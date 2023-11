Har aldri vært bedre: – Ønsker å gi noe tilbake til klubb og fans

Med sine to mål mot Tromsdalen sendte Anders Bjørntvedt Olsen Lyn ett steg nærmere Obosligaen, og satte opp en opprykksfinale mot Hødd. Samtidig scoret han også sitt 14. mål for sesongen, som gjør årets sesong til den mest produktive i den fortsatt unge kantspillerens fotballkarriere.

– Først og fremst er det gøy å spille fotball om dagen. Med det kommer selvtillit, og når du har så gode lagkamerater som jeg har er det en veldig god kombinasjon. Det er nok det som er hovedgrunnen til at jeg har gjort det så bra. Lysten på å spille fotball, og gode medspillere rundt meg, sier Bjørntvedt Olsen til Dagsavisen.

Glad for å gi noe tilbake

24-åringen har scoret i seks av Lyns siste åtte kamper, og er i ordentlig god form før sesongen skal avsluttes. Mot Tromsdalen scoret han før minuttet var spilt, noe ingen fikk med seg annet enn de som var på stadion.

– Det er veldig gøy å kunne bidra på den måten jeg gjorde mot Tromsdalen. Det er synd dere ikke så målet, da det var veldig bra gjort av Ole (Breistøl) før han spilte meg igjennom der. Når en blir spilt god, er det gøy å være god også. Så det var deilig å komme hjem igjen med den opplevelsen i bagasjen, og nå må vi bare bygge videre på den kampen, sier kantspilleren.

Siden ingen her hjemme så det første målet, var det ekstra kjekt å feire det med Bastionen. Som tradisjonen tro også hadde møtt opp mannsterke i Tromsø for å støtte Lyn i opprykkskampen.

– Det å gi noe tilbake til supporterne er utrolig kjekt for oss som spillere, og det var spesielt kjekt at så mange tok turen for å heie på oss i Tromsdalen. At vi leverte den prestasjonen vi gjorde da og kunne gi de rundt 100 som tok turen den kampen og oppturen er veldig gøy. De gir mye til oss, og da ønsker vi også å gi mye tilbake, forteller Bjørntvedt Olsen.

– Gøy å være med Lyn på reisen

Hans Lyn-debut kom faktisk mot Vålerenga i cupen på Bislett foran over 2500 tilskuere i 2021, men han er imponert over hvordan støtten fra Bastionen har vokst og vokst siden han kom til klubben.

– Når jeg spilte mine første kamper for Lyn var det jo her oppe på Kringsjå. Da var det en 15-20 mann som sto i et hjørne og litt flere de kampene jeg spilte for førstelaget. Allerede da tenkte jeg at disse supporterne er ikke noe man er vant til fra andre klubber, så har det bare vokst og vokst seg større og bedre siden. Det er enormt gøy for oss som spillere, og helt klart en sterk motivasjonsfaktor til at vi har gjort det så bra i år. Den støtten vi får i ryggen overalt, både på hjemmebane og bortebane, betyr utrolig mye for oss, forteller kantspilleren og legger til:

– Det å være med på denne reisen med Lyn er utrolig gøy. Nå har jeg fått vært med noen år, og har vært med siden emisjonen startet. Det er kult å se hvordan det hele har bygget seg opp, både rundt klubben og selvsagt kvaliteten på spillere som har kommet inn og hvordan vi har løftet kvaliteten på laget. Det har rett og slett vært veldig gøy å følge utviklingen både til enkeltspillere, laget og klubben de siste årene.

Anders Bjørntvedt Olsen på Lyn-trening før opprykksfinalene mot Hødd (Pål Karstensen)

I den første kvalifiseringskampen mot Tromsdalen på Nadderud kom det over 2100 for å heie på Lyn, og allerede har klubben solgt ut fem felt på Nadderud til oppgjøret mot Hødd som tyder på at det ikke blir færre som møter opp til det som blir sesongens siste «hjemmekamp».

– Vi begynner å bli vant med å reise rundt for å spille på forskjellige hjemmebaner, så det går stort sett fint det. Du savner jo selvsagt å ha et fast sted å spille på, men vi har spilt på bra arenaer og med den utrolige støtten vi får fra Bastionen er det som å spille hjemme på Bislett uansett. Så foreløpig har det gått fint, sier Bjørntvedt Olsen.

Gir Hødd favorittstempelet

Dagsavisen var tilstede på onsdagens trening på Kringsjå, der spillerne har begynt å peile seg inn på Hødd-kampen mandag. En kamp både spillere og trener Jan Halvor Halvorsen gleder seg til.

– Hødd har spilt på et nivå høyere enn oss hele sesongen, og er naturlige favoritter. Sånn er det bare, men det har ikke noe å si for oss. Vi gleder oss veldig til å møte et lag fra Obosligaen i opprykksfinalen, og uansett hvordan det går vil det være god læring og en fin utviklingsarena for spillergruppa, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Lyn-spillerne på trening i uka før opprykksfinalene mot Hødd (Pål Karstensen)

Lyn-treneren er kjent for å være en opprykksekspert, og tror selvsagt at laget hans har gode muligheter til å pynte på den statistikken over to kamper mot Hødd.

– Hødd er et lag som står bra til oss. Det er et godt fotballag, som er godt organisert og fysisk robuste. De har vært gode mot de beste lagene i Obosligaen i år, men vi vet hva Hødd er gode på og hva de er mindre gode på. Som alltid har vi mest fokus på oss selv, forteller Halvorsen og fortsetter:

– Vi har satt oss selv i en posisjon der vi har god mulighet til å sikre nok et opprykk, og det er godt gjort av et nyopprykket lag. Det at vi har vært så stabile gjennom hele sesongen og vel til slutt endte på 62 poeng er helt strålende. Men vi er ikke fornøyde enda. Vi har nå en finale igjen over to kamper, og finaler er jo noe jeg har vært god på, sier Lyn-treneren etterfulgt av sin karakteristiske latter.

Jan Halvor Halvorsen på Lyn-trening før opprykksfinalene mot Hødd (Pål Karstensen)

Kan møte VIF ved opprykk

Også Bjørntvedt Olsen ser fram til å spille opprykksfinale mot Hødd, og håper snart å kunne ta juleferie med god samvittighet etter en lang sesong.

– Det er åpenbart kjekkere å spille en opprykksfinale på tampen av året enn bare å trene og ikke gjøre noe, så det blir to spennende kamper. Det er gøy å spille fotball i Lyn om dagen, og når man har noe å spille for må man bare nyte det mot slutten av året. Vi vet at vi har mye kvalitet i laget, og har trua på oss selv, så vi satser på at det går veien også i denne kvalifiseringsrunden, forteller Bjørntvedt Olsen.

Blir det opprykk, har også kantspilleren fått med seg snakket om et eventuelt byderby mot Vålerenga allerede neste sesong om VIF skulle ende opp med å rykke ned fra Eliteserien.

– Det er klart at vi har fått med oss at det kan skje, men vi tenker bare på de to kampene her mot Hødd nå, så får vi se litt hvordan det går med tanke på veien videre. For oss spillere er det ikke vits å legge for mye i hva som skjer ved et opprykk, men jeg skjønner jo at folk rundt både Lyn og Vålerenga og andre som følger med på fotball har begynt å tenke i de baner. Vi skal gjøre vårt for å sikre opprykket i hvert fall, så får vi se, sier Bjørntvedt Olsen og gliser.

