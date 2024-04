Helsvart dag for Vålerenga: – Vi spiller hverandre dårlige

CONSTO ARENA (Dagsavisen): Det ble en tung tur til Mjøndalen for Vålerenga som spilte svakt, gjorde feil, fikk skader og slapp inn fire. Magnus Sjøeng var feilplassert etter syv minutter, så hadde Vålerenga en liten periode med godt spill før alt gikk mot dem i minuttene før pause. Geir Bakke gjorde et proaktivt bytte ved å ta ut Martin Kreuzreigler etter 35 minutter. Effekten ble det totalt motsatte med skade på Aaron Kiil Olsen og to raske imot før det var pause.

Mjøndalens Alieh Conteh fullbyrdet hattricket i andreomgang da Vålerenga manglet presisjon og dyktighet. Brått ble dette en av de største dagene i Mjøndalens sesong, og en ditto helsvart dag for Vålerenga som reduserte for sent. Fem poeng er fangsten etter fem kamper. Det er allerede et gap opp til opprykksplassene. I minuttene etter kampslutt var det flere sentrale spillere som måtte stå skolerett og svare for seg foran Klanen, Vålerengas tolvte mann og klart beste i dag.

Tidlig kalddusj

Det var ikke bare regnet som dalte ned fra himmelen i Mjøndalen. En Magnus Sjøeng med et offensivt kroppsspråk søkte første stolpe, men ballen kom mot den lengste. Dit rakk ikke keeperen bort og da tok Mjøndalen ledelsen tidlig, etter å ha fått mange frispark innledningsvis.

I det kalde dalsøkket holdt Klanen det gående med høylytt sang og dans. Det smittet også over på laget som spilte ut bruntrøyene når pasningstempoet var høyt nok. Daniel Håkans burde utlignet kort tid etter på en trippelsjanse, men utligningen var av det vakre slaget, og nokså likt damelagets andre scoring i derbyet lørdag. Juklerød kom ned til kanten og fant den umarkerte Petter Strand inne i feltet. Skuddet gikk via et bein, men utligningen var fortjent.

Begge stopperne ut

Lagets svakeste, Martin Kreuzriegler, ble byttet ut med ti minutter igjen før pause, og da begynte et femten minutter langt mareritt. Da nummeret hans kom opp på tavla så han ikke overrasket ut. - For heit i toppen, sier Geir Bakke om det byttet. Alexander Kjelsen tok plassen hans og spilte med Aaron Kiil Olsen i drøye fem minutter. Da ble han grisetaklet ute ved sidelinja og tok telling lenge. Etter å ha vridd seg i smerte haltet han rett i garderoben og plutselig var begge midtstopperne Vålerenga startet kampen med ferdigspilt for dagen.

Og vondt ble fort til veldig mye verre for Vålerenga som begynte å slurve i pasningsspillet og tape dueller. Kjellsen var for sent oppe i duellen før 2-1 og så sviktet Fidel Albina da sekundene tikket til pause. En blytung avslutningen på omgangen for Vålerenga der alt gikk rett vest i løpet av få minutter.

– Det er stusselig. Vi spiller hverandre dårlig, sier Geir Bakke til TV 2 i pausen.

Rot

Ola Kamaras beste sjanse kom i andreomgangs første minutt, men veteranen fant seg ikke til rette. Vålerenga hadde mye ball, men forvaltet den dårlig på siste tredel. Svake avleveringer og touch preget jakten på et comeback.

Også mange skadestopp i spillet stykket det opp. Det be aldri noen beleiring av Mjøndalen, i stedet gikk kampen tidlig inn i en fase med tilfeldigheter, feilpasninger og rot. De upressede feilene var mange og ballen spratt i økende grad Mjøndalens vei. Før 4-1 er det et rusende forsvar som selger seg fullstendig og Conteh fikk skyte fritt. Trippelbyttet fra Geir Bakke kom ikke for tidlig, og unggutta bidro med fart. Men ballen spratt Mjøndalens vei. Ydmykelsen ble total da Mjøndalen gikk opp til 5-1 mot et ytterst passivt Vålerenga-forsvar.

Reduseringene til Jones El-Abdellaoui og Christian Borchgrevink kom noen minutter for sent.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 5 søndag

Mjøndalen - Vålerenga 5-3 (3-1)

Consto Arena, 2400 tilskuere

Dommer: Eivind Bodding, Haga

Mål: 1-0 Sivert Øverby (7.), 1-1 Petter Strand (18.), 2-1 Alie Conteh (45.), 3-1 Alie Conteh (45.), 4-1 Alie Conteh (75.), 5-1 Keerat Mann (86.), 5-2 Jones El-Abdellaoui (90.), 5-3 Christian Borchgrevink (90.)

Gule kort: Kristoffer Tokstad, Rasmus Holten, Mjøndalen. Martin Kreuzriegler, Christian Borchgrevink, Vålerenga.

Vålerenga:

Magnus Sjøeng - Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen (Nathan Fasika fra 43.), Martin Kreuzriegler (Aleksander Kjelsen fra 35.), Simen Juklerød - Fidel Ambina, Elias Hagen (Stian Thorstensen fra 71.), Petter Strand (Jones El-Abdellaoui fra 71.) - Magnus Bech Riisnæs, Ola Kamara (Filip Thorvaldsen fra 71.), Daniel Håkans

---