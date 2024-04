Lyn starter billettsalget til duellen mot VIF

Lagene som ikke har møttes i seriespill siden 2009 duellerer altså om seriepoeng for første gang på 15 år. Og på grunn av interessens omfang har Lyn fått innpass på arenaen de i sin tid bygde, Ullevaal stadion.

Begge lagene serieåpnet i helgen, uten å vinne. Vålerenga klarte bare 1–1 hjemme mot Sogndal, mens Lyn gikk på en 0–3 smell mot Moss på Melløs.

En tøff start

Der var det over tusen Lyn-supportere på plass, noe klubben hevder er det største bortebesøket noensinne utenfor byen.

– Vi har et ønske om at så mange som mulig får anledning til å se det klassiske Osloderbyet. Om det blir 10.000, 15.000 eller smekkfullt hus vet vi ikke enda. Men vi er helt sikre på at du ikke vil gå glipp av dette, sier Lyns nye daglige leder, Anders Palm til klubbens hjemmeside.

Trener Jan-Halvor Halvorsen var imponert over støtten laget fikk i Moss.

– Det er fantastisk at vi har en så sterk supportergruppe som følger oss tett. Det er veldig verdifullt for oss. Så skal vi nå hjem og trene og forbedre oss til alle de tøffe kampene vi får i OBOS-ligaen. Vi fikk en smak i Moss på hvordan det vil bli, sa Lyn-treneren til Dagsavisen etter tapet 2. påskedag.

Prises lavt

Sammen med Lyns generalsponsor OBOS, NFF Oslo og Vålerenga inviteres også 2000 barn og unge organisert i Oslo-fotballen på denne kampen for 50 kroner pr. billett.

– Et meget positivt initiativ overfor unge fotballspillere i hele Oslo, mener Palm.

Den store mengden av billetter prises til 200 kroner for voksne og 100 kroner for barn.

Bastionen får plass i Bendit-svingen, mens Klanen skal stå i VG-svingen.

Opp- og nedrykk

Få hadde sett for seg at disse to lagene skulle møtes i seriespill allerede i 2024, men det ble altså mulig etter at Lyn rykket opp fra 2. divisjon i fjor samtidig som Vålerenga svært overraskende rykket ned fra Eliteserien.

Vålerenga hadde Ullevaal stadion som hjemmebane sist av de to, helt til de flyttet til Intility Arena i 2017.

De avsluttet perioden på Ullevaal stadion med 0–0 mot Tromsø 14. august 2017. Da var det 10.049 tilskuere på plass.

– Vi merker at det er et enormt engasjement for denne kampen i hele byen, sier Palm.

Lyn har Bislett som sin egentlige hjemmebane, men i år som i fjor er ikke den tilgjengelig hele sesongen. Så årets første hjemmekamp spilles på Nadderud stadion mot Kongsvinger kommende søndag.

