Vålerenga med knallperler. Landslagsspillerne satt på benken

INTILITY ARENA (Dagsavisen): De fleste fotballspillere drømmer å få til det optimale skuddet. Å få en trilleball eller en god pasning i helt rette posisjon. Olaug Tvedten finn en klarering mot seg, i perfekt høyde og fra 18 meters hold banket hun ballen på hel volley rett opp i vinkelen.

Det var hardt, presist og en opplagt kandidat til årets mål, selv om vi bare er i midten av april.

For oss er det fortsatt en gåte at hun ikke er i landslagstroppen.

Spill mot ett mål

Seieren over Kolbotn kom som ventet etter spill mot ett mål i 90 prosent av 1. omgang, men der Kolbotn var farlige på sine få kontringer og viste vilje etter pause.

Vålerengas to siste mål kom i kampens fem siste minutter da Tilde Lindwall viste fram skuddfoten.

Vålerenga kom til årets andre seriekamp (kampen mot Brann ble utsatt) med landslagsspillerne Karina Sævik og Thea Bjelde på benken. De kom hjem fra landslagsoppdrag onsdag.

Nå sendte trener Nils Lexerød et av sine mange alternativer på banen. Når kampprogrammet blir tettere er ideen å rotere mye på laget. Det skjedde denne lørdagen.

Scoring også i 2024

Elise Thorsnes startet som vanlig som midtstopper, men etter ti minutter var hun spiss, så var det ned i forsvar igjen. Men da laget fikk straffespark seks minutter før pause, tok spissen Tuva Espås og hentet ballen og ga den til Thorsnes.

Dermed har tidenes toppscorer i Toppserien fått seg en scoring på øverste nivå også i 2024. Vi minner om at hun ble toppscorer i Toppserien første gang for atten år siden. 2006 var også året hun scoret sitt første mål, da som 17-åring for Arna-Bjørnar.

Straffesparket kom etter at Olaug Tvedten var involvert igjen. Hun ble felt av Emma Braut Brunes på et gjennomløp i feltet og dommer ga gult kort og straffespark, korrekt nok.

Minutter før hadde kaptein Janni Thomsen sendt et frispark i tverrliggeren bak Kolbotn-keeper Selma Panengstuen, som fikk nok å gjøre i denne kampen.

Elise Thorsnes (i midten) gliser bredt etter sin straffescoring lørdag. (Javad Parsa/NTB)

Kolbotn ville prøve

Kolbotn er tilbake i Toppserien etter en sesong i divisjonen under og de var forberedt på hardkjør. Men trener Luke Torjussen er opptatt av at laget må få til noe offensivt uansett motstander.

Derfor gikk de veldig offensivt til verks etter pause og minnet tilskuerne om at de også ville i angrep.

På stillingen 0–0 kunne Celine Larsen sendt laget i ledelsen da hun kom alene mot keeper på en kontring, men hun ble litt stresset og avsluttet for tidlig.

Tuva Espås jakter sin første scoring som lagets nye spiss og etter 66 minutter var hun bare en god keeperprestasjon unna da hun kom alene med Panengstuen.

Svensk suksess

Hun ble byttet ut med Karina Sævik kvarteret før slutt og Sævik hadde også en gedigen sjanse da hun satte et innlegg utenfor for åpent mål.

Kolbotn var mye mer aggressive etter pause og Celine Larsen kom til en ny fin mulighet da han skjøt hardt rett på Vålerengas nye svenske keeper, Tove Enblom.

En annen ny svenske, Tilde Lindwall fikk gleden av å score Vålerengas siste mål. Spilleren som kom fra Djurgården foran denne sesongen, banket til med venstrebeinet fra ti meters hold.

Vålerengas neste oppgave er bortekamp mot Røa lørdag om en uke, mens Kolbotn får besøk av Rosenborg, en kamp som spilles på Grorud.

Toppserien kvinner lørdag, 3. serierunde:

Vålerenga – Kolbotn 4–0 (2–0)

Intility Arena: ca. 300 tilskuere.

Mål: 1–0 Olaug Tvedten (30), 2–0 Elise Thorsnes (straffe 39), 3-0 Tilde Lindwall (87), 4-0 Tilde Lindwall (90+2)

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten IF.

VIF: Tove Enblom – Michaela Kovacs, Elise Thorsnes, Iselin Sandnes Olsen – Janni Thomsen, Linn Vickius, Stine Brekken, Sædis Run Heidarsdottir (Lina Klech fra 46) – Emma Stølen Godø (Tilde Lindwall fra 57), Tuva Espås (Karina Sævik fra 73), Olaug Tvedten.

