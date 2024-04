Brutalt tap for Lyn i deres historiske comeback

MELLØS STADION (Dagsavisen): Lyn fikk merke at motstanden blir enda tøffere i år enn i fjor, logisk nok når man hever nivået sesong etter sesong. Men laget skapte skuffende lite i seriepremieren i Moss og gikk på sitt største tap de tre siste sesongene.

Etter fem seire på seks treningskamper var det store forventninger knyttet til dette Lyn-laget som kommer til 2024-sesongen med to opprykk på rad.

Skal holde plassen

– Men vi kan ikke rykke opp hvert år, sa trener Jan-Halvor Halvorsen før seriestarten på solvarme Melløs stadion. Han gjentok at nå må klubben få puste litt og målet er å holde plassen i divisjonen.

Så sendte han laget sitt ut i den første kampen for Lyn på dette nivået på 14 år. Det betydde i hvert fall at klubben var tilbake i det nest beste selskap. Og da Moss klubblegenden Erland Johnsen snakket til publikum før avspark og Lynlegende Ola Dybwad Olsen tok plass på tribunen, ble vi minnet om at dette er klubber med historie.

Og trenerne Thomas Myhre og Jan-Halvor Halvorden ga hverandre en bamseklem før avspark.

Sterke supportere

På tribunen tente tusen Lyn-supportere bluss og skapte god atmosfære der de var plassert i svingen på denne digre friidrettsstadion.

Så langt alt vel.

Men så begynte det folk var kommet for å se på: Fotballen.

Og i det første minuttet så det ut som Lyn jaget opprykk nummer tre. Laget tilrev seg to cornere på rad, men så var det stort sett over for denne omgangen.

For Moss overtok og kunne tatt ledelsen etter fire minutter, men den islandske spissen Eythor Björgolfssons forsøk ble reddet på streken.

Den neste halvtimen skjedde et ikke stort før kampens første scoring kom.

Lyn-supporterne Bastionen var synlig tilstede på Melløs. (Reidar Sollie)

Kapteinens øyeblikk

Etter 37 minutter gikk hjemmelaget opp i ledelsen etter en corner som Lyn mente de ikke skulle hatt. Jan Halvor Halvorsen sto og diskuterte med fjerdedommer da Moss tok en kort corner og etter en heading tilbake fra borte stolpe fikk Kristian Strande gleden av å sende ballen i mål. Han scoret null mål i fjor, så dette var stas for kapteinen for de gulsvarte.

Bastionen fikk lite å juble for der de sto 120 meter fra målet Lyn skulle score i, så deres høydepunkt kom da speaker opplyste at Sogndal hadde tatt ledelsen mot Vålerenga.

Lyn ville mer

Lyns første store målsjanse kom fem minutter etter pause da Tobias Myhre brøt fint på midten, satte fart og spilte Anders Bjørntvedt Olsen ganske fri til høyre i feltet. Men han brukte noen tideler for lang tid og da rakk Moss å få blokkert forsøket.

Vi fikk se et mer direkte Lynlag som ville angripe med større kraft enn før pause. Også Henrik Loholt Kristiansen kom i en fin avslutningsposisjon, men traff feil da han skulle fyre av fra 17 meter.

Det feiltreffet fikk ikke Bo Åsulv Hegland da han avgjorde kampen 20 minutter før slutt. Moss serverte kampens beste angrep med en-touch-bevegelser på venstrekanten før ballen havnet hos den 19-årige Mosse-debutanten Bo Åsulv Hegland. Han fikk ballen på 16 meter, siktet i krysset og der satt den.

Fra Frigg til Italia

De som har fulgt Oslofotballen kjenner navnet fra Frigg der han har scoret mye og han har også vært en visitt i Lecce i Italia før Moss snappet han opp.

Fire minutter før slutt brukte Moss rommene som oppsto da Lyn jaktet redusering, forsvaret gikk i oppløsning og innbytter Sebastian Pedersen kunne styre inn ball nummer tre med hodet.

Trener Thomas Myhre, som i påsken forlenget kontrakten med Moss, har bygget et lag som skal etablere seg på nest øverste nivå etter at de spilte sin første sesong etter opprykket fra 2. divisjon i fjor.

Så Jan-Halvor Halvorsen kan jo høre med Myhre hvordan de overlevde i sin første sesong i fjor. Nøkkelen var at de var sterke på hjemmebane med åtte seire på Melløs. Men hva er Lyns hjemmebane?

Kommende søndag har Lyn hjemmekamp, men kampen mot Kongsvinger er flyttet til Nadderud stadion. Siden skal de spille både på Ullevaal og Bislett. Lyn må ta poeng uansett hvor de spiller. Så enkelt, og så vanskelig.

FAKTA

OBOS-ligaen 1. runde mandag:

Moss – Lyn 3–0 (1–0)

Melløs stadion: 3012 tilskuere.

Mål: 1–0 Kristian Strande (37), 2–0 Bo Åsulv Hegland (70), 3–0 Sebastian Pedersen (86).

Lyn: Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Sjøl – Tobias Myhre (Adrian Berntsen fra 60), Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen (Jacob Hanstad fra 84), Andreas Hellum, Mathias Johnsen (Brage Hylen fra 75).

