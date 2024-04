VIF-børsen: Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner mot Stabæk

MAGNUS SJØENG – 5. Kunne lite gjøre med det tidlige baklengsmålet, og hadde ellers lite å gjøre før pause. Reddet alene med Rasmus Vinge etter pause, da han fikk lagt igjen et bein på skuddet som var på vei inn i lengste stolpe. Kunne egentlig ikke gjøre så mye med de to siste baklengsmålene heller, da fire VIF-spillere var involvert i en duell rett foran seg.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5. Mye involvert tidlig, og slo et par gode pasninger inn bak Stabæk-forsvaret. Både til Håkans og Rijks, og satte også opp VIFs store mulighet før halvtimen med en fin pasning opp til Rijks. Godt skuddforsøk ti minutter etter pause.

AARON KIIL OLSEN – 3. Spilte en meget risikabel pasning inn i midten mot Elias Hagen, som Stabæk snappet opp og scoret på. Unødvendig høy risiko på den pasningen, som åpnet opp hele forsvaret og lot Diabate score enkelt. Så litt rusten ut i starten, da han bommet på et par avskjæringer. Også involvert i duellen foran Stabæks 2-1-mål.

Les også: To kjappe Stabæk-scoringer sørget for nok et VIF-tap på hjemmebane (+)

MARTIN KREUZRIEGLER – 4. Havnet litt for ofte på etterskudd i dueller med Stabæks raske og tekniske spillere. Bedre i duellspillet, og god å ha på defensive dødballer. Også han involvert i det andre baklengsmålet, og kom for sent oppi da ballen ble flikket bakover på 3-1.

SIMEN JUKLERØD – 4. Tok igjen opp en posisjon veldig høyt i banen da Vålerenga hadde ballen, men fikk den ikke spesielt ofte. Hadde et par innlegg, men langt mer anonym enn i de to siste kampene. Klarte ikke å kontrollere ballen da han var helt alene minutter etter pause. Tatt av etter litt over timen.

ELIAS HAGEN – 3. Mistet ballen forut for Stabæks mål. En skjebnesvanger feil som førte til baklengs, men som han også må dele med Kiil Olsen. Litt for slurvete i pasningsspillet, som satte medspillerne i vanskelige situasjoner. Involvert i det andre baklengsmålet også, da han var inne i duellen med Pedersen.

Les også: Kortreist lykke for Vålerenga i cupen: – Deilig å slippe bygda (+)

BRICE AMBINA – 5. Den dypeste på midten, og var flink til å sette fart på i kortpasningsspillet. Offensiv i tankegangen, og fikk også han et skuddforsøk som gikk like over.

HENRIK BJØRDAL – 4. Ofte den som pushet opp og hjalp Rijks i presset. Kom oftere og oftere utover i kampen inn gjestenes boks, og hadde en fin pasning ut til Hagen før hans store mulighet. Strålende forarbeid og innlegg foran 1-1-målet. Var i mølja som tapte duellen foran Stabæks 2-1-mål, og var nærmeste mann som glapp markeringen da Pedersen scoret 3-1. Ut like etterpå.

PETTER STRAND – 5. Var som vanlig både høyt og lavt for Vålerenga, og løp mye. På ingen måte noen tradisjonell kantspiller, selv om han er satt opp der. Slet i likhet med resten av midtbane å få kontroll på kampen før pause. Fikk en kjempemulighet seks-sju minutter etter hvilen, men headingen gikk i tverrliggeren. Hadde også en enorm mulighet med drøye ti minutter igjen, da han satte ballen rett på Rossbach.

Les også: Stor oversikt over spillere ut og inn på de fire øverste nivåene i Oslofotballen (+)

MEES RIJKS – 5. God i toppresset, og vant igjen flere baller tidlig i kampen. Fin flikk gjennom til Håkans. Oppildnet Østblokka og viste litt mer positive tendenser i kombinasjonsspillet. Headet inn sitt første ligamål foran Østblokka like før pause.

DANIEL HÅKANS – 5. Fikk ikke kontroll på ballen og spolerte en enorm kontringsmulighet tidlig i kampen. Misbrukte også den store sjansen VIF fikk før halvtimen, da han kom alene med Sondre Rossbach, men var igjen Vålerengas største offensive trussel. Smart oppfattet corner til Bjørdal. Ble litt mer usynlig etter hvilen, og byttet ut kvarteret før slutt.

Filip Thorvaldsen, Ola Kamara, Magnus Bech Riisnæs og Christian Borchgrevink spilte for lite til å bli vurdert.

Les også: Lyns møte med VIF på Ullevaal er utsolgt: – Vi deler arenaen i to (+)