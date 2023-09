VIF-spissens beskjed til fansen: – Dere kan regne med meg

VALLE (Dagsavisen): Nykommeren, som ble hentet til Valle i sommer etter salget av Seedy Jatta til Sturm Graz, var toneangivende da han scoret to ganger i 3-1-triumfen mot Aalesund i Eliteserien på Intility Arena søndag.

– Det er fantastisk. Jeg er bare så glad for å ha scoret mine første mål her. Det var godt å vise fansen at de kan regne med meg. Det var også veldig bra for lagets del, siden vi tok tre poeng. Det var det viktigste. Fansen skapte en bra atmosfære, de «pushet» oss hele veien, sier Ilic til Dagsavisen.

Eliteserien fotball 2023: VIF - Aalesund Andrej Ilic (t.h.) og VIF kunne feire tre poeng mot Aalesund søndag. (Lise Åserud/NTB)

Han legger ikke skjul på at det kjentes godt å åpne målkontoen i VIF.

– Jeg er egentlig ikke en fyr som tenker så mye på det hvis jeg ikke scorer, jeg prøver bare å gi alt, men det er selvfølgelig viktig å score. Det gir en «boost» for selvtilliten, så det er veldig fint. Som spiss må man score mål, sier han smilende.

Ilic trekker også fram viktigheten av å ta tre poeng hjemme. Før AaFK-kampen hadde VIF kun én hjemmeseier i Eliteserien i 2023.

– Det var svært viktig. Nå kan vi fortsette å bygge på dette. Bli enda bedre. Vinne mye mer hjemme. Nå tror jeg vi bare må pushe mer og mer, så blir det bra, sier spissen.

– Man merker det i garderoben, for det er alltid bra med seier. Atmosfæren blir bedre. Mer avslappet. Nå skal vi bygge videre på denne vinnermentaliteten, tilføyer Ilic.

