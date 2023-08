Nå er det opprykksfeber på Ekeberg. Ga FFK årets første nederlag

KFUM-ARENA (Dagsavisen): I en ekstremt jevn 1. divisjonssesong er KFUM i ferd med å skaffe seg en utmerket posisjon for å utfordre om opprykk denne høsten. Søndag ble de det første laget til å slå Fredrikstad, serielederen som heller ikke har sluppet inn to mål mot samme motstander i år. KFUM er formlag nummer én i 1. divisjon.

Søndag slet de innledningsvis og havnet under tidlig. Likevel hevet de seg mange hakk, fant ut av prespillet til Fredrikstad og begynte å spille gnistrende offensiv fotball motet lag som har blitt kjent for sin gode defensive struktur. Simen Hestnes utlignet like før pause, mens Remi-André Svindland ble matchvinner da han lurte som gjedda i sivet inne i Fredrikstads femmeter.

Klarte å snu bildet

Disse tre poengene betyr at det er blitt veldig tett blant Fredrikstad, Kongsvinger og KFUM på de tre øverste plassene på tabellen.

Det var et nervøst KFUM som slet med å få ballen ut av den siste tredelen, et aggressivt Fredrikstad lykkes med sitt høye press og det ga et kampbilde der serielederen kontrollerte spillet. Sjanser kom det ikke mange av, men FFK scoret på sin første. Langs KFUMs venstreside åpnet det seg rom, Riki Alba prikket ballen i mål.

Klasseangrep

Johannes Moesgaard var aktiv på sidelinja og justerte posisjoneringen i laget og ba om lave skuldre og mer prat.

Det var gode minutter som ledet opp til utligningen, som var en klassescoring. Når kombinasjonene sitter få små flater er det vanskelig å stoppe KFUM. Nunez til Obilor Okeke, som dro med seg en forsvarer og dermed åpnet rommet for Simen Hestnes. Okekes flikk var perfekt, det samme var skuddet. 1–1 på et gunstig tidspunkt. Det var Fredrikstads tiende baklengs på atten seriekamper. Et lag som ikke er lett å åpne opp, men her gjorde KFUM alt riktig.

Etter sidebyttet var det et langt jevnere kampbilde på Ekeberg. KFUM håndterte gjestenes press mye bedre, med kalde hoder og smarte løsninger. En enkel pasning kunne ta ut flere FFK-spillere, og da åpnet rommene seg. Langs venstresiden slet Jonas Hjorth med det defensive i starten, men nå fikk han flere offensive muligheter. Han slo et fantastisk innlegg, hardt og i en høyde som ble for vanskelig å håndtere for Stian Stray Molde. Bak han lurte Remi-André Svindland som pirket inn ledelse for Kåffa.

Det var også noe av det siste han gjorde, for få minutter senere ble han byttet ut for Jones El-Abdellaoui, debutanten som er på lån fra Vålerenga. Også Sverre Sandal kom inn for Obilor Okeke.

Vant duellene

Debutanten skulle bruke farten sin på å løpe fra et Fredrikstad som naturligvis ble mer og mer desperate i jakten på en utligning. Deres færøyske trener Mikkjal Thomassen byttet ut sterke Stian Stray Molde for Henrik Kjelsrud Johansen. Også Oscar Aga spilte den siste halvtimen. Men Fredrikstad har også blitt kjent for å ikke score for mye, det har blitt bare åtte mål på åtte bortekamper denne sesongen. Det kom ikke mange prøvelser for Momodou Njie og resten av forsvaret, men midtstopperen var god da han blokkerte en avslutning fra kloss hold tre minutter før slutt. Da er det lov å juble som du har scoret.

Etter noen nervøse sluttminutter kunne KFUM slippe jubelen løs for en av sesongens desiderte høydepunkter. På lørdag er det Ranheim på bortebane som er neste nøtt.

---

FAKTA

1. divisjon menn søndag:

KFUM Oslo – Fredrikstad 2–1 (1–1)

KFUM Arena: 1548 tilskuere.

Mål: 0–1 Riki Alba (17), 1–1 Simen Hestnes (41), 2–1 Remi-André Svindland (59).

Dommer: Eivind Bodding, Haga.

Gult kort: Momodou Lion Njie, KFUM Oslo, Brage Skaret, Fredrikstad.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi (Kristoffer Lassen Harrison fra 69.), Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Dadi Dodou Gaye, Simen Hestnes, Robin Rasch, Jonas Lange Hjorth (Håkon Hoseth fra 88.) – Remi-André Svindland (Sverre Sandal fra 62.), Johannes Hummelvoll Nuñez (Moussa Njie fra 87.), Obilor Okeke (Jones El-Abdellaoui fra 62.).





---