Rijks gjorde det vanskelig for sine lagkamerater – dette er VIF-børsen

MAGNUS SJØENG – 5. Fint ute og plukket ned alle innleggene Lyn kom til. Hadde ingen mulighet til å ta Hellums volleyscoring fra kloss hold. Tok det han skulle ta, men trengte ikke gjøre noe spektakulære redninger. En litt halvtvilsom klarering, men Hellum klarte ikke å utnytte seg av den.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 4. Stort sett god kontroll defensivt på Bjørntvedt Olsen og Sjøl. Få offensive bidrag. Headet ballen rett til Andreas Hellum, som utlignet for Lyn rett før hvilen. Prøvde å rette opp igjen feilen, men ville litt mye. Klart gult kort ti minutter før slutt.

AARON KIIL OLSEN – 5. Hadde sammen med makker Kreuzriegler ganske god kontroll på Lyn offensivt, og ble ikke satt på de helt store prøvene. Rolig med ball i beina, og god i duellspillet. Fikk det mer hektisk mot slutten, da Jacob Hanstad kom inn, men ofte først på innleggene.

MARTIN KREUZRIEGLER – 5. Ble satt på få prøver før pause, og de innleggene som kom fikk han stanget ut sammen med Kiil Olsen eller Sjøeng. Hadde god kontroll på både Hellum og Laajab som kom inn, og var viktig da Lyn presset på mot slutten med sin duellstyrke i boksen.

SIMEN JUKLERØD – 4. Som vanlig veldig offensiv for Vålerenga. Kom til et par innlegg tidlig i kampen, og sto for kampens første sjanse like etter kvarteret etter et veggspill. Innlegget traff Rijks, som ikke scoret. Slet med å komme seg til like mange gode innleggsmuligheter denne kampen, og ble mer defensiv etter at Rijks ble utvist.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. Beveger seg godt mellom ledd og bringer alltid masse energi til Vålerengas midtbane. Løper utrettelig, og er overalt, men det blir en krigekamp for Vålerenga-gutten.

BRICE AMBINA – 5. Flink til å forstyrre Lyns oppbyggende spill offensivt, med flere brudd. Patruljerte foran egne stoppere, men litt slurvete da han skulle sette i gang angrep eller kombinere seg ut bakfra. Flink på små flater, og mister sjelden ballen selv i pressede situasjoner. Viktig for VIF da Lyn presset mot slutten.

ELIAS HAGEN – 6. Fin gjennombruddspasning til Juklerød tidlig i kampen. Helt enorm pasning mellom William Sell og Jørgen Sjøl før målet til Daniel Håkans. Den type boksåpnerpasninger vi forventer av Hagen. Rett og slett glimrende. Trygg og god i pasningsspillet.

PETTER STRAND – 5. Som vanlig stødig og god uten å briljere. Best i den defensive biten av spillet, med å rive opp og løpe i stykker motstanderens angrepsspill. Flyttet lenger ned i banen etter utvisningen. Glimrende løp i bakrom like etter timen, som skapte en god skuddmulighet, som ble reddet.

MEES RIJKS – 2. Jobbet godt på topp, og gjenvant et par baller tidlig. Fikk kampens første sjansen da han var først på et innlegg fra Juklerød, men avslutningen gikk rett på Lyn-keeperen. Utvist ti minutter før pause etter to hodeløse taklinger. Klink utvisning. Totalt unødvendige etterslenger på begge to.

DANIEL HÅKANS – 5. Den flest forventet skulle score fornektet seg ikke. Kjempebra løp inn bak Lyn-forsvaret, og rundet Lyn-keeper Pedersen og trillet ballen i det åpne buret til elleville jubelscener. Flyttet inn som spiss etter Rijks utvisning, og fikk få pasninger i bakrom å jobbe med. Klarte bare unntaksvis å holde oppe ballen, men var en konstant trussel med sin fart da han jaget på Lyns bakre rekker.

Vegar Eggen Hedenstad og Ola Kamara spilte for lite til å bli vurdert.

