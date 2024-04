Lyn jaget seieren mot VIF – dette er Lyn-børsen etter byderbyet

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Var på rett sted til rett tid da Rijks fikk kampens første avslutning. Prøvde å nå gjennomspillet til Håkans, men ble slått av finnen som rundet Lyn-keeperen og satte inn 0-1. God redning på Strands skudd like etter timen.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 4. Offensivt med fra sin back, og kom villig på overlapp. Innleggskvaliteten var det så som så med. Slapp pasningen fra Hagen på utsiden av seg, og var på etterskudd da Håkans ga Vålerenga 1-0.

WILLIAM SELL – 5. Solid i midtforsvaret med Schneider i duellene foran eget mål. Rensket opp det som kom av innlegg, men slapp pasningen til Håkans på utsiden av seg og back Sjøl. Trussel på offensive dødballer, og kom seg til en heading før drøye ti minutter før slutt.

DANIEL SCHNEIDER – 5. Har blitt en bunnsolid stopper som holder nivået også på dette nivået etter å ha blitt omskolert. God i duellspillet, og farlig på dødballer. Også han litt slurvete i oppspillsfasen, og hadde en farlig pasninger bakover i eget felt som kunne blitt snappet opp av Vålerenga.

JØRGEN SJØL – 4. Et par spede offensive bidrag i den første omgangen. God innleggsfot, men også han slet med innleggskvaliteten. Litt mindre involvert enn han kan være på sitt beste.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 5. Blir løpende mye imellom, og får ikke satt sitt preg på kampen. Jobber godt bakover, og leverer en stabil kamp på midten uten å briljere.

EVEN BYDAL – 5. Innehar Lyns quarterbackrolle, og er ofte den som styrer spillet fra dypt i midtbanen. Trygg og god med ballen, og går ofte ned mellom stopperne for å sette i gang spillet.

TOBIAS MYHRE – 4. Fikk starte mot sin egen far, men klarte heller ikke han å prege oppgjøret i noen grad. La dypt og godt i ramma da Lyn forsvarte seg i første omgang, og ble meid ned da Rijks ble utvist. Tatt av etter timen spilt.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5. Nokså anonym i sin kantposisjon, som også Johansen var på motsatt kant. Lite involvert i det oppbyggende spillet, men jobbet godt hjem for å hindre rom for Juklerød. Kom til få sjanser, men skaffet et par cornere.

ANDREAS HELLUM – 6. Slet de første 45 minuttene med at innleggene inn i boksen var for nære keeper Sjøeng, og fikk heller ikke til veldig mye i oppspillsfasen mot Kiil Olsen og Kreuzriegler. Men hva gjør vel det når han scoret helt på tampen av omgangen. Venter lenge nok til at headingen fra Borchgrevink faller langt nok ned slik at han får banket ballen i mål med en elegant volley. Strålende avslutningsteknikk. Fikk en stor mulighet etter en retur fra Sjøeng, men fikk ikke skuddet innenfor stengene. Ut kvarteret før slutt.

MATHIAS JOHANSEN – 4. Også han slet med å komme til de store sjansene, og jobbet mye bakover mot Daniel Håkans. Fikk en stor mulighet like etter timen spilt, men satte den utenfor. Ut kvarteret før slutt.

Julius Skaug, Jacob Hanstad, Ibba Laajab spilte for lite til å bli involvert.