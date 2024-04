Frigg-gutten som senket Lyn: – Viktigste klubben å score mot

MELLØS STADION (Dagsavisen): For da Bo Hegland avsluttet kampens flotteste angrep med et skudd i vinkelen, var håpet om Lyn-poeng i åpningskampen ute.

Og det gledet selvsagt 19-åringen som scoret sitt første mål for sin nye klubb, Moss, som han kom til og debuterte for i fjor høst.

Oppveksten på Majorstua

– Ja, jeg har jo hele fotballoppveksten min i Frigg, og da er det jo noe spesielt å score mot Lyn. Det er jo den viktigste klubben for meg å score imot, sier Bo Åsulv Hegland til Dagsavisen etter at han har måttet fortelle om målet og karrieren både til TV2 og lokalavisa i Moss.

Men den karrieren er ikke så mye mer omfattende at den lenge var i Frigg før han fikk et eksotisk opphold i serie A-klubben Lecce i Italia.

Da han kom hjem derfra ble han snappet opp av Moss, som trengte en ny målscorer.

Men Tørteberg på Majorstua var hans fotballmessige lekegrind som barn og ungdom.

Fikk hele skolegangen

Akkurat nå er Moss serieleder, for ingen lag scoret mer enn dem i seriepremieren.

– Hva har Frigg betydd for deg fotballmessig?

– Alt. Det er jo der jeg har lært alt om fotball etter at jeg begynte der som 9-åring. En fantastisk klubb med et veldig godt miljø. Og derfra fikk jeg sjansen til å prøve meg i Italia, sier Hegland til Dagsavisen.

I Thomas Myhres Mosselag er han ren spiss, og laget ble til slutt overlegne i kampen mot Lyn.

– Da den 2–0 scoringen kom skjønte jeg at kampen var tapt for vår del. En flott scoring av et lag som var bedre enn oss, innrømmer Lyn-trener Jan-Halvor Halvorsen overfor Dagsavisen.

Kunsten å ta neste nivå

Hegland viste sine smarte bevegelser og avslutningen hans var kampens flotteste. Han fikk det sekundet han trengte til å sikte på, og da satt ballen limt opp i vinkelen bak Lyn-keeper Alexander Pedersen.

Hegland følger med hvordan Frigg gjør det, de ble det mestscorende laget i sin avdeling i 3. divisjon i fjor, men misset opprykket. De prøver igjen i år.

For Hegland handler denne sesongen om å takle nivået i OBOS-ligaen etter at han kom til Moss i fjor høst. Høyere tempo og tøffere dueller lærte han mye av i Italia.

– Det handler om å ta steg, og jeg er jo fortsatt ung i dette gamet. En seier over Lyn var den best starten jeg kunne få, avslutter han.

---

Resultater

Åpningsrunden i OBOS-ligaen endte slik:

Aalesund – Stabæk 1-1, Bryne – Start 3-1, Kongsvinger – Ranheim 2-1, Mjøndalen – Raufoss 1-1, Moss – Lyn 3-0, Sandnes Ulf – Egersund 3-4, Vålerenga – Sogndal 1-1, Åsane – Levanger 2-2.

---

