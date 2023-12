Vilde er ny hovedtrener i Skeid: – Ett av landets største trenertalenter

Etter en turbulent sesong, der Gard Holme valgte å gå midtveis i sesongen og Arne Erlandsen var med ut året, ble det tidlig klart at Skeid rykket ned igjen til PostNord-ligaen. Kvinnen som har fått ansvaret for å føre klubben tilbake opp heter Vilde Mollestad Rislaa og kommer fra egne rekker.

– Kort og godt gikk vi for Vilde fordi hu har de egenskapene vi så etter i vår nye hovedtrener. Vi har veldig mange spennende spillere i egne rekker nå, og Vilde har jobbet med en del av dem på juniorlaget i år. Hu er særdeles oppdatert når det kommer til det fotballfaglige, og har gode lederegenskaper. Vilde er kort sagt ett av landets største trenertalenter, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Den beste kandidaten

Skeid-lederen sier at det for dem var et logisk valg.

– Det ville nærmest vært tjenesteforsømmelse av oss å ikke gi en så godt kvalifisert kandidat sjansen til å prøve seg i Skeid. Vi har kartlagt mange eksterne kandidater, og gjennomført en god og grundig prosess, men til slutt var det et enstemmig styre som gikk inn for Vilde. Vi kjenner henne godt, og vet hva hu står for. Hu kommer med gode skussmål fra de spillerne hun har trent, og vi vet at hun er tøff nok for en sånn stilling, forteller Holmeide Strand.

Med dagens ansettelse blir Rislaa kun den andre kvinnelige hovedtreneren i toppfotballen, etter Renate Blindheim i Sotra. Holmeide Strand sier at det ikke var noe poeng i deres ansettelse, men likefullt gledelig.

– Også forrige gang vi søkte etter en hovedtrener, før 2020-sesongen oppfordret vi kvinner til å søke. Den gang fikk vi ingen søknader, men denne gangen har vi vurdert flere kvinnelige kandidater. Det synes vi er veldig gledelig, og med så mange flinke kvinnelige trenere på vei fram tror jeg det kun er et spørsmål om tid før det i seg selv ikke er en nyhet, sier Skeid-lederen og fortsetter:

– For oss var det overhodet ikke et poeng. Hu er valgt på bakgrunn av sine meritter og kvalifikasjoner, og var den beste kandidaten. Vi gleder oss veldig til å jobbe med henne i tiden som kommer, forteller Holmeide Strand.

Sammenlignes med Holme

Han sammenligner bakgrunnen til 31-årige Rislaa med den Gard Holme hadde da han kom til Skeid før 2020-sesongen.

– Vi står i mye den samme situasjonen som vi gjorde før den sesongen. Gard var litt eldre, og hadde litt mer erfaring fra seniorfotballen fra blant annet Vålerenga 2, men kvalifikasjonene deres og utdanningen er ganske lik. Forskjellen er at vi nå har kommet mye lengre i arbeidet med yngres avdeling, slik at det talentarbeidet vi har drevet over tid virkelig begynner å materialisere seg på A-laget. Den jobben har også Vilde vært med på, så vi er veldig glade for at hun takket ja.

Med seg i bagasjen har Rislaa UEFAs A-lisens og en mastergrad i kroppsøving, og har tidligere vært innom Grorud i forskjellige roller og også der jobbet med talentutvikling. Rislaa kom til Skeid tidligere i år, og tar nå over A-laget.

– Å få muligheten til å lede en klubb som Skeid med så lange tradisjoner og historie betyr enormt mye for meg, og jeg ser virkelig frem til å komme i gang å bygge videre på arbeidet som allerede er startet. Vi skal bygge en sterk prestasjonskultur, vi skal ha det moro og vi skal vinne fotballkamper, sier en offensiv Rislaa selv til klubbens hjemmesider.

Klar målsetting

Med ny hovedtrener på plass, og en fordelaktig pulje i PostNord-ligaen det kommende året, er klubbens målsettinger klare.

– Vi skal ha inn et antall referansespillere utenfra som de unge spillerne våre kan lære av, men det er klart at mange internt i klubben nå får en mulighet som de må gripe. Vi kommer til å forvente å kjempe i toppen, og skal knive om opprykk i årets sesong, sier Holmeide Strand som sier at spillerlogistikken og oppbyggingen av stallen har pågått lenge selv uten hovedtrener på plass.

– Vi har god oversikt over spillerlogistikken både eksternt og internt, og har nok spillere nå på kontrakt i januar slik at vi skal komme i gang med gode treninger fra start. Så skal den nye treneren få komme med sine vurderinger og sine tanker om sammensettingen av troppen. Der kommer vi til å fylle opp med noen unge fra egen stall, og litt påfyll utenfra, avslutter Holmeide Strand.

