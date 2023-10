Ingen Kjelsås-hjelp til Lyn – ble herjet med av Egersund

Det var med andre ord en blytung kamp om du er glad i Oslo-fotballen i Post Nord-ligaen avdeling 1. Kjelsås tapte stort og måtte reise hjem med 2-5 i bagasjen, men stortapet ga også Egersund sårt trengte mål i kampen om best målforskjell i toppen.

– Det er ikke sånn at vi heller vil ha opp Egersund enn Lyn. Det at det er så jevnt i toppen og at et Oslo-lag er der oppe, fargelegger ikke hva vi gjorde i dag. Vi ville ha en skalp, og så er det ikke vår business hva som skjer i toppen. Men ingen skal ta oss på at vi ikke prøvde vårt beste, sier Eivind Kampen etter tapet.

Les alt om Kjelsås her!

Siden Lyn bare vant 2-1 lørdag, hentet Egersund innpå to mål med storseieren søndag. Slik ser det ut i toppen med to kamper igjen:

1. Egersund – 60-20 i målforskjell, 56 poeng

2. Lyn – 59-20 i målforskjell, 56 poeng

Det betyr også at det nå er Egersund som har alt i egne hender når det kommer til direkte opprykk, selv om det nå er bare ett mål som skiller lagene.

Snytt?

Lagene tok og følte på hverandre innledningsvis, selv om det var Egersund som kom best i gang og tok ledelsen etter 22 minutter.

Og scoringen var av det kontroversielle slaget. Ola Bjørnland skjermet ballen ut til keepers ball – trodde han – men dommeren ville det annerledes. Han pekte på cornerflagget, og da skjedde det som måtte skje – mål imot. Corneren havnet på bakerste stolpe, der Ådne Midtskogen banket ballen i mål fra tre-fire meter til 1-0.

1-0 ble til 2-0 etter 39 minutter. Hjemmelaget kom rundt på høyresiden til Kjelsås og Simen Michalsen slo inn. Etter klabb og babb fikk Magnus Lankhof-Dahlby, som tidligere har vært i Grorud, ballen på to meter. På enkelt vis kunne han bare bredside ballen i det åpne målet.

[ Vålerenga 2 seiret i knokkelkamp mot Kjelsås: – Det ble mye sutring og grining (+) ]

Momentum inn til pause

Jens Aslaksruds redusering etter 41 minutter brakte et visst håp tilbake for bortelaget. Spissen fikk ball på 30 meter og ga til Bjørnland, som kom rundt på venstre. Innlegget ble klarert, men rett i beina på Aslaksrud.

Han takket og bukket og plasserte ballen på utsøkt vis i lengste hjørne til 1-2, som også var stillingen til pause.

– Vi begynte å finne ut av hvilke rom som var der for oss og hva som fungerte. Jeg synes vi er det beste laget inn mot pause og scorer fortjent. Vi spilte i motvind i 1. omgang, så vi trodde vi skulle utnytte medvinden, men det skjedde ikke akkurat, sier han og ler.

[ Grorud utfordret Kjelsås: - Prøvde å spille på deres måte (+) ]

Fullstendig kollaps

Uansett hva som ble snakket om i pausen, fungerte det ikke for Kjelsås sin del. Fra minutt 53 til 58 scoret nemlig Egersund tre (!) ganger:

Etter 53 minutter fikk Michalsen ballen på 25 meter. Han dro av Simen Olafsen før han skjøt. Ballen gikk via Markus Welinder og forbi en utspilt Da Rocha i Kjelsås-buret.

56 minutter sto på uret da Egersund gikk opp til 4-1. Robert Williams fikk ball på 14 meter og spilte ut 45 til Chris Sleveland. Han fikk drømmetreff og banket ballen i nærmeste hjørne.

Ydmykelsen var komplett etter 58 minutter. Kjelsås hadde ball langt inne på Egersund sin halvdel før en feilpasning oppsto. Det utnyttet Egersund – de satte full fart i lengderetning og Michalsen ble spilt alene med Da Rocha. Egersund-angriperen dro lekkert av målvakten og satte ballen i det åpne målet til 5-1!

– Det kommer noen tunge brudd som jeg forstår lite av. Vi hadde en stigende kurve og hadde en ordentlig tro inn mot 2. omgang, før de fem svake minuttene kommer.

[ Forlenger med Kjelsås: - Nå er det mye energi her ]

– Møtte et bedre lag

Kampen roet seg flere hakk etter den intense perioden med tre mål på fem minutter, og etter en sen Kjelsås-redusering, endte det slutt med 5-2.

– Det var ikke mye å skryte av, nei. Vi er litt uheldige og, med to skader i 1. omgang. Samtidig møter vi et lag som er bedre. Det er ikke til å legge skjul på, sier Kampen.

Kjelsås har igjen to kamper av sesongen – Brattvåg hjemme og Arendal borte.

– Som vanlig må vi være en gjeng som har litt ærgjerrighet og stolthet, og det må vi vise i de to siste kampene. Det er to gode muligheter til å skape minner inn mot vinteren, avslutter Kampen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Stor oversikt før innspurten – disse Oslo-lagene kan rykke opp og ned ]

---

Kampfakta

Egersund-Kjelsås 5-2 (2-1)

Fotball, 24. serierunde, 2. divisjon, avd. 1

Mål: 1-0 Ådne Midtskogen (21), 2-0 Magnus Lankhof-Dahlby (39), 2-1 Jens Aslaksrud (41), 3-1 Simen Michalsen (53), 4-1 Chris Sleveland (56), 5-1 Michalsen (58), 5-2 Ola Bjørnland (89).

Gule kort: Jens Aslaksrud, Eivind Willumsen, Jacob Flaten, Ola Bjørnland, Kjelsås

Kjelsås: William Da Rocha – Sebastian Ottesen (Markus Welinder etter 23), Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland – Ahmad Abbas, Leo Bech Hermansen, Jacob Flaten (Philip Halvorsen etter 83), Eivind Willumsen – Patrick Askengren (Markus Ottesen etter 83), Jens Aslaksrud

---