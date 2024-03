Lyn-damene kjempet til seg poeng i serieåpningen borte mot Åsane

Mens snøstorm og sterk vind utsatte Røa og Vålerengas seriestart i Oslo, var det strålende sol og fine spilleforhold da Lyn-damene sesongåpnet på Åsane Arena mot Åsane. Det gjorde Lyn med ny trener, tre debutanter fra start og ytterligere fire debutanter på benken.

Det første kvarteret var veldig jevnspilt, med to lag som begge prøvde å styre spillet og finne åpninger. Åsane hadde et lite overtak med ballen, mens Lyn hadde et par farlige stikker inn i bakrom. Både Jenny Røsholm Olsen og Kamilla Melgård slapp til i Åsanes boks, men begge forsøkene ble stoppet.

Lite skjedde det neste kvarteret. Åsane hadde en del ball, men Lyn hadde få problemer med å forsvare seg. Det gjorde at begge lagene nullet hverandre ut offensivt, og dermed ble det veldig mye spill på midten. Åsanes keeper Savanny Duffy var godt ute på Lyns forsøk i bakrom, og hindret store sjanser.

Les flere saker om Toppserien her

Åsane utnyttet Lyn-glipp

Etter halvtimen fikk Lyn koblet et slags grep om kampen, men ti minutter før pause kom kampens første mål. Lyn mistet ballen litte inne på Åsanes banehalvdel, som førte til en stor kontringsmulighet for vertene. Madeleine Veivåg drev fremover med ballen gjennom hele Lyns banehalvdel, og satte opp Katarina Dybvik Sunde alene med keeper Kirvil Odden Sundsfjord.

Sunde satte ballen forbi Lyn-keeperne og ut i hjørnet, og sendte med det Åsane i ledelsen med ti minutter igjen å spille av omgangen. Selma Løvås presset fram en corner med et langskudd som ble blokkert, og etter litt klabb og babb fikk Lyn klarert. Ballen kom imidlertid kjapt i retur, da den ble banket i tverrliggeren fra veldig langt hold.

Dybvik Sunde var først til å reagere og satte inn det hun trodde var 2-0 til Åsane, men Åsane-spissen hadde gått for tidlig og var i offside. Lyn gikk dermed inn i garderoben på stillingen 1-0 til Åsane etter sesongens første 45 minutter, etter en nokså jevnspilt omgang.

Les også: Blytung start på sesongen for Lyn: – Kan bruke det til å overraske (+)

Debutscoring sørget for utligning

Dybvik Sunde var også farlig frempå seks-sju minutter etter hvilen, da Åsane spilte seg fint fri på sin høyrekant og fikk lagt inn bak Lyn-forsvaret. Der var Åsanes målscorer helt alene, men satte skuddforsøket rett på Lyn-keeper Sundsfjord og havnet selv i Lyn-buret.

Åsane var veldig flinke i gjenvinningsspillet etter pause, og hadde derfor ganske god kontroll på begivenhetene det første kvarteret etter hvilen. Akkurat etter timen spilt fikk gjestene fra hovedstaden corner etter et nytt godt løp inn i bakrom av Røsholm Olsen, som skaffet Lyn corner.

Den ble tatt av Kristin Holmen, og endte opp midt i haugen av spillere. Etter litt klabb og babb, der Lyn-spillerne kastet seg inn for å vinne duellene, endte ballen opp ute hos Vilde Asbøll på 16-meteren. Midtstopperen dempet ballen og tok et steg inn i 16-meteren, før hun hamret inn utligningen.

Les også: Lyn med nye målsettinger for 2024: – Kan ta tre poeng mot alle (+)

Lyn red av Åsanes press

Åsane fikk en eventyrlig mulighet til å ta tilbake ledelsen 12-13 minutter før slutt. Først var det et nydelig gjennomspill mellom midtstopper og back til Marina Jensen. Hun kom seg ned til dødlinja og chippet ballen tilbake i feltet. Mathilde Sangolt prøvde å styre den tilbake der den kom fra, men Odden Sundsfjord reddet på strek med hjelp av Asbøll.

Lyn-keeperen måtte i aksjon igjen på det påfølgende innlegget, før Åsane skjøt langt over på det tredje forsøket. På overtid fikk Dybvik Sunde muligheten på frispark like utenfor 16-meteren, men igjen var Odden Sundsfjord på pletten for Lyn og fikk slått ut til corner.

Åsane holdt presset oppe, men satte forsøket meteren over mål. Dermed fikk Lyn med seg ett poeng hjem fra Bergen og Åsane Arena. Vertene hadde nok de største sjansene og Dybvik Sunde fikk nok en skuddmulighet tre minutter på overtid, som hun satte utenfor.

Les også: Dagsavisens tabelltips for Toppserien 2024: Her tror vi Lyn ender (+)

---

Kampfakta

Toppserien, 1. runde

Åsane – Lyn 1-1 (1-0)

Åsane Arena, 248 tilskuere

Mål: 1-0 Kristina Dybvik Sunde (35.), 1-1 Vilde Asbøll (61.)

Dommer: Sondre Brudvik (Tertnes Fotball Herrer)

Lyn: Kirvil Odden Sundsfjord – Trine Skjelstad Jensen, Vilde Asbøll, Solveig Slemmen (Sofie Tunes fra 58.) – Anna Palm, Tanja Myrseth, Cornelia Fladberg, Mathea Berget, Kristin Holmen – Kamilla Melgård (Maia Melgård fra 79.), Jenny Røsholm Olsen.

---