Nytt derbytap for Lyn: - Jeg har nesten fortrengt det allerede

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Derfor er forrige helgs seier over LSK Kvinner ekstra viktig. Vi teller bare runde fem, men Lyn har møtt Rosenborg, Brann, LSK og nå Vålerenga.

Nå kommer det kamper der vi forhåpentligvis tar flere poeng. Sesongstarten har vært tøff for vår del, sier Cornelia Fladberg til Dagsavisen.

Selv om motstanden har vært tøff taper ikke Lyn stort. Dette er det første tapet der det skiller mer enn ett mål.

Fikk avløst mange skudd

Med litt flaks kunne denne kampen vært spennende enda lenger. Vålerenga scoret etter et tverrliggerskudd. Lyns Solveig Slemmentraff også metallet, men ballen var centimeteren for høy.

– Det er marginer imot for vår del, sier Kristin Holmen.

Jenny Røsholm Olsen kom også til flere skudd, mange flere enn i seieren over LSK. Det kom som en følge av at Lyn maktet å holde mer i ballen, beskytte den, og vri den.

– Vi har blitt flinkere til å bruke ballen fornuftig. Å holde ballen i laget gir oss flere muligheter på siste tredel. Da kommer vi til skudd, sier Fladberg. – Vi mangler bare litt snert i dem, legger Holmen til.

Kampplan

Lyn var uendret siden sist og hadde en kampplan som fungerte i en god halvtime. De hadde ballen mye og maktet å få inn flere trekk i laget før ballmist. Cornelia Fladberg hadde den utakknemlige jobben med å være det første pressleddet alene. Men midtbanespilleren imponerte med god teknikk og gode valg. Det var vanskelig å ta ballen fra henne, og det nøt Lyn godt av.

– Det er noe vi har blitt bedre på. Og jeg lyktes med Cruyff-vendingene mine i dag. De er effektive, forhåpentligvis er det ingen som begynner å lese det, smiler Fladberg.

Den defensive organiseringen var naturligvis god, men et lavtliggende lag er sårbare for langskudd. Janni Thomsen fikk litt for god tid da Vålerenga tok ledelsen. Skuddet smalt i tverrliggeren og hjemmelaget var først på returen. Det ble et nytt baklengsmål før pause og da ble oppoverbakken svært bratt for Lyn.

– Det er et langskudd der vi ikke kommer raskt nok oppi, og de er veldig effektive som scorer på de to. Men førsteomgangen er vi ganske godt fornøyd med, sier Holmen.

Kirvil Odden Sundsfjord samler troppene etter Vålerengas første scoring. Lyn fikk to raske i sekken før pause. (Håvard Sollie)

Misfornøyd med andreomgangen

Den ble litt slakere da reduseringen kom som bestilt. Fra et hjørnespark var det ikke Trine Skjelstad Jensen, men Selma Hernes som fikk hodet på ballen. Jalen Tompkins hadde ingen sjanse, og et Lyn-håp var tent.

Men det var Vålerenga som tok tak i kula og brukte den best. De fant rommet bak Trine Skjelstad Jensen og så lange Karina Sævik ikke var på scoringslisten var det fare på ferde. Toppscoreren er alltid sulten på scoring og etter hvert kom hun seg rundt Lyn-stopperen. Ronja Foss Arnesen la på til 3–1 med drøye tjue minutter igjen på klokka.

– Det blir jo et skuffende resultat for oss. Vi begynner å slå langt og koste den videre i stedet for å spille som i førsteomgang. Da blir kampen som den blir. Jeg har nesten fortrengt det allerede, sier Kristin Holmen.

Poeng her ville vært en bonus for Lyn som sjeldent får med seg noe mot rivalen. Maia Melgård kom inn i sluttminuttene og dannet spisspar med storesøster Kamilla, men i dag var det Vålerengas dag. Neste sjanse for poeng er på Kringsjå, mot Stabæk neste lørdag. Nå venter en rekke kamper der Lyn har bedre forutsetninger til å plukke poeng.

– Vi har ikke hatt de resultatene vi ønsker etter de første fem kampene. Men nå kommer det motstand som passer oss bedre. Vi ser veldig lyst på fortsettelsen, avslutter Fladberg.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 5 lørdag

Vålerenga – Lyn 3–1 (2–0)

Intility Arena, 707 tilskuere

Dommer: Herman Holthe, Bækkelagets SK

Mål: 1–0 Michaela Kovacs (36.), 2–0 Tilde Lindwall (42.), 2–1 Selma Hernes (48.), 3–1 Ronja Foss Arnesen (69.)

Gule kort: Lina Klech, Vålerenga. Trine Skjelstad Jensen, Lyn.

Vålerenga:

Jalen Tompkins – Michaela Kovacs, Linn Vickius, Iselin Sandnes Olsen – Janni Thomsen, Stine Brekken (Lina Klech fra 79.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten, Ylinn Tennebø (Ronja Foss Arnesen fra 60.) – Tilde Lindwall (Tuva Espås fra 60.), Karina Sævik

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Vilde Asbøll, Trine Skjelstad Jensen, Anna Palm – Tanja Myrseth, Selma Hernes (Luisa Galteland fra 80.), Cornelia Fladberg, Kristin Holmen, Solveig Slemmen (Sofie Tunes fra 68.) – Kamilla Melgård, Jenny Røsholm Olsen (Maia Melgård 88.)

---