Gamle Oslo sikret opprykket etter kalasseier i siste runde

ULLERN (Dagsavisen): På grunn av de siste dagers snøvær i Oslo ble Gamle Oslos opprykkskamp flyttet fra hjemmebanen på Bjølsen til Ullerns kunstgress, der oppgaven var klar. Med en overlegen målforskjell var egentlig uavgjort nok for å sikre opprykket, men Gamle Oslo ønsket å fullføre oppgaven med stil.

Allerede etter fire minutter åpnet lagets suverene toppscorer, Severin Sørlie, scoringsballet. Stovner hadde faktisk utspark, men klarte å rote det såpass til for seg selv at ballen til slutt havnet hos Sørlie på fem meter. Uhindret bommer ikke en mann som i fjor scoret 30 mål, og i år hadde 27 før dagens kamp.

Sørlie jublet hemningsløst sammen med resten av Gamle Oslo-laget, som visste at opprykket uansett var sikret med seier, og en tidlig scoring var akkurat det de 30-40 talls fremmøtte håpet på. Fem-seks minutter senere headet vertene i tverrliggeren på en corner, før Stovner-keeper Igor Kosonovic plukket fram en god redning på den påfølgende returen som falt til John Valstad.

Severin Sørlie jubler for Gamle Oslos første mål i opprykkskampen mot Stovner. (Pål Karstensen)

Gamle Oslo med kontroll

Gamle Oslo har i år blitt forsterket med blant andre David Tavakoli, som har blitt omskolert til midtbane, og Fredrik Graham Hansen etter hans overgang fra Nordstrand i sommer. Mot Stovner hadde de hvitkledde god kontroll på begivenhetene, og skapte flere muligheter etter hvert som omgangen skred frem.

Sørlie var farlig frempå flere ganger, og hadde et raid der han dro seg ned til dødlinja og la inn. Der var det ingen og spydspissen var voldsomt misfornøyd med sine lagkamerater. Laget hadde flere skudd, og var farlige på hver eneste corner de fikk, men flere mål ble det ikke før dommeren blåste til pause i det lette snødrevet på Ullern kunstgress.

Den andre omgangen fortsatte i nokså nøyaktig samme spor som før hvilen, med et Gamle Oslo-lag som jaktet nye mål. Stovner hadde fint lite å komme med offensivt, men forsvarte seg ganske brukbart. Det var ikke mange sjansene vertene kom til i starten, før det kom to kjappe mål like etter timen spilt som sikret opprykket.

Ketsjupeffekt og opprykksjubel

Først kom Fredrik Graham Hansen seg løs på høyrekanten. Innlegget ble møtt av Andreas Nordby som stanget ballen i mål, og jublet om mulig enda mer hemningsløst før kampens andre scoring i det 65. minutt. Minuttet senere kom Daniel Tavakoli alene med keeper, men satte ballen rett på Stovners keeper.

Men det skulle ikke gå så lang tid før det tredje målet kom. Igjen var det et innlegg til Sørlie som var nokså alene på bakerste stolpe. Han chippet over keeper, men måtte se at forsøket ble reddet på streken av en Stovner-spiller. På returen var imidlertid Andreas Nordby først og headet inn 3-0-scoringen.

4-0 kom ikke mange minuttene senere, da Noah Skar-Lentze fikk ballen inne i 16-meteren. Innbytteren som kom inn bare sekunder før, snudde seg rundt og bøyde ballen ned i stolpen og inn. Strålende scoring. Kampens femte scoring kom fem-seks minutter senere, da en annen innbytter i Allaa Mach skjøt et kjapt skudd opp i nærmeste kryss til 5-0.

Med den overlegne seieren var fjorårets nedtur, der opprykket glapp på overtid, glemt og opprykksfeiringen på Ullerns kunstgress kunne starte for Gamle Oslo.

---

Kampfakta

4. div avd. 2 – kamp 22

Gamle Oslo – Stovner 5-0 (1-0)

Ullern kunstgress, ca 100 tilskuere

Mål: 1-0 Severin Sørlie (4.), 2-0 Andreas Nordby (65.), 3-0 Andreas Nordby (67.), 4-0 Noah Skar-Lentze (70.), 5-0 Allaa Mach (77.)

Gule kort: Andreas Nordby, Gamle Oslo. Eyubb Tektas, Sohaib Khan, Fabio Pena, Stovner.

Dommer: Fredrik Magnussen Hanserud (Grüner Fotball IL )

Gamle Oslo (4-4-2): Robin Vikskjold – Ivar Furu, Mats Solberg, Nikolai Aarø, John Valstad (Paul Driscoll fra 78.) – Morten Venaas, Daniel Tavakoli (Fender Batu Jaquesson Sowe fra 75.), Remi Jensen Telle (Isak Brodahl fra 80.), Fredrik Graham Hansen (Allaa Mach fra 70.) – Andreas Nordby (Noah Skar-Lentze fra 70.), Severin Sørlie.

---

