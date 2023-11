Lyn på vei opp til Obosligaen etter overbevisende seier over Hødd

NADDERUD (Dagsavisen): Etter at Lyn snudde oppgjøret mot Tromsdalen midt mellom brøytekantene på TUIL Arena, fikk Lyn satt opp en opprykksfinale over to kamper mot Hødd. Også denne gang startet Lyn med hjemmekamp, som igjen spilles på Nadderud grunnet manglende lys på Bislett.

I nærmere ti minusgrader var det et rekordstort publikum som hadde tatt turen til Nadderud for å støtte Lyn, som også startet kampen best. Målfarlige Anders Bjørntvedt Olsen, med mål i seks av de siste åtte kampene og to sist mot Tromsdalen, la inn til Julius Skaug som fikk sitt forsøk blokkert tidlig i oppgjøret.

Før kampen ble det snakket om at oppgjøret ville bli avgjort på Lyns spillstyrke, og om de klarte å bryte ned et godt defensivt organisert Hødd-lag. Det klarte Lyn til gagns, da vi allerede etter kvarteret fikk se et Lyn som spilte ut Hødd og scoret. Det gjorde Lyn ytterligere to ganger, slik at det ble 3–0.

Brennhete Bjørntvedt Olsen scoret igjen

Det første målet kom da Lyn spilte ballen opp på Andreas Hellum som trakk med seg en midtstopper, før han la ballen igjen til Henrik Loholt Kristiansen rundt midtbanen. Kristiansen tok med seg Solberg Nilsen som avanserte med ballen mot Hødds 16-meter og la ballen ut til Ole Breistøl.

Han la inn foran mål, og fra motsatt kant kom Anders Bjørntvedt Olsen på et strålende kryssløp og kom først på ballen. Avslutningen gikk rett på Hødd-keeper Ole-Monrad Alme, men han slapp den mellom beina til ellevill jubel fra Bastionen og Lyn-spillerne.

Hødd fikk løftet laget litt etter Lyn-målet, slik at kampen jevnet seg ut og gjestene fra Ulsteinvik fikk slengt inn et par innlegg og innkast i Lyn-boksen. Vertene var stort sett flinke til å stange ut det som kom, selv om Hødd kom til et skudd eller to som ikke var spesielt farlige og gikk et par meter utenfor Lyn-målet.

Lyn med ganske god kontroll

Like før halvtimen spilt var Lyn nære på å få nok et mål. Håvard Meinseth, som spiller mot sin egen svigerfamilie som er tungt inne i Hødd, kastet inn i gjestenes boks. Der ble den stusset videre av en Hødd-spiller, før ballen falt ned til Daniel Schneider. Lyn-stopperen fikk en kjempemulighet til å flukte den videre i mål, men dessverre for Schneider ble avslutningen hans fra om lag fem meter blokkert.

Det siste kvarteret av den første omgangen skjedde det egentlig ganske lite. Lyn hadde god kontroll på det lille Hødd hadde å komme med, mens de prøvde å skape noe selv. To minutter før pause brøt Torbjørn Kallevåg igjennom og finta ut et par Lyn-spillere med ei skuddfinte før skuddet gikk via Schneider og ut til corner.

Hødds innoversvingte corner gikk mot klypene til Alexander Pedersen, men den sedvanlig solide Lyn-keeperen glapp ballen slik at Sander Sundnes fikk en mulighet da ballen datt ned i beina på han. Heldigvis for Lyn gikk den også via et Lyn-bein og ut til ny corner som ble headet over. Det var det siste som skjedde i en omgang der Lyn gikk i garderoben med ledelse.

Pangstart etter hvilen for Lyn

Lyn gikk rett i angrep etter pause, og doblet ledelsen etter bare 35 sekunder. Der Lyn spilte ut Hødd på det første målet, kom det andre målet på et langt mer direkte vis. Andreas Hellum gjorde en fantastisk jobb med en lang ball som Hødd-stopper Marius Alm headet bakover mot egen keeper. Hellum plukket den opp og la den ut til Loholt Kristiansen som styrte ballen i mål fra like utenfor 16-meteren.

Minutter etter Lyns drømmeåpning på omgangen fikk Hødd en stor mulighet til å utligne, etter en heller dårlig utboksing fra Alexander Pedersen. Ballen gikk rett til Kjetil Tøsse som skjøt fra like utenfor 16-meteren, og en Pedersen på 12–13 meter fikk slått ballen rett opp i luften. Den plukket Gustav Mogensen opp, og med Pedersen i ryggen gikk han i bakken, men ble vinket opp igjen av dommer Eivind Bodding.

Lyn fullførte en strålende time på Nadderud med å score sitt tredje mål for kampen. Julius Skaug vant ballen høyt for Lyn, og tok Hødd i ubalanse. Skaug spilte igjennom Bjørntvedt Olsen på høyrekanten og han chippet på den bakerste stolpe. Der ventet Ole Breistøl, som fløy inn 3–0 for Lyn.

Henrik Kristiansen (nr.7) gir Lyn ledelsen 2-0 under den første opprykksfinalen mot Hødd. (Terje Bendiksby/NTB)

Lyn på stø opprykkskurs

Frontrekka med Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum og Ole Breistøl var en fryd å se på, og Hødd-forsvaret klarte ikke å finne noe motsvar til det angrepsspillet Lyn viste for dagen. Loholt Kristiansen var nære på å score sitt andre for dagen på et frispark kvarteret før slutt, men det endte opp med corner som Hødd til slutt fikk kontroll på.

Kun Skeid scoret færre mål enn Hødds 29 i den nylig avsluttede sesongen i OBOS-ligaen, og på Nadderud så gjestene ikke ut til å få med seg noe trøstemål på slutten. Med unntak av den ene store muligheten like etter Lyns 2-0-scoring var det svært lite Hødd skapte.

De ti siste minuttene av kampen skjedde det fint lite, da Lyn forsvarte seg godt mot det lille forsøket Hødd kom med av en sluttspurt. Jacob Hanstad curlet en ball utenfor fra kanten av 16-meteren på overtid, og den tidligere Kjelsås-spillerens forsøk ble også det siste som skjedde for et Lyn-lag som hadde full kontroll på den første opprykksfinalen og spilte Hødd i senk på Nadderud.

Kampfakta

Opprykksfinale OBOS-ligaen, kamp 1

Lyn – Hødd 3–0 (1–0)

Nadderud,

Mål: 1–0 Anders Bjørntvedt Olsen (17.), 2–0 Henrik Loholt Kristiansen (46.), 3–0 Ole Breistøl (60.)

Gule kort: Erlend Hellevik Larsen, Marius Alm, Hødd.

Dommer: Eivind Bodding (Haga)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Malvin Ingebrigtsen fra 83.), William Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Julius Skaug – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 90.), Ole Breistøl (Jacob Hanstad fra 67.)

