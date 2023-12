Lyn sikret nok et opprykk med glans – tilbake i Obosligaen etter 13 år

I 2002 cruiset Lyn mot seriegull, før de byttet ut Sture Fladmark, og endte på bronse. Også i 2005 var Lyn nære seriegull, men endte igjen opp med bronse før nedturen startet og nedrykket var et faktum i 2009. Året etterpå ble det spill i 1. divisjon, før laget samme år gikk konkurs og ble degradert til et liv i skyggenes dal. 13 år senere har klubben kjempet seg tilbake, og lørdag ble opprykket til 1. divisjon sikret.

Etter 3-0-seieren i lagenes første møte på Nadderud, stilte Lyn uforandret da alt skulle avgjøres på Color Line Stadion. Hødd presset på fra start, men Lyn scoret kampens første mål mot spillets gang. Hødd utlignet like før pause, før Henrik Elvevold avgjorde på tampen. Dermed kunne spillerne, Jan Halvor Halvorsen, Bastionen og alle andre med hjertet i Lyn juble for lagets andre strake opprykk.

Bastionen hadde møtt mannsterke opp også i Ålesund, og på grunn av tåken etter begge sett med fans sin blussing ble kampen utsatt i fem minutter. Når kampen ble blåst i gang kom Hødd til en kjempemulighet omtrent umiddelbart, men Syver Skeides skuddforsøk ble blokkert ut til en corner som Lyn til slutt fikk kontroll på.

Sterkt Hødd-press

Hødd satte Lyn under et kraftig press fra start, og skapte flere cornere og avslutninger mot mål. Fem minutter var spilt da Skeide igjen fikk til et skudd fra utenfor 16-meteren. Det ble blokkert, før Gustav Mogensen skjøt via Sell og ut til ny corner. Hødd ropte på straffe etter at ballen gikk via Lyn-stopperens arm, men dommer Steinar Hauge blåste korrekt spillet videre.

Halvannet minutt senere vartet Hødd opp med nok en stor mulighet, da vertene kom seg ned til dødlinja og fikk lagt 45 grader ut. Der ventet Alfred Scriven, men under ganske hardt press klarte Hødds toppscorer ikke å presse skuddet ned under tverrliggeren.

Etter kampen på Nadderud advarte kantspiller Ole Breistøl om at Lyn måtte holde unna det første kvarteret og det presset som ville komme, og ti minutter ut i kampen tok Breistøl selv affære og satte en effektiv stopper for Hødds press med selv å score på Lyns første sjanse for dagen.

Breistøl scoret på Lyns første angrep

Målet kom egentlig ut av ingenting for den København-baserte Lyn-spilleren som er på utgående kontrakt, og med det derfor kan ha spilt sin siste Lyn-kamp lørdag. Etter et langt oppspill på kanten smatt Breistøl forbi sin mann, kom seg inn i 16-meteren og satte ballen ned i hjørnet på kjent Breistøl-vis.

Hødd fortsatte egentlig stormløpet mot Lyns mål etter Breistøls 1-0-scoring. Vertene prøvde seg på et veggspill som endte på høyrekanten hos Kjetil Tøsse som la inn foran mål. Innlegget traff Daniel Schneider og gikk mot mål, men heldigvis for Lyn traff ballen keeper Alexander Pedersen som fikk stoppet forsøket.

Igjen var altså Lyn heldig som unngikk baklengs, og basert på det som skjedde det første kvarteret hadde Hødd gode muligheter både til å score et mål eller to. Men likevel var det altså Lyn som hadde tatt ledelsen, fullstendig mot spillets gang, og gått opp til 4-0 sammenlagt.

Hødd fikk hull på byllen

Det sterke Hødd-presset avtok litt da vi nådde halvspilt første omgang, og Lyn fikk mer kontroll på kampen. Ett av Hødds største problemer i årets Obosliga er at de har scoret under ett mål i snitt per kamp, og med 29 mål er det bare Skeid som har scoret færre. Det viste seg også i sesongens siste kamp.

Tre-fire minutter etter halvtimen kom Lyns andre mulighet for kampen, da Henrik Kristiansen tok et frispark fra 22-23 meters hold. Midtbanespilleren som er utleid fra Ranheim i 1. divisjon, smalt frisparket i tverrliggeren og ut. Et kjempeforsøk fra Kristiansen, men det ble med forsøket.

Sju-åtte minutter før slutt fikk Hødd uttelling for presset, og det kom naturligvis etter et langt innkast. Hødd vant den første duellen, før ballen fikk en heldig sprett for vertene og datt ned til Syver Skeide. Hødd-talentet, som er klar for Bodø/Glimt og med det spiller sin siste kamp, fikk ballen på fem-meteren og satte den ned til venstre gjennom en haug med folk.

Lyn med kontroll

Dermed var lagene like langt idet vi gikk inn i overtiden av en omgang der Hødd viste seg fra en langt bedre side enn på Nadderud. Lyn var svært effektive og scoret på sin første sjanse i kampen, mens Hødd skapte og misbrukte mange gode sjanser før de utlignet helt på tampen av første omgang.

Lyn hadde med det fortsatt tre måls margin da lagene entret matta for sesongens siste 45 minutter, og den andre omgangen startet med at Hødd hadde mye ball. Uten å skape like store muligheter som de gjorde ut fra startblokkene i første omgang, så Lyn hadde grei nok kontroll på begivenhetene.

Hødd klarte ikke å sette noe skikkelig press på Lyn det første kvarteret av den andre omgangen, og etter hvert som minuttene skred avgårde rykket Lyn nærmere og nærmære opprykk og Obosligaen. Rundt timen spilt fikk Skeide nok et godt skuddforsøk, som Pedersen glapp og Lyn fikk ut til en resultatløs corner.

Elvevold punkterte kampen

Begge lagene hadde sine forsøk, Lyn ved Andreas Hellum og Herman Solberg Nilsen og Hødd ved Alfred Scriven, men kvarteret før slutt hadde Lyn fortsatt full kontroll på opprykket med tre måls margin. Lyn forsvarte seg godt og kompakt, og hadde rett og slett ganske få problemer ut over i omgangen.

Tre minutter før slutt punkterte den evige innbytteren Henrik Elvevold kampen, og sørget for at Lyn definitivt sikret opprykket. Igjen var det et godt angrep for Lyn, der Elvevold utnyttet et gunstig brudd og spilte opp på Andreas Hellum. Han holdt på ballen og spilte den tilbake til Elvevold som fra like innenfor 16-meteren dunket den via stolpen og inn.

Dermed eksploderte det hos Bastionen, og et par minutter senere blåste dommeren av kampen. Det betyr at 13 års ventetid for Lyn er over, og laget er tilbake i Obosligaen. Det ble feiret med banestorming fra de fremmøtte i Bastionen, som skal se Lyn spille på det nest øverste nivået igjen i 2024.

Kampfakta

Opprykksfinale Obosligaen, kamp 2

Hødd – Lyn 1-2 (1-1)

Color Line Stadion

Mål: 0-1 Ole Breistøl (9.), 1-1 Syver Skeide (38.), 1-2 Henrik Elvevold (88.)

Gule kort: Marius Alm, Syver Skeide, Thomas Rømo Lillo, Hødd. Anders Bjørntvedt Olsen, Even Bydal, Lyn.

Dommer: Steinar Hauge (Bjarg, IL)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Malvin Ingebrigtsen fra 64.), Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen (Christopher Lindquist fra 90.) – Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 64.), Even Bydal, Henrik Kristiansen – Ole Breistøl (Jacob Hanstad fra 76.), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 90.), Anders Bjørntvedt Olsen.

---