkt, sier at han håper Trump snur angående bistandskutt og viser til en middag han hadde med Trump i Florida i romjulen.

– Jeg fortalte ham at vi kan utrydde polio i hans presidentperiode om han hjelper oss, og han virket entusiastisk, forteller Gates.

Mangemilliardæren har gjennom sin Gates Foundation brukt over 100 milliarder dollar på hjelpearbeid over 25 år.