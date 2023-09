Grorud med hjelpende hånd til Lyn – fikk med poeng fra Egersund: – Stolt

I det som har vært en heller ustabil og varierende sesong for Grorud, kan de i hvert fall smykke seg med at de likevel har klart å blande seg inn i toppstriden. Riktignok i form av å ta poeng fra topplagene, men likevel. Grorud er det eneste laget som har slått Lyn to ganger, og søndag tok de også med poeng hjem fra serieleder Egersund på bortebane.

I et forferdelig regnvær raidet Sadiq Elmi over nesten hele banen før han satte opp Musa Dubois, som scoret også mot serieleder Egersund. Akkurat som han gjorde mot Lyn i forrige serierunde. Elmi vant ballen midt på egen banehalvdel, og gikk helt til Egersunds 16-meter før han slapp den til Dubois som satte den opp i nettaket.

Sereba utnyttet keepertabbe

Minuttet senere skapte Elmi nok en stor sjanse, da han la inn på bakerste stolpe, der Dubois skjøt utenfor. Da hadde vi akkurat nådd halvspilt første omgang, etter at Egersund hadde vært det førende laget frem til Groruds scoring. Vertene kom seg imidlertid tilbake igjen i kampen bare ti minutter senere, da Lars Markmanrud snek seg foran Groruds forsvarsspillere og satte ballen inn bak Vegard Storsve.

Vertene skapte en del farligheter på dødball, men 1-1 stod seg til pause. Det gjorde det imidlertid ikke lenge etter hvilen, da Grorud tok tilbake ledelsen etter bare to minutters spill etter pause. I likhet med Dubois scoret også Didrik Sereba mot Lyn i forrige serierunde, og han kunne ikke være noe dårligere enn Dubois.

Grorud-kapteinen utnyttet en grov keepertabbe av tidligere Kåffa-keeper Knut André Skjærstein. Keeperen som nå er utlånt fra Lillestrøm kom ut i feltet, men havnet fullstendig på halvdistanse, som gjorde at Sereba kunne stusse Dubois innlegg over Skjærstein og i det tomme buret.

Selvmål fra utenfor 16-meteren

Grorud holdt god stand mot serielederen gjennom den andre omgangen, men helt på tampen skulle Egersund få sin utligning og målet var ikke helt ulikt Serebas ledermål. Denne gang var det Egersund som slo en lang ball opp i bakrom, der Grorud hadde full kontroll mot en enslig Egersund-spiller. Likevel skulle det bli mål, da Mats Andersen fra godt utenfor egen 16-meter stusset ballen i god bue over Storsve og i eget mål.

Begge lagene hadde sine muligheter til å ta med seg alle poengene, men flere mål ble det ikke i Egersund idrettspark. Dermed tok Grorud fire av seks mulige poeng mot Lyn og Egersund over to kamper, og ligger med det på sjetteplass med 28 poeng på 30 kamper. Neste kamp for Grorud er mot Vard, lørdag kl. 15.00.

– Godkjent. Fire poeng etter møte med topp 2. Egersund har vært knallgode her hjemme. Vi forventet en tøff bortekamp, men jeg synes vi tar krigen ganske godt. Det er surt at vi ikke får med oss alle poengene da vi leder ganske lenge, men jeg er stolt av innsatsen guttene legger ned, sier Andreas Alrek til Groruds X/Twitter-konto.

Vi tar med oss et sterkt bortepoeng fra Egersund.

Vi tar med oss et sterkt bortepoeng fra Egersund.

Alrek oppsummerer