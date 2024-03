Lyns svake seriestart fortsetter – tapte for Rosenborg

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Rosenborg tok kommandoen fra start i Toppserie-oppgjøret mot Lyn på Kringsjå lørdag og var det beste laget hele kampen. RBK vant til slutt 1-0 fortjent, etter to annullerte scoringer.

Det var lett å se klasseforskjellen mellom det to lagene over 90 minutter lørdag.

Dermed står Lyn med ett poeng etter de to første seriekampene, etter at de spilte 1-1 mot Åsane i første seriekamp.

Les mer om Lyn her!

Rosenborg-dominans

Rosenborg kom ut i 100 og satte ballen i nota etter bare to minutter, men scoringen ble annullert for offside. Cesilie Andreassen slo inn og fant Emilie Nautnes, som banket ballen i mål. RBK hadde begynt å feire før dommeren vinket for offside.

RBK fortsatte den gode starten og hadde flere cornere og halvsjanser i starten av den første omgangen, men skapte ikke all verdens. Den neste store sjansen i kampen fikk faktisk Lyn, etter 33 minutter.

Kristin Holmen chippet ballen i bakrom og fant Jenny Røsholm Olsen, som skjøt fra skarp vinkel. Forsøket gikk like over mål. Likevel et skikkelig skremmeskudd fra Lyn sin del, som hadde skapt lite i starten av kampen.

Mot slutten av omgangen var det RBK for alle pengene. 42 minutter var spilt da Ine Berre utfordret og slo inn. Hun søkte Nautnes, som var rimelig alene på fem-seks meter, men ballen gikk akkurat ikke fram. Like etter slo Rebecka Wolum inn i boks, der Andreassen ventet. Hun fikk headet mot mål, men Kirvil Odden fikk akkurat reddet. Likevel – 0-0 var stillingen til pause.

Scoringen kom for trønderne – til slutt

Også den andre omgangen startet RBK bra. Minuttet ut i omgangen var Odden ute i full strekk på et langskudd fra Nautnes, men reddet fint til corner. Først etter timen fikk Lyn sin første corner, men den ble bokset unna av RBK-keeper Ruth Rugyle.

Tre minutter senere ble Frøya Dorsin, datteren til RBK-legende Micke Dorsin, spilt gjennom av Andreassen. Dorsin fikk skutt, men forsøket ble igjen reddet av Odden. På den påfølgende corneren scoret RBK igjen, men også denne gangen ble målet annullert. Sara Hørte headet ballen i mål, men denne gangen ble det blåst frispark til Lyn for dytt og klabb og babb i boksen.

Men til slutt kom scoringen til Rosenborg, og det er løgn å si at den ikke var fortjent. Etter en RBK-corner opprettholdt gjestene presset mot Lyn-målet. Et innlegg fra Andreassen fant Nautnes, og spissen skjøt i stolpen. På returen var Beate Marcussen på alerten og først på ballen, og satte på fortjent vis inn 1-0 til gjestene.

Rosenborg fortsatte å kontrollere etter målet og Lyn var egentlig aldri i nærheten av å utligne. Hjemmelaget skapte én corner, men ingenting annet, og tapte til slutt 0-1.

Les også: Lyn fikk testa seg i generalprøven: – Vi gjør det ikke lett for Kåffa (+)

Les også: Sandal matchvinner da Kåffa snudde til seier mot Lyn i generalprøven (+)

---

Kampfakta

Fotball, Toppserien, 2. runde

Lyn – Rosenborg 0-1 (0-0)

Kringsjå kunstgress, 225 tilskuere.

Mål: 0-1 Beate Marcussen (67).

Gult kort: Cornelia Fladberg, Lyn, Cille Nilsen, Rosenborg.

Lyn (3-2-3-2): Kirvil Odden – Vilde Asbøll, Trine Skjelstad Jensen, Emma Helstad Amundsen – Tanja Myrseth, Solveig Slemmen (Sofie Tunes fra 81.) – Cornelia Fladberg, Mathea Berget (Selma Hernes fra 45.), Kristin Holmen – Kamilla Melgård, Jenny Røsholm Olsen.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen