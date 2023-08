3. divisjon: Ni gule og ett rødt kort da Frigg tapte

Avdeling 1

FRIGG – GJELLERÅSEN 2–4 (1-1): Lørdagens prestisjeoppgjør på Majorstua ble en svært innholdsrik affære. Seks mål, ni gule og ett rødt kort forteller sitt. Frigg tok ledelsen midtveis i første omgang da Filip Pleym Mardal dro seg fint fri på venstrekanten. Han løp rett bort og omfavnet trener Magnus Aadland etter scoringen. Men utligningen kom bare to minutter senere da Otman Khris fikk fri bane på høyrekanten og etter kaos i Frigg-feltet feltet satte Walid Khris inn scoringen. Så leverte Friggs Benjamin Rio-Moe et høyt spark som ga ham hans andre gule kort og dermed rødt etter bare en halvtimes spill. Så den siste timen måtte Frigg spille med ti mann. Etter pause ga Gustav Severinsen bortelaget ledelsen etter åtte minutter da han tok et frispark fra 17 meter. Skuddet gikk via muren som ga ballen en bue inn i mål bak en sjanseløs keeper. Men Frigg slo tilbake og Ebrima Sawaneh satte 2–2 rett før timen var spilt etter et fint angrep. Pasningen fra Marius Cassidy møtte Sawaneh med en kontant heading. Gjelleråsen gikk opp i 3–2 da de fikk et frispark nesten på dødlinja. Innlegget headet Sverre Skoglund inn fra to meters hold i et gavmildt Frigg-forsvar. Tre minutter før slutt ble kampen punktert da Kristian Bjørndalen tråklet seg gjennom forsvaret og satte Gjelleråsens fjerde scoring. Den femte burde kommet i siste ordinære minutt, men skuddet ble reddet på streken. I de seks tilleggsminuttene ble den noen røffe taklinger og ditto munnbruk som gjorde at dommer Philip Aarskog fra Huk delte ut fire nye kort i tillegg til de fem han allerede hadde levert. Vårkampen mellom disse lagene endte 4-4. Begge disse lagene hadde opprykksambisjoner før sesongen. Det er avlyst for begge lag, men etter kampen ligger Gjelleråsen ett poeng bak Frigg midt på tabellen.

ULLERN 2. LAG – SANDVIKEN 1–4 (1-0): Etter bare sju minutters spill ga Dreni Ademaj hjemmelaget en flott start på kampen. Men etter pause raknet det meste for Ullern-rekruttene. Tre minutter etter hvilen kom utligningen og Sandviken drev denne kampen i sin retning. Siste scoring kom to minutter før full tid.

LYSEKLOSTER – LOKOMOTIV OSLO 1–0 (1-0): Dette er hovedgrunnen til at Lysekloster komme til å vinne og rykke opp fra denne avdelingen: De vipper nesten alle kamper i sin favør. Det skjedde også mot Lokomotivet fra Oslo. Vinnermålet kom rett før pause da Thorstein Horneland Hildal satte inn kampens eneste scoring foran 150 tilskuere på familiearenaen ved Lysefjorden sør for Bergen. Laget leder med ni poeng ned til vestlandsrival Os.

Mandag 18.00: GRORUD 2. LAG – STABÆK 2. lag

Øvrige kamper: Gneist – Fana 0-3, Lillestrøm 2. lag – Os 0-1, Skedsmo – Skjetten 1–1.

Tabelltoppen: Lysekloster 45, Os 36, Frigg 26, Fana 26.

Avdeling 6

OPPSAL – SKÅNLAND 2–3 (1-2): Gjestene kjemper for å overleve i divisjonen og allerede etter to minutter fikk de første baklengs på Trasop kunstgress. Ebrima Jammeh sendte Oppsal i ledelsen på elegant vis. Da trodde mange dette skulle bli en transportetappe. Det ble det ikke. For laget som ligger under streken har hentet inn en italiener ved navn Filippo Begliardi Ghidini fra finsk (!) fotball og han satte inn tre scoringer for Skånland, alle tre etter elegante hodestøt. Altså hat trick på headinger. Oppsal-forsvaret kunne blokkert noen av disse. Etter en time reduserte Yazdani Kamara for Oppsal som jaktet poeng i sluttminuttene. Da ble det gått til i taklingene og i sluttminuttene ble det delt ut fem gule kort, fire av dem til Skånland. Laget ligger fortsatt under streken tross seieren, mens Oppsal ligger relativt trygt på en 6. plass på tabellen.

Mandag 16.00: MJØLNER – SKEID 2. lag

Mandag 19.00: NORDSTRAND – KFUM 2. lag

Øvrige kamper: Hammerfest – Lørenskog 0-5, Skjervøy – Fløya 1-1, mandag: Asker – Tromsø 2. lag, Follo – Sarpsborg 2. lag.

Tabelltoppen: Follo 39, Lørenskog 36, Asker 29, Nordstrand 27.

Oppdateres etter mandagens kamper.





FAKTA

17. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 26. august: 13.00: Lokomotiv Oslo – Frigg, 15.00: Os – Gneist, Fana – Lysekloster.

Søndag 27. august: 15.00: Sandviken – Grorud 2. lag.

Mandag 28. august: 19.00: Skjetten – Lillestrøm 2. lag, Stabæk 2. lag – Skedsmo.

Tirsdag 29. august: 19.00: Gjelleråsen – Ullern 2. lag

AVDELING 6:

Lørdag 26. august: 13.30: Skeid 2. lag – Skjervøy, 14.30: Mjølner – Oppsal, 15.00: Skånland – Nordstrand.

Søndag 27. august: 15.00: Lørenskog – Sarpsborg 2. lag, 16.30: Fløya – Asker, 18.00: Tromsø 2. lag – Hammerfest.

Mandag 28. august: 19.00: KFUM 2. lag – Follo









