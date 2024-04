Lyn - VIF på Ullevaal blir utsolgt: - Vi deler arenaen i to

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Det er et sensasjonelt faktum over to uker før kampen på nest øverste nivå skal spilles. At Lyn leide sin gamle hjemmebane, som de til og med fikk bygd i sin tid, viser seg å være et genialt grep.

24.000 tilskuere kan benke seg til byderbyet 20. april. Når dette skrives er det enda noen billetter igjen, men når tallet bikket 20.000 torsdag ettermiddag, etter få dagers salg, blir det nå rift om de siste plassene.

Samarbeid med VIF

– Opprinnelig tar stadion et par tusen mer, men det er noen stillaser der som hindrer oss å fylle opp helt, sier Lyns nye manager, og avtroppende daglig leder, Bjørn Jønsberg til Dagsavisen.

Når vi møter ham på klubbkontorene på Kringsjå torsdag, med masse nysnø utenfor, sjauer han pappesker og har kontinuerlig kontakt med Ullevaal stadion og Vålerenga.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Vålerenga rundt denne kampen. Vi deler arenaen i to. Svingene fylles opp av Bastionen (retning vest) og Klanen (retning øst). Så deler vi hovedtribunene i to. Og fyller opp supporterne på langsidene mot de to kortsidene, sier Jønsberg.

Lyn får hjelp av kampverter fra Vålerenga, som tar seg av tribunedelen der VIF-folket er. Kampverter er frivillige, men som tjener penger for lagene sine.

[ Dagsavisens tabelltips for OBOS-ligaen ]

Opplevelse for livet

Lyn Fotballs påtroppende daglige leder, Anders Palm, legger til:

– Og på midten plasserer vi de såkalt nøytrale tilskuerne, gjerne barnefamilier. De vil få en fantastisk opplevelse med to av landets sterkeste supportergrupper på hver sin side. Dette skal bli en opplevelse for livet, sier Palm til Dagsavisen.

Det vil rett og slett være mange på Ullevaal denne kvelden som sannsynligvis aldri har sett Lyn spille før. Det er 15 år siden disse to lagene møttes sist i seriekamp.

Palm har vært i sin nye jobb i bare to dager, og fikk denne kampen rett i fanget. (les et større intervju med han i lørdagens utgave av Dagsavisen).

Men det er Bjørn Jønsberg som har jobbet med prosjektet hele veien siden den første kontakten ble tatt med Ullevaal stadion etter at serieoppsettet ble klart.

Bjørn Jønsberg er over i en rolle som manager for A-laget til Lyn. Han har jobbet med Ullevaal-kampen lenge. (Reidar Sollie)

Millioninntekt

Jønsberg hevder han ikke er overrasket over at det går mot fullsatt hus, men han er overrasket over at det tok av så tidlig.

– Det var en våt drøm. Vi ventet til etter påske med å slippe billettsalget. Da var sesongen i gang. Vi valgte et billig konsept der vi priset billettene lavt, særlig overfor barn og lokale klubber i byen. Ja, vi kunne priset denne kampen høyere, men vi ville lage en folkefest, og det klarer vi nå, sier han.

– Og det er veldig positivt at det er så mye Lyn-folk som har kjøpt billett. Laget fra Oslo øst har jo flere supportere enn oss, men her vil Lyn ta opp kampen, sier han.

– Hvor mye vil Lyn tjene på et fullsatt Ullevaal?

– Vi har store utgifter i forbindelse med arrangementet. Ikke minst sikkerheten. Men dette blir årets mest lønnsomme kamp for oss og vi lander nok inntekter et sted mellom en og to millioner kroner. Det er langt fra gratis å leie Ullevaal stadion. Men det er jo kremen av en arena i Norge å arrangere fotballkamper på, sier han.

Det er billettsystemet til Norges Fotballforbund som er brukt ved salget og det er Ullevaal stadion A/S som tar seg innslippet av publikum og sikkerheten inne på stadion. Den må nå pumpes opp til høyeste nivå. Med kampstart 18.00 en lørdagskveld, kan det bli livlig også utenfor arenaen i timene før avspark.

[ Han er Vålerengas viktigste offensive kraft: - Ville vekk ]

Politiet gleder seg

Sikkerheten utenfor stadion er det politiet i Oslo som må ta seg av. Der slipper Lyn å leie inn folk, men Oslo politikammer må vurdere begivenheten og bemanne opp ut fra det.

– Vi har hatt god kontakt med politiet også, og både de og Ruter (kollektivtrafikkselskapet) melder tilbake at de gleder seg til denne kampen som blir en stor begivenhet i Oslo, sier Jønsberg.

600 Lyn-frivillige, noen ansatte, de fleste frivillige

Nye Lyn-rekorder

Før 20. april er det Brann som sto med tilskuerrekorden i 1. divisjon (OBOS-ligaen) på 17.284. Nå overtar Lyn den rekorden.

Lyn har også publikumsrekorden i 1. runde i cupen da 11.273 tilskuere møtte opp til kampen mot Vålerenga 1. mai 2012. Det var to år etter Lyns konkurs og laget spilte i 3. divisjon.

Om ikke det er nok har Lyn også den uslåelige publikumsrekorden for fotball i Norge. I semifinalen i cupen mot Sarpsborg i 1946 stoppet tallet på 33.000, mens antakelig enda flere var innenfor gjerdene på Ullevaal stadion, som den gang bare hadde ståplasser.

Begge lag åpnet svakt

Så gjenstår det å se hvor Lyn og Vålerenga står sportslig foran denne kampen. Begge lag hadde skuffende serieåpninger, Lyn med 0–3 tap borte for Moss, Vålerenga med 1–1 hjemme mot Sogndal.

Begge lag skal spille to kamper til før de møtes på Ullevaal. Kommende helg møter VIF Raufoss borte lørdag, mens Lyn har Kongsvinger hjemme søndag, men den kampen spilles på Nadderud stadion. Og der blir det neppe fullsatt …

Helgen etter har Vålerenga Stabæk på Intility, mens Lyn har en ny vrien bortekamp mot Aalesund.

Hvem av lagene har flest poeng når det blåses til avspark 20. juni?

[ Spillerbørs VIF etter uavgjort mot Sogndal ]

[ Spillerbørs Lyn etter tapet for Moss ]

---

FAKTA

Lyn og VIFs kamper før byderbyet:

LYN: 1. april: Moss - Lyn 3-0, 7. april: Lyn - Kongsvinger, 15. april: Aalesund - Lyn.

VIF: 1. april: VIF - Sogndal 1-1, 6. april: Raufoss - VIF, 14. april: VIF - Stabæk.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen