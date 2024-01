2-2 i lokalderby. Lyn mest fornøyde: - Var mye bra

VALLE KUNSTGRESSBANE (Dagsavisen): Lokalderbyet, som ble intenst og tett på Valle kunstgressbane, skulle opprinnelig blitt spilt 13.00, men dagen før ble den flyttet til 17.00 samme dag.

Og da kampen først kom i gang, ble det spilt tre ganger 30 minutter.

– Det var rett og slett fordi vi hadde en plan om å bruke mange spillere i 60 minutter. Man får en bedre rytme i kampen om man bytter og har stopp i spillet, enn at omgangen går og at det blir mange stopp, sier VIF-trener Nils Lexerød.

Tre mål på 20 minutter

Han fikk se Lyn ta ledelsen etter 10 minutter da Janni Thomsen sto for kampens øyeblikk. Dansken skulle bare sentre ballen tilbake til målvakt Jalen Tompkins, men Thomsen var ikke orientert og så ikke at Tompkins ikke sto på streken. Dermed trillet ballen i mål til 1–0 til Lyn.

1–0 ble til 2–0 fem minutter senere. VIF prøvde å spille seg ut med høy risiko, men lyktes ikke og mistet ball. J19-landslagsspiller Solveig Tomren snappet ballen i gunstig posisjon og la på til 2–0 alene med keeper.

VIF reduserte til 1–2 like før den første omgangen var over. Thomsen fikk ball ute til høyre og slo et kreminnlegg som fant Olaug Tvedten. Hun bredsidet ballen på vakkert vis i lengste hjørne til 1–2.

– I 1. omgang gir vi bort det første målet, mens Lyn scorer et fint andremål. Vi er ikke helt påskrudd fra start. Så scorer vi og kommer mer med i kampen, sier Lexerød om de første 30 minuttene.

Tamme siste 60

Og lagene var like langt igjen etter halvspilt kamp og halvspilt 2. omgang. Denne gangen var Tvedten nest sist på ballen da hun sendte den gjennom til Tuva Espås. Hun hadde få problemer med å sette inn utligningen alene med Kirvil Odden Sundsfjord.

Utenom det skjedde det faktisk svært lite de siste 45 minuttene – de siste 15 av 2. omgang og hele 3. omgang. Espås hadde en god sjanse på slutten, men ble stoppet av Una Langkås. Ellers var det lite å skrive hjem om, om de siste 45 minuttene, i 2-2-oppgjøret.

– De to siste omgangene synes jeg vi dominerer banespillet. Vi skaper ikke så veldig mange store sjanser ellers, men jevnt over synes jeg det var en fin start. Litt slurv i starten som gjør at Lyn får to scoringer, men etter det synes jeg vi får mye ut av kampen. Vi får spilt gjennom alle i troppen som er skadefrie og vi får ingen nye skader, som er litt viktig når vi spiller vår første kamp på to måneder, sier Lexerød.

– Også får vi vist fram et par spennende unge spillere som får vist seg fram med de mer etablerte spillerne. Jeg ser konturene av noe som kan bli veldig bra, sier VIF-treneren.

Fornøyd Lyn-trener

For Lyn sin del var treningskampen lørdag deres andre i 2024, etter at de knuste ØHIL 5–0 sist fredag. Den nyansatte A-lagstreneren Joakim Dragsten skrøt av spillerne sine etter den sterke poengdelingen.

– Det er mye bra. Jentene er ufattelig hardtarbeidende. Vi har jobbet mye med å sette et forsvarsspill og vi visste at det kom faser der vi måtte jobbe mye uten ball. De står kampen veldig bra ut, selv om de blir slitne og kjenner at det sprekker opp iblant. Vi løser det ganske bra. Så får vi se drypp av angrepsspill og, som det blir artig å jobbe videre med.

– 2–2 mot Vålerenga skal man ikke kimse av?

– Nei, men resultater betyr ingenting nå. Vi tar med oss en god prestasjon. Målet var å tørre å prøve å sette sammen litt av tingene vi har jobbet med på feltet når det kommer til forsvarsspill. Samtidig skulle vi være tøffe offensivt og tørre å prøve, noe jeg synes vi klarte. Så blir det lange perioder uten ball, som er mentalt tøft. Det var mange som kjente på slitne bein på slutten.

– Jeg tror begge leire er greit fornøyde. I de første kampene handler det mye om å komme seg gjennom uten fysisk trøbbel. VIF skal jo være mer ambisiøse enn oss, så vi får se. Vi er fornøyde, selv om det er perioder i kampen som ikke er gode nok. Det er ikke uvanlig i januar, så det blir gøy å jobbe videre, sier han.

– Alltid tungt

Landslagskaptein for J17-landslaget Ane Jørgensen gjorde en god figur for VIF i midtforsvaret. Hun startet kampen og spilte den første omgangen, samt de siste 30 minuttene.

– Det var en litt typisk første treningskamp, spesielt i 1. omgang. Da satt ikke alt, men det var bedre i 2. og 3. omgang. Stort sett ser vi hva vi jobber med, så det var positive tendenser, sier hun.

– Det er alltid tungt med første treningskamp, men det er gøy å spille. For min egen del var jeg OK fornøyd. Å slippe inn to mål er irriterende, og vi slet med presset i 1. omgang, men da vi fikk justert det, ble det mye bedre, sier hun.

– Greit å få minutter

Lyns 2005-modell Selma Olderheim, storesøsteren til stortalentet Sebastian i Stabæk, spilte de siste 30 minuttene. Hun synes det var veldig gøy å spille kamp igjen.

– Jeg synes vi klarer oss bra mot en så god motstander som Vålerenga. Det var fortjent med 2-2, synes jeg. Trenerteamet er jo helt nytt, og vi er skikkelig på, så jeg føler vi får til mye av det vi ønsker. Vi har hatt mye fokus på presset vårt, og vi får sett hva som funker og ikke funker. Mye må bli bedre, men det er fint å spille mot et sånt lag, hvor vi blir straffet for personlige feil, sier hun.

– Tanker om egen kamp?

– Det var greit å få minutter. Jeg har vært litt syk denne uken, så det var fint å komme i gang igjen

---

KAMPFAKTA

Vålerenga-Lyn 2–2 (2-1, 0-1, 0-0)

Treningskamp, Valle KGB 2

50 tilskuere

Mål: 0–1 Janni Thomsen (selvmål, 10), 0–2 Solveig Tomren (16), 1–2 Olaug Tvedten (27), 2–2 Tuva Espås (45).

Lyn i 1. omgang: Kirvil Odden Sundsfjord – Anna Palm, Vilde Asbøll, Emma Amundsen, Tanja Myrseth – Solveig Tomren Slemmen, Selma Hernes, Kristin Holmen – Cornelia Fladberg, Joshualyn Reeves, Jenny Røsholm Olsen

Lyn i 2. omgang: Sundsfjord – Palm, Asbøll, Mia Fedly, Myrseth – Slemmen, Mathea Berget, Holmen, Fladberg – Miriam Mjåseth, Røsholm Olsen.

Lyn i 3. omgang: Una Langkås – Mia Fedøy, Emilie Ludvigsen, Emma Amundsen, Selma Olderheim – Anna Lervik, Selma Hernes, Berget, Kamilla Melgård – Mjåseth, Reeves.

Vålerenga i 1. omgang: Jalen Tompkins – Iselin Sandnes Olsen, Elise Thorsnes, Ane Jørgensen, Janni Thomsen – Sædis Heidarsdottir, Emma Stølen Godø, Thea Bjelde, Olag Tvedten – Arnesen, Karina Sævik

Vålerenga i 2. omgang: Pia Grinde Hansen – Michaela Kovacs, Thorsnes, Linn Vickius, Thomsen – Silje Djurhuus, Stølen Godø, Stina Brekken, Tvedten – Tuva Espås, Sævik

Vålerenga i 3. omgang: Tove Enblom – Kovacs, Jørgensen, Vickius, Mari Nyhagen – Heidarsdottir, Ronja Arnesen, Brekken, Mariela Bingen – Espås, Djurhuus

---

