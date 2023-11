Startet dagen med eksamen i Køben – leverte mål og målgivende for Lyn på kvelden

NADDERUD (Dagsavisen): Fotballivet til Ole Breistøl er ikke som andre 25-åringer. Kantspilleren tok valget om å studere i København fra sommeren av, men siden han hadde det så gøy med Lyn ønsket han heller ikke å gi slipp på den biten. Derfor ble det pendling fra Køben, og det er ikke akkurat den beste oppladningen foran en av Lyns viktigste kamper for sesongen.

– . Det er ikke like enkelt med pendlingen til hver kamp, men når det er så sinnsykt gøy går det fint, sier Breistøl til Dagsavisen.

Fløy inn etter eksamen

Kantspilleren hadde litt av en dag før han ankom Nadderud mandag. Fra klokka 09.00 til 11.00 hadde han eksamen i København, før han hoppet på flyet til Oslo. Der landet han 15.30, før han tok toget til Nadderud og såvidt rakk å slappe litt av før oppvarming og kamp.

– Da jeg kom hit til Nadderud og startet med oppvarmingen merket jeg at jeg var på reservetanken fra start. I dag var en av de dagene der jeg virkelig måtte grave dypt fra start, men det er også lettere med 3000 personer på tribunen som gir oss en fantastisk støtte. I dag var de uvurderlige, og det er utrolig givende å spille med en sånn støtte, forteller Breistøl.

Om du ikke visste hvilken dag kantspilleren hadde vært igjennom, hadde du ikke sett det på spillet hans. Breistøl var på sitt sedvanlige beste på kanten med mange sjanser han skapte både for seg selv og andre. Allerede etter kvarteret spilt satte han opp det første målet, da Anders Bjørntvedt Olsen møtte hans innlegg.

– Da jeg ser Ole få muligheten til å legge inn, vet jeg hvor de innleggene kommer. Da var det bare for meg å gå på det løpet inn på første stolpe og sette den sjansen. Jeg så ingenting da jeg skjøt, så jeg er helt ærlig litt usikker på hvordan den ballen gikk i mål, men da jeg fikk med meg at det var scoring var det bare å juble, forteller Anders Bjørntvedt Olsen til Dagsavisen.

Giftig kantduo

Bjørntvedt Olsen hadde en litt roligere oppladning til kamp, men har vært brennhet de siste kampene med scoring i sju av de siste ni kampene. Han scoret både mot Tromsdalen sist, og fortsatte i dag.

– Ole og Anders er ekstremt viktige for oss, da de er strålende fotballspillere som bidrar med mange mål og målgivende begge to. Målene vi scorer i dag øver vi også mye på, slik at kantspilleren skal skjære inn på den måten Anders gjorde i dag etter Oles innlegg. Så de er gull verdt for oss, sier trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Senere i kampen returnerte Bjørntvedt Olsen gaven fra sin kantkollega, da han chippet ballen inn på bakerste stolpe der Ole Breistøl fikk en enkel jobb med å heade inn 3-0. I mellomtiden da hadde Henrik Kristiansen doblet Lyns ledelse, før Lyns farlige kantduo ga Lyn et utrolig godt utgangspunkt.

– Jeg synes det var imponerende av Anders å score på innlegget mitt i første omgang. Jeg var overhodet ikke sikker på at han kom til å klare det, så det var deilig å se den gå inn, sier Breistøl og fortsetter:

– Jeg og Anders har spilt sammen siden vi var fem år, så det at vi finner hverandre ute på banen som vi gjør nå er nok et resultat av at vi har spilt mye sammen over tid, forteller Breistøl.

Barndomskompisene jakter opprykk

Det er i det hele tatt overraskende mange Breistøl har spilt med som liten i Lyn, på det laget han nå kjemper om opprykk med. Men likevel er relasjonen med Bjørntvedt Olsen helt spesiell.

– Det er overraskende mange jeg kjenner fra jeg var liten som spiller her nå. I tillegg til Anders har jeg også spilt med Herman (Solberg Nilsen) og William (Sell), så det er jo veldig gøy. Men det er jo litt ekstra spesielt med Anders, siden vi har samme moderklubb og faren hans har vært treneren min i barndommen. Det har så klart ført til et godt vennskap og en god kjemi på banen, sier Breistøl.

Nå håper barndomskompisene at den kjemien skal sørge for det andre strake opprykket for Lyn.

– Det er avgjørende at vi klarer å stå løpet ut også på lørdag, for hvis vi slipper inn tidlig kan det bli ubehagelig. Vi vet at vi kan slå Hødd, så nå gjelder bare å gjøre det en gang til i år, så skal vi være fornøyd.

– Tar ingenting for gitt

Med opprykksspesialist Jan Halvor Halvorsen som trener, blir ingenting tatt for gitt. Men alle tre erkjenner at de nå har et godt utgangspunkt.

– Hødd har vært ett av de gjerrigste lagene i Obosligaen, og i dag slapp de inn tre. Vi kunne også scoret flere mål, så det viser at det vi gjør er solid og bra. Men nå er første omgangen ferdig, så må vi også levere like bra til andre omgang lørdag. Vi har et godt utgangspunkt, men må fullføre jobben skikkelig, forteller Halvorsen.

Ole Breistøls neste eksamen nå er ikke før i slutten av desember, og da er sesongen ferdig.

– Hehe, jeg håper oppladningen blir litt bedre til kampen i Ulsteinvik. Der håper jeg så mange som mulig av Bastionen møter opp, så skal vi forhåpentligvis få oss en fin helg der også, avslutter Breistøl.

