Nye forsvarstabber felte VIF: – Vil ikke bebreide guttene for å prøve

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I toppkampen mot Stabæk skjedde det som har skjedd altfor ofte med Vålerenga de siste årene. Laget kommer tidlig under, etter en forsvarstabbe, som forærer motstanderen mål. Dermed kommer laget på etterskudd og må jage hele kampen. Mot Stabæk var det Aaron Kiil Olsen som spilte Elias Hagen opp i problemer, da sistnevnte mistet ballen før Stabæks 1-0-scoring.

– Vålerenga skal være et spillende lag, som skal spille seg ut bakfra, og jeg ser at Elias er åpen. Vi skal selvsagt ikke være hodeløse utpå der, men vi har lyst til å bli et spillende lag og derfor slår jeg den pasningen. Jeg tror vi er mer enn gode nok til å bli det, sier Kiil Olsen til Dagsavisen.

Vil fortsette frispillingen

Hovedtrener Geir Bakke ønsker ikke å fordele skyld eller peke på enkeltspillere, men sier at de jobber med valg og romforståelse kontinuerlig på trening.

– Hvis Elias med trygghet kan slå den pasningen videre på ett touch kan vi godt slå den pasningen. Nå blir det litt vel trangt, og pasningen blir kanskje litt for lang, så da burde man heller brukt keeper. I etterkant ser vi at det er den tryggeste løsningen, og da hadde dette vært en ikke-situasjon, sier Bakke og fortsetter.

– Jeg vil ikke bebreide gutta for at de vil bli bedre til å spille fotball, og spesielt ikke da vi maner til at de må tørre å spille fotball. Det å gjøre de rette valgene, og se at det rommet kan være for trangt til at man ikke skal slå pasningen, det er jo det som er å være fotballspiller, forteller Bakke.

Han er ærlig på at verken han eller noen han vet om har en trylleformel for å gjøre forsvar pottetette, men at de både kommer til å fortsette med frispillingen bakfra og at de kommer til å fortsette arbeidet med å gjøre det så bra som mulig på treningsfeltet.

– Vi trener forsvarsspill hver eneste dag, og vi har klare prinsipper for hvordan vi skal forsvare oss enten om det er på kontring imot eller i etablert forsvar. Spillerne har klare arbeidsoppgaver for begge deler, også handler det om å identifisere situasjoner og ta riktige valg på banen. Dette trener vi på hele tiden.

– Tungt mentalt

Etter det tidlige baklengsmålet, klarte Vålerenga igjen å heve seg og like før pause var det VIF som utnyttet sløvt forsvarsspill hos Stabæk. Daniel Håkans slo en kjapp corner til Henrik Bjørdal, som chippet ballen inn til Mees Rijks som scoret sitt første mål foran Østblokka. Vålerenga var klart best også i minuttene etter pause, men klarte ikke å utnytte overtallet eller omsette sjansene sine i scoringer.

Dermed gikk det som så ofte før, og Stabæk scoret to mål på ett minutt. Først etter innlegg der Kasper Pedersen slår fire Vålerenga-spillere i duell, før samme mann utnyttet svakt markeringsspill som gjorde at han kunne bredside inn 3-1. VIF hadde også sine sjanser etter det, men klarte ikke å svare.

– Vi er egentlig ikke med fra start, og sliter i hele første omgangen før vi scorer. Etter pause fører vi kampen og kan score både en og to ganger, før vi får de to kjappe målene imot. Det er tungt mentalt at vi alltid må hente inn mål og aldri leder selv. Det er det samme som skjer i dag, som så mange ganger før, sukker Henrik Bjørdal og fortsetter:

– Stabæk er effektive, og scorer to kjappe mål som vi bør unngå å slippe inn. Vi har nok folk inne i boksen, men taper duellene og er ikke flinke nok i de avgjørende situasjonene. Vi skal prøve å være gode på korte cornere selv, og scorer på det før pause, men får et slag i trynet der. Det går mye på fokus og konsentrasjon, som er en del av pakka de beste lagene også er gode på, sier Bjørdal.

Ikke fornøyd med starten

Dermed ble det nok et hjemmetap, i det som er en urovekkende trend fra fjoråret. Mot Sogndal i serieåpningen ble det ett poeng, mens det nå ble null. Med seieren på Raufoss er det fire poeng etter tre kamper, som ikke er den seriestarten noen på Valle ønsket seg.

– Hadde vi vunnet i dag, kunne vi sagt at det var en grei start. To seire og en uavgjort hadde vi takket ja til før sesongen. Sju av ni poeng er et godt snitt, men fire poeng på tre kamper er heller dårlig. Så vi er selvsagt ikke fornøyde med sesongstarten, og jobber med å forbedre prestasjonene hele tiden. Et sted langt i det fjerne vet vi at det blinker noe som sier at vi må ha 60 poeng for å rykke opp, men vi kan ikke gå rundt og tenke på det heller hele tiden, forteller Bakke.

– Jeg synes vi har hatt to gode prestasjoner i de to første kampene, som vi kan være fornøyde med. I dag var det et steg ned, så det er kjedelig igjen at vi ikke kan gi noen tilbake til Østblokka som nok en gang er helt ville. Det å stå her og måtte unnskylde seg etter nok en kamp på hjemmebane er vi ganske leie av, så vi må bare jobbe på for å snu det, avslutter Bjørdal.

Kampfakta

Obosligaen, runde 3

Vålerenga – Stabæk 1-3 (1-1)

Intility Arena, 9097 tilskuere

Mål: 0-1 Bassekou Diabate (6.), 1-1 Mees Rijks (41.), 1-2 Kasper Pedersen (60.), 1-3 Kasper Pedersen (62.)

Gule kort: Vegar Eggen Hedenstad, Vålerenga. Sondre Rossbach, Stabæk.

Dommer: Magnus Nicolai Koløy (Bjørndal IF)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød (Christian Borchgrevink fra 65.) – Elias Hagen, Brice Ambina, Henrik Bjørdal (Magnus Bech Riisnæs fra 65.) – Petter Strand, Mees Rijks (Ola Kamara fra 65.), Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 73.)

