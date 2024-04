To kjappe Stabæk-scoringer sørget for nok et VIF-tap på hjemmebane

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga fikk bare med seg ett poeng fra hjemmepremieren mot Sogndal, før de fikk sesongens første seier borte mot Raufoss. Med seier i søndagens kamp mot Stabæk ville VIF inntatt tabelltoppen, men som så ofte før endte det med tap da Vålerenga kunne ta steg fremover.

Det var en frisk start på oppgjøret, der VIF først skapte en halvsjanse det første minuttet etter et innlegg fra Juklerød. Minuttet senere var det Stabæks tur til å skaffe seg corner, og på den corneren rappet Mees Rijks ballen fra Stabæk-kometen Sebastian Olderheim. Han fant Håkans, men finnen klarte ikke å sende ballen videre gjennom til Henrik Bjørdal, og dermed ble en kjempekontringsmulighet spolert.

Stabæk tok ledelsen etter seks minutters spill, og nok en gang kom baklengsmålet etter en horribel forsvarsfeil bak hos Vålerenga. Aaron Kiil Olsen hadde full kontroll på ballen, og spilte den inn på Elias Hagen like over VIFs 16-meter. Hagen mistet ballen og dermed hadde Bassekou Diabate fritt rom inn mot keeper Magnus Sjøeng, og på seks-sju meter kunne han enkelt trille inn gjestenes ledermål.

Stabæks Bassekou Diabate jubler for scoring, mens Aaron Kiil Olsen depper etter hans pasning til Elias Hagen var foranledningen for målet. (Pål Karstensen)

VIF tok over spillet

Stabæks Olav Veum hadde et susende skudd fra kanten av 16-meteren et par minutter senere, som strøk Sjøengs stolpe, og Rasmus Eggen Vinge hadde også et skuddforsøk som også gikk like utenfor den samme stolpen. Gjestene var absolutt det farligste laget i starten, og fikk overraskende mye rom å spille i.

25 minutter tok det før Vålerenga fikk sin første store sjanse i kampen, og den kom etter et langt oppspill bakfra fra Vegar Eggen Hedenstad. Mees Rijks flikket Håkans fint igjennom, men finnens skudd ble reddet mesterlig av Stabæks Sondre Rossbach. Rijks var på returen, før Strand satte ballen i mål, men da hadde dommeren blåst for at Rijks var i offside på den første returen.

Ti minutter før pause kom det nok en stor mulighet for VIF, etter at Daniel Håkans hadde chippet Henrik Bjørdal inn i Stabæks 16-meter. Bjørdal slo ballen ut på 16 meter, der Elias Hagen kom løpende. Han ønsker å score flere mål i år, men styrte ballen meteren over tverrliggeren denne gang.

Rijks med sitt første ligamål

Tre minutter før pause utnyttet Vålerenga en kjapp cornervariant til å skaffe seg en utligning før pause. Daniel Håkans tok en kort corner til Henrik Bjørdal, som rundet en Stabæk-spiller før han la inn. Der hadde Mees Rijks løpt seg fri, og kunne stange inn sitt første ligamål foran Østblokka.

Vålerenga skapte gjentatte ganger problemer for seg med frispillingen bakfra, som gjorde at Stabæk fikk en del halvsjanser og gunstige brudd. Det gjorde samtidig at Vålerenga aldri kom i gang med sitt kortpasningsspill, og ikke fikk diktert kampen slik de ønsker på hjemmebane før pause.

I likhet med den første omgangen var det friskt også etter pause, da begge lag fikk sine muligheter. Nærmest var Eggen Vinge som kom alene med Sjøeng, men VIF-keeperen la igjen beinet da den tidligere Kjelsås-spilleren prøvde å sette den ut i hjørnet. Stor redning av Sjøeng.

Mees Rijks scoret i andre kamp på rad, etter at han fikk sitt første tellende VIF-mål i cupkampen mot Carl Berner. (Pål Karstensen)

To kjappe fra Stabæk etter pause

Seks-sju minutter ut i omgangen kom også Vålerengas første store mulighet etter pause, da Hedenstad la inn til Petter Strand. Han prøvde å styre den ut i hjørnet der den kom fra, men Rossbach fikk en arm på den og slo den opp på tverrliggeren og ut til corner som endte resultatløs.

Et par-tre minutter senere kombinerte VIF seg fint gjennom Stabæk igjen, og ballen endte opp hos Hedenstad. Backen dro til med et skudd fra rett innenfor 16-meteren, men igjen vartet Rossbach opp med en god redning. Vålerenga var imidlertid langt mer positive i starten på den andre omgangen.

Det hjalp imidlertid lite, da det var Stabæk som scoret målene. Først vant Kasper Pedersen en duell med fire VIF-spillere inne i boksen og fikk stusset inn et innlegg, før samme mann scoret to minutter senere på nok et innlegg. Denne gang ble innlegget flikket bakover, og VIF slapp markeringene slik at Pedersen kunne bredside inn 3-1-målet på bakerste stolpe.

Nok et hjemmetap for VIF

Vålerenga tok et kjapt møte like etter det andre baklengsmålet, og skapte nok sjanser også etterpå for å komme seg tilbake i kampen. Petter Strand hadde en chip som nesten gikk inn, og VIF pepret Sondre Rossbach med skuddforsøk, men Stabæk-keeperen holdt stand med 15 minutter igjen å spille.

Strand fikk en eventyrlig mulighet til å score to-tre minutter senere, da ballen ble liggende igjen for han på fem-seks meter, men satte ballen rett på Rossbach. Elias Hagen satte den påfølgende returen via en Stabæk-spiller, som førte til nok en resultatløs corner.

De ti siste minuttene var det Stabæk som skapte de største sjansene, da Vålerenga kastet alle mann i angrep i jakten på mål. Flere mål ble det ikke, og det var Stabæk som kunne juble for seier og serieledelse. Neste kamp nå for Vålerenga er byderbyet mot Lyn på Ullevaal lørdag 20. april.

Stabæk-spillerne jubler sammen med fansen for det tidlige ledermålet de ble forært av Vålerenga (Pål Karstensen)

Kampfakta

Obosligaen, runde 3

Vålerenga – Stabæk 1-3 (1-1)

Intility Arena, 9097 tilskuere

Mål: 0-1 Bassekou Diabate (6.), 1-1 Mees Rijks (41.), 1-2 Kasper Pedersen (60.), 1-3 Kasper Pedersen (62.)

Gule kort: Vegar Eggen Hedenstad, Vålerenga. Sondre Rossbach, Stabæk.

Dommer: Magnus Nicolai Koløy (Bjørndal IF)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød (Christian Borchgrevink fra 65.) – Elias Hagen, Brice Ambina, Henrik Bjørdal (Magnus Bech Riisnæs fra 65.) – Petter Strand, Mees Rijks (Ola Kamara fra 65.), Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 73.)

