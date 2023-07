Nedrykksspøkelset lurer etter verste hjemmerekke på 45 år: – Nå ser det stygt ut

INTILITY ARENA: I kampen der Vålerenga skulle snu det, og begynne klatringen oppover på tabellen skjedde det igjen. Vålerenga gikk på nok et hjemmetap, og står med sju tap og én seier. En verre rekke har laget ikke hatt siden 1975, og hvis det ikke blir snudd brennkvikt blir det spill i 1. divisjon neste år.

– Det er fryktelig tungt selvsagt. Alt var duket for en fin dag for fotball og for Vålerenga, og når vi tross alt kommer godt i gang og tar ledelsen blir det enda tyngre. I stedet for å bruke det momentumet vi har til å score 2-0-målet og avgjøre kampen slipper vi dem inn igjen. Vi er ikke skarpe nok til å ta brodden ut av kampen, og gjør det igjen vanskelig for oss selv, sier en skuffet Geir Bakke til Dagsavisen etter kampslutt.

Identiske baklengsmål skuffer

Spesielt skuffet er han over måten Sandefjords to første mål kom på. Både fordi de kom på helt identisk samme måte, men også fordi det er akkurat det Vålerenga har trent på omtrent siden han kom.

– Jeg er skuffet over at vi havner i den situasjonen at vi er to spillere på samme mann, slik at han Sandefjord-spilleren får så mye plass i det rommet bak oss. Det er en årsak til at vi har trent på det, og at vi ønsker å lukke de rommene. Det har vært en gjennomgangsmelodi for oss i år, og da er det synd at vi slipper det til igjen, sier Bakke.

Etter at han tok over har Vålerenga skiftet til en mer defensiv formasjon, og trent veldig mye på å unngå å slippe til for mange situasjoner. Det har gått litt på bekostning av det offensive, og så langt har resultatet blitt at Vålerenga ikke skaper mange sjanser, men fortsatt slipper inn for mange mål.

– Det er klart at det er frustrerende å se på. Nå er det ikke sånn at Sandefjord valser over oss eller at de skaper mange sjanser, men igjen blir det veldig mye ut av lite. Det er ingen tvil om at vi er inne i en tung periode nå, som vi må ut av kjappest mulig, forteller VIF-treneren.

Eliteserien i fotball 2023: Vålerenga - Sandefjord (2-3) Vålerenga-trener Geir Bakke var skuffet over at laget hans slapp inn mål på akkurat den måten de har trent på for å forhindre. (Beate Oma Dahle/NTB)

Bruker mentaltreneren

Det store spørsmålet nå er selvsagt hvordan Vålerenga skal gjøre det. Spydspiss Torgeir Børven sier at det blir vel så viktig å jobbe utenfor banen med det mentale, som på treningsfeltet.

– Folk reagerer forskjellig på det vi nå opplever, og bearbeider det forskjellig. Derfor er det godt at vi har Ann-Helen (Gamlesanne, mentaltrener) som kan hjelpe oss med å trykke på noen knapper. Det er viktig å ha en sånn type som står litt utenfor støtteapparatet og ikke kun gir fotballfaglig input, men som kan snakke litt mer om hvordan du kan «trene» hjemme og koble helt av. Det blir en viktig del vi må gjøre skikkelig i lag med det som blir trent på banen, forteller Børven.

Han startet igjen på benken, men fikk to gode muligheter til å score mot slutten av kampen.

– Jeg føler meg trygg på at jeg scorer på begge de to store sjansene jeg fikk om jeg hadde vært i kampform. Det har aldri fungert for meg å ikke spille fast, og det er det mange som har prøvd. Jeg er ingen Solskjær-type, sier Børven.

Nedrykksspøkelset truer

Børven snakket før kampen om hvor viktig det var at Vålerenga skulle få de første tre poengene under Geir Bakke, og spesielt på hjemmebane for å snu den vonde trenden. Men igjen ble det verre.

– Vi har heldigvis hatt perioder der vi presterer bra, har vist hva som bor i oss. Det gjør vi tidvis også i dag, men igjen er vi ikke effektive nok. Vi har vist at det er mulig, men det er klart at det setter seg litt mentalt når du får den samme smellen igjen og igjen. Det her var en sekspoengskamp siden de lå rett bak oss, så nå ser det stygt ut, sier 31-åringen.

Det er noe trener Geir Bakke heller ikke har noen utfordringer med å se, men heldigivis for han liker Bakke utfordringer.

– Vi hadde 11 poeng når jeg kom, og vi har 11 poeng fortsatt. Det har vært et nedrykkspøkelse her, og en viss tendens i spillet som tilsier at mye må rettes opp i for at vi skal komme oss opp fra nedrykksplass. Da holder det ikke med tap og uavgjort, men vi må ha trepoengere. Det er ingen bønn egentlig, sier Bakke.

