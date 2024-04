INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vinterens overgangsvindu stenger for de norske klubbene natt til 4. april, som betyr at de som ønsker det fortsatt har muligheten til å forsterke laget i litt over ett døgn til. Det er noe det jobbes med på Intility, selv om de ikke er veldig optimistiske på å få det til.

– Vi er ikke i mål, men om det dukker opp noen flere før overgangsvinduet stenger vet jeg ikke. Gjør det ikke det så jobber vi videre mot det neste overgangsvinduet. Det å forsterke stallen og jobben med spillerlogistikken er en kontinuerlig prosess, som vi jobber med hele tiden, forteller VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen.

Jakter forsvarsspiller

Hadde du satt penger på at Vålerenga skulle starte sesongen med stopperparet Martin Kreuzriegler og Nathan Idumba før oppkjøringen, kunne du trolig pensjonert deg allerede før første spark på ballen. Det gjør også at det er aller bakerst behovet er størst.

– Med Ola (Kamara) inn på topp, så er vi godt forspent offensivt føler vi. Derfor er det først og fremst en forsvarsspiller vi ser etter. For oss er det viktig å ha dobbel dekning på alle plasser, og det er det vi jobber med nå for å se om det er mulig å få til før overgangsvinduet stenger, sier Myhre.

Både Myhre og hovedtrener Geir Bakke er fornøyd med spillerne de har hentet inn, og fornøyde med den troppen de har, selv om de gjerne skulle sett at den var litt bredere. Øverst på ønskelista står en venstrebeint midtstopper, men trenerduoen erkjenner at de ikke vokser på trær.

– Siden nedrykket har det vært vanskelig å tiltrekke seg spillere som vi har ønsket. Det har vært en evig kamp døgnet rundt siden januar, der vi fortsatt jobber med å få inn spillere. Det er som sagt et nitidig arbeid som vi jobber med hele året, og ikke bare nå opp mot overgangsvinduene. Vi har også noen spillere på lån, så vi må bestemme oss for om vi skal innfri de opsjonene der også, forteller Myhre.

Skal mye til for å selge

Om han ikke kan love noen nye forsterkninger inn, kan han i hvert love én ting.

– Det viktigste for oss nå er å beholde de spillerne vi har, og det skal ekstremt mye til for at vi selger flere av våre spillere nå. Så er selvsagt alle spillere til salgs for den rette summen, men vi har ikke flere spillere enn vi må ha, forteller Myhre og fortsetter:

– Som vi har sagt tidligere også må vi bruke tid, og ikke forhaste oss når vi signerer spillere. Selv om vinduet stenger må vi være sikre på at vi har rett mann. Derfor er hovedprioriteringen å få maks ut av de spillerne vi har her, og utvikle dem videre til å ta nye steg. Uavhengig av spillerlogistikken vil det alltid være det viktigste, siden det er det vi som trenere er ansatt for og kan gjøre noe med, sier han.

Blant dem som har kommet inn i vinter er Ola Kamara.

– For meg har det vært veldig kjekt å komme til Vålerenga. Det har vært fint å komme tilbake til Oslo by, og komme inn i denne spillergruppen. Det er rett og slett deilig å returnere til norsk fotball, forteller han.

