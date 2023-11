Bjørntvedt Olsen-dobbel senket Tromsdalen – Lyn til opprykksfinale

Etter at Lyn og Egersund kjempet til døra om direkte opprykk i sin avdeling, var Tromsdalen klar for kvalik lenge fra sin avdeling. Forrige onsdag møttes lagene til den første av to kamper, og da var det overraskende nok Tromsdalen som gikk seirende ut av duellen på Nadderud.

Dermed hadde TUIL et 2-1-resultat å gå på hjemme på TUIL Arena i returoppgjøret, der det altså ikke er bortemålsregel som teller. Den ledelsen holdt i under ett minutt, da Lyn gikk rett i angrep og scoret på direkten. TV-bildene fra nord viste bilder fra midtbanen, der hele banen var innhyllet i røyk fra blussene, men i skjul av det gikk Lyn rett i angrep og scoret på et skudd fra Anders Bjørntvedt Olsen.

På en hard og glatt bane, som har vært dekket av store snømengder i dagene før kampen, var det Lyn som tok kommandoen fra start. Andreas Hellum fikk en god mulighet noen minutter senere etter et innlegg på bakerste stolpe, men satte volleyforsøket over. Noen minutter senere var det gjestenes Steffen Pedersen som tvang Lyn-keeper Alexander Pedersen ut i full strekk med et skudd fra like utenfor 16.

Les flere saker om Lyn her

Bjørntvedt Olsen-dobbel for Lyn

Lyn klarte i langt større grad å spille på Tromsdalen flere brudd i den første halvdelen av den første omgangen med å stå høyt i banen. Begge lag slet litt med underlaget, og presisjonen var ikke like høy fra Tromsdalens side. Det gjorde at Lyn hadde mye ball, også inne på Tromsdalens banehalvdel, mens vertene som på Nadderud, forsvarte seg lavt og satset på kontringer.

Like før halvtimen spilt fikk Tromsdalen to farlige muligheter fra skrått hold langt ute på sida. Det første innlegget måtte Hurlen Pedersen slå ut til corner, mens innlegg nummer to fra Adrian Pedersen gikk via stolpen og ut. Lyn på sin side hadde et par cornere og frispark, men uten å skape noen farligheter.

Fem minutter før pausen doblet Lyn ledelsen, og det etter et fantastisk angrep. Even Bydal kriget til seg en ball på midten, som til slutt gikk ut til Ole Breistøl. Han gikk innover i banen og slapp den mellom to Tromsdalen-spillere til Herman Solberg Nilsen som kom på overlap inne i TUIL-boksen. Backen kom seg inn på fem meter og la ballen på tvers til Bjørntvedt Olsen som spasserte inn 2-0. Strålende mål.

[ Snøvær gir Lyn utfordringer i nord: – Været spiller ingen rolle ]

Tromsø-gutt Elvevold inn

Fem minutter senere blåste dommer til pause, etter en mesterlig omgang av Lyn der to mål av Anders Bjørntvedt Olsen gjør at det er Lyn som leder oppgjøret sammenlagt før de siste 45 minuttene. Lyn tok en sjokkledelse før det var spilt ett minutt, og var det førende laget hele veien med mye ballinnehav og en fantastisk 2-0-scoring som kronet en strålende omgang av gjestene fra hovedstaden.

Ole Breistøl startet den andre omgangen med en veldig frekk tunell, men sendte det påfølgende skuddet fra 20-22 meters hold like utenfor. Minuttet senere fikk Loholt Kristiansen frispark fra omlag samme hold, og det forsøket sendte han rett på TUIL-keeper Theodor Nilsen.

Ti minutter ut i omgangen kom det tradisjonelle byttet med Tromsø-gutten Henrik Elvevold inn for Julius Skaug, til lett pipekonsert fra vertenes supportere. Noen minutter senere kom TUIL til en stor mulighet, da Alexander Pedersen ikke klarte å skjerme ut et oppspill godt utenfor 16-meteren. Ballen ble plukket opp og spilt inn i midten til Marius Bustgaard Larsen, men TUIL-spissen klarte ikke å presse ballen ned.

[ Prikkskyting av Tromsdalen sjokkerte Lyn: – Dette kan vi snu ]

Tromsdalen tok over initiativet

Etter det første kvarteret senket Lyn seg litt og ga Tromsdalen litt mer kontroll på ballen, som gjorde at vertene også kom seg litt mer inn i kampen. Det var ikke store sjansene vertene skapte, men der Lyn kontrollerte kampen med ballen før pause, ga Lyn litt fra seg det initiativet etter hvilen.

Anders Bjørntvedt Olsen fikk en mulighet til å fullføre sitt hat trick et par-tre minutter etter timen, da Tromsdalen ga vekk en ball i eget forsvar. Tomålsscoreren fikk ballen ute på kanten, kom seg inn i 16-meteren og dro skuddet sitt en meter utenfor vertenes mål.

Inn i det siste kvarteret var kampbildet ganske likt som på Nadderud, med motsatt fortegn. Lyn forsvarte seg godt, og lå lavt og kompakt, mens Tromsdalen hadde en del ball uten at de klarte å skape så mye. Nerven i kampen var stor, selv om kvaliteten på det som ble produsert kanskje ikke var like stor.

[ Lyn scoret ti i siste serierunde – må likevel ut i kvalik: – Surrealistisk ]

Lyn holdt unna – sikret avansement

Ti minutter før slutt fikk en offsideplassert Bustgaard Larsen en kjempemulighet på bakerste stolpe, som han styrte utenfor. Begge lag gjorde flere bytter de siste ti minuttene, der Tromsdalen slo en der mer langt og kjempet på. To minutter før slutt fikk TUIL en kjempemulighet etter nok et innlegg på bakerste stolpe, men igjen ble ballen styrt utenfor Lyn-målet.

Nesten sju minutter ble lagt til, der Lyn holdt unna for Tromsdalens mange innlegg og til slutt sikret et fortjent avansement. Etter skuffelsen «hjemme» på Nadderud onsdag, reiste Lyn seg mesterlig og leverer en særdeles profesjonell opptreden i det høye nord. Lyn scoret før minuttet var spilt, og et mønsterangrep like før pause var nok til å sikre seg sammenlagtseieren i oppgjøret totalt.

Dermed er Lyn klare for opprykksfinale i kampen om å nå Obos-ligaen. Motstander der er Hødd, i et oppgjør som også spilles over to kamper. Den første er hjemme for Lyn førstkommende søndag 26. november, på en bane som ikke er bestemt, før returoppgjøret spilles på Høddvoll lørdag 2. desember.

[ Slik spilles opprykkskvalifiseringen til Obosligaen ]

---

Kampfakta

Kvalifisering til Obosligaen semifinale, kamp 2

Tromsdalen – Lyn 0-2 (0-2) 2-3 sammenlagt

TUIL Arena, 1275 tilskuere

Mål: 0-1 Anders Bjørntvedt Olsen (1.), 0-2 Anders Bjørntvedt Olsen (40.)

Gule kort: Marius Bustgaard Larsen, Didrik Hafstad, Tromsdalen. Even Bydal, Andreas Hellum, Lyn.

Dommer: Mathias Støfringshaug (Verdal IL)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal (Malvin Ingebrigtsen fra 86.), Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 56.) – Ole Breistøl (Brage Hylen fra 79.), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 86.), Anders Bjørntvedt Olsen.

---