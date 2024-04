Trikkeligaens podkastspesial om byderbyet mellom Lyn og Vålerenga

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Derfor tok podkasten Trikkeligaen med seg utstyret til Lyns klubbhus på Kringsjå torsdag for å lodde stemningen i og utenfor spillertroppen.

Vi satte oss i peisestua, vegg i vegg med spillermøtet der trenerne gikk gjennom fotballfaglige detaljer.

Trener Jan Halvor Halvorsen kom selvsagt innom sammen med noen av spillerne. De fortalte om hvordan de takler begivenheten som venter, vi gikk gjennom de to lagenes antatte lagoppstillinger og vi tok et dypdykk i den nære seriekamp-historien på 2000-tallet da de møttes årlig i to oppgjør på Ullevaal, der Lyn alltid nektet å tape. Inntil det sprakk i 2009.

– Husk at dette er bare en av 30 kamper, sier Jan Halvor Halvorsen, som VIF-trener Petter Myhre sa til oss dagen før.

Men samtidig innrømmer de: – Nei, det er ikke så enkelt. Dette er veldig spesielt.

For Lyn – Vålerenga 20. april 2024 blir faktisk norsk fotballhistorie uansett hva som skulle skje på banen.

Lynspillerne prøver å normalisere situasjonen så godt som mulig, men allerede torsdag kveld skulle de ned på Ulleval for å møte supportere.

Kaptein William Sell har vært med på hele reisen fra 300 tilskuere i 3. divisjon til 25.000 mot Vålerenga.

Og Lyn-leder Bjørn Gohn Jønsberg forteller om den smarte taktikken som ble lagt for å få denne kampen til Ullevaal stadion. Det var ikke opplagt at det skulle la seg gjøre.

Og dere som er opptatt av balansen: Foran returoppgjøret blir det klubbesøk hos Vålerenga!

