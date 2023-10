Opprykket glapp for Christiania BK. - Blanda følelser

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Tirsdag kveld var det sesongavslutning i 4. divisjon, der det i begge avdelinger var spenning helt inn. I avdeling 1 vant begge topplagene, Ready og Christiania Ballklubb. Ettersom Ready ledet med ett poeng blir det den sure andreplassen på Christiania BK. For lagets trener, tidligere Grorud-spiller Faysal Mohamed Ahmed, er det med blandede følelser.

– Akkurat nå er det surt. Vi burde vunnet dette, for vi hadde det i våre hender. Men økonomisk sett er det greit, sier han til Dagsavisen.

I snøværet på Kringsjå vant de komfortabelt 4–1 mot Lyns rekruttlag, etter blant annet to mål av Bleron Moralija. Banen ble innsnevret med fem meter på den ene siden for å få plass til å skuffe bort all snøen. Ellers gikk kampen som planlagt foran 33 tilskuere.

Var i førersetet

Laget hadde opprykket i lomma, men to uavgjorte resultater på rad har fått konsekvenser. Ready spratt forbi og ledet serien med ett poeng før kveldens siste runde.

– Vi kastet det bort mot Kjelsås 2. lag, der vi slapp inn på overtid. Og mot Lommedalen sist, det burde aldri blitt 1–1. To ufortjente poengdelinger. Det er vår egen feil. Men sånn er fotballen, sier Ahmed.

Lagets spydspiss Bleron Moralija ble seriens toppscorer med 24 mål på 22 kamper, men det holdt altså ikke.

– Bleron, rett fra Lambertseter, har vært helt klasse for oss. Men vi kunne ha scoret flere fra mange spillere, også Bleron. Vi spiller en intensiv fotball med mye gjenvinning høyt i banen, vi er gode i press og kan holde på ballen. Det blir sjanser og god fotball av det. Om vi får enda flere til å melde seg på blir det enda bedre. Det er veldig synd at det ikke holdt i år, sier han.

Bleron Moralija ble divisjonens toppscorer med 24 mål på 22 kamper. Her i aksjon for Christiania BK mot Lyns 2. lag på Kringsjå tirsdag. (Håvard Sollie)

Ung spillergruppe

Klubben, som ble stiftet i 2017, sprang ut fra en idé om at Oslo trengte en klubb for de som ikke har midler til å være med i en satseklubb. Og dem er det ganske mange av. Laget er blant de yngste troppene i 4. divisjon.

– Vi har en snittalder på 22 og et halvt. Det er mest 01-, 02- og 03-modeller på laget. I tillegg rykker juniorlaget vårt opp til 1. divisjon i år. Vi har en ung tropp som blir enda farligere neste år. Husk at Ready har en gammel tropp, som kanskje vil slite mer i 3. divisjon, sier Ahmed.

I fjor ble det nesten nedrykk for A-laget, mens i år ble det nesten opprykk.

– Vi har gjort en veldig god jobb. Å komme så nære er godt gjort. Men samtidig må vi tenke på økonomien, og sånn sett er det greit, sier han.

Faysal Mohamed Ahmed er hovedtrener for Christiania BK. De var ett poeng fra opprykk til 3. divisjon. (Håvard Sollie)

Å gå fra 4. til 3. divisjon er kanskje det største hoppet en klubb kan gjøre i norsk fotball. Årets lengste bortetur var til Lommedalen, en drøy halvtimes kjøretur. I 3. divisjon kan det bli Skjervøy. Eller 15 turer til vestlandet. Det koster penger.

– Det ville vært en utfordring, men husk vi har en ung og sulten gjeng, avslutter Faysal Mohamed Ahmed.

[ Men Gamle Oslo sikret seg opprykket ]





---

FAKTA

4. divisjon menn avdeling 1, runde 22 tirsdag

Lyn 2. lag – Christiania BK 1–4

Kringsjå kunstgress, 33 tilskuere.

Dommer: Mathias Skarbo Hansen, Langhus IL

Lyn 2: Marius Lunde – Victor Fabricius Bye, Isaac Barnett, Trond Alvarez Oliva, Andreas Strømme – Mathias Railo, Kristoffer Aarflot, Salim Laghzaoui – Martin Solli, Jørgen Fretheim Sangolt, Aki Hammervold Fackrell

Christiania BK: Kristoffer Morønning – Issam Aouassar, Patrick Korsvold, Imad Essaouiqui, Elias Brox – Lamin Jammeh, Gabriel Zekad, Salomon Behinda, Yassin Mohamad – Mukhtar Adan, Bleron Moralija

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen