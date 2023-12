Hødd-treneren overtar Lyns damelag

Det opplyser Oslo-klubben i en pressemelding mandag. Dragsten har undertegnet en toårskontrakt.

– Jeg er veldig fornøyd med å få denne muligheten og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg er blitt imponert over ambisjonene klubben viser og er sikker på at det er muligheter her til å ta nye steg sammen, sier Dragsten.

Han har vært hovedtrener i Hødd de siste to sesongene. Sunnmørslaget rykket ned til 2. divisjon etter tap mot Lyns herrelag i kvalifiseringsfinalen tidligere i måneden.

– Å komme inn kvinnefotballen nå er en spennende ny utfordring som trigger meg veldig. Det var enkelt å velge dette over andre tilbud i herrefotballen, sier Dragsten.