Vålerenga er best i byen: - Vi skal alltid slå Lyn

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Nøyaktig en uke etter derbyet på Ullevaal stadion var det damenes tur, på Intility. Det er mye rivalisering her og, ikke mindre etter at en av Lyns beste spillere de siste årene, Iselin Sandnes Olsen, valgte å krysset Akerselva før denne sesongen. Hun har gått rett inn i Vålerenga-laget. Det forteller hva Lyn har mistet. Emma Stølen Godø er også en tidligere Lyn-spiller som nå er i VIF, men midtbanespilleren er ute med skade. Til NRK forteller hun at hele mai-måned antagelig også blir på sidelinjen.

Det var noen helt andre som spilte hovedrollene i dag. Amerikanske Michaela Kovacs og svenske Tilde Lindwall scoret målene før pause. 17-årige Ronja Foss Arnesen fulgte opp etter hvilen, etter en Lyn-redusering. Lyns kampplan fungerte i litt over en halvtime, etter det første målet ble Vålerenga-dominansen stor.

– Tre poeng og tabelltopp er deilig. Vi skal alltid slå Lyn, sier Karina Sævik til Dagsavisen. Hun spilte en sentral rolle i andreomgang da Lyn måtte opp i banen.

– Det passet fint for meg utover i kampen. Jeg følte jeg vant den duellen, sier hun.

Hun regisserte 3-1-scoringen som var spikeren i kista for Lyn. Inne foran mål hadde Ronja Foss Arnesen løpt seg fri.

– Det passet fint å gi den til Ronja, sier Sævik.

– Jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre, sier Foss Arnesen.

Forløsende scoring

Vålerenga var nesten uendret etter seieren mot Stabæk tidligere i uka. Bare keeperplassen var endret, Jalen Tompkins gjorde comeback mellom stengene. Hun var involvert da Vålerenga trillet i bakre rekker, men det var Lyn som hadde ballen mest den første halvtimen. De lyktes med å dra ned tempoet i kampen og er godt organisert.

Vålerenga slet med å spille ut Lyn da gjestene lå lavt. Da kan langskudd komme godt til rette. Janni Thomsen fikk legge til rette og ta rennefart fra 20 meter. Det går ikke ustraffet. Ballen smalt i tverrliggeren, men Michaela Kovacs var mest påskrudd og ekspederte returen i mål. Faktisk traff Lyn tverrliggeren selv rett etter. Langskuddet skapte store problemer for Tompkins som hadde centimeterne på sin side. I stedet doblet Vålerenga ledelsen. Angrepet var fantastisk og spilte for en gangs skyld ut bortelaget.

– Lyn har ball i perioder, men vi styrer kampen syns jeg. De prøver å overraske, men klarte ikke å utnytte bakrommet, sier Iselin Sandnes Olsen som vet hvor raske Kamilla Melgård og Jenny Olsen er.

Michalea Kovacs scoret som en måltyv da hun var først på returen. (Håvard Sollie)

Kom seg bak Lyn-forsvaret

Selma Hernes nikket inn en redusering kort tid etter pause, men det skapte ikke noe stort Lyn-press av den grunn. Gjestene prøvde etter hvert å stå høyere, og det utnyttet Vålerenga. Karina Sævik gjorde mye av jobben alene på topp, vant ballen, og løp fra hele forsvarsrekka. Hun scoret nesten selv, men var mer presis da hun serverte Ronja Foss Arnesen foran mål. 17-åringen, den eneste på banen med hansker, prikket ballen i hjørnet. Det er hennes første scoring i kongeblått.

– Det smaker litt ekstra deilig at den kom mot Lyn. Det er en etterlengtet scoring for min del. Jeg har scoret en del tidligere, men har måttet vente lenge på denne, sier Foss Arnesen som måtte stille opp for alle mediehusene i pressesonen.

– Og litt småkald på hendene var jeg, ler hun på spørsmål om hun frøs på fingrene.

Glemmer straffemissen

En som har scoret før, men som virket like gira på nettsus er Karina Sævik. Hun fikk sjansen sin fra straffemerket, men satt ballen en meter over.

– Jeg kan ikke klage når jeg får sjansen der. Jeg ble litt for bakoverlent og avslappet. Man kan ikke score hver gang, jeg skal komme sterkere tilbake, sier Sævik.

Med dette resultatet fortsetter Vålerenga på tabelltopp etter en dag der alle toppklubbene vant sine kamper. For Iselin Sandnes Olsen er det en uvant posisjon å være i.

– Det er artig å vinne kamper. Jeg gleder meg til flere seire og å forhåpentligvis kjempe om titler denne sesongen, avslutter hun.

Iselin Sandnes Olsen har byttet ut rødt med blått. (Håvard Sollie)

---

Kampfakta

Toppserien, runde 5 lørdag

Vålerenga – Lyn 3–1 (2–0)

Intility Arena, 707 tilskuere

Dommer: Herman Holthe, Bækkelagets SK

Mål: 1–0 Michaela Kovacs (36.), 2–0 Tilde Lindwall (42.), 2–1 Selma Hernes (48.), 3–1 Ronja Foss Arnesen (69.)

Gule kort: Lina Klech, Vålerenga. Trine Skjelstad Jensen, Lyn.

Vålerenga:

Jalen Tompkins – Michaela Kovacs, Linn Vickius, Iselin Sandnes Olsen – Janni Thomsen, Stine Brekken (Lina Klech fra 79.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten, Ylinn Tennebø (Ronja Foss Arnesen fra 60.) – Tilde Lindwall (Tuva Espås fra 60.), Karina Sævik

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Vilde Asbøll, Trine Skjelstad Jensen, Anna Palm – Tanja Myrseth, Selma Hernes (Luisa Galteland fra 80.), Cornelia Fladberg, Kristin Holmen, Solveig Slemmen (Sofie Tunes fra 68.) – Kamilla Melgård, Jenny Røsholm Olsen (Maia Melgård 88.)

---